«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς

Απαντήσεις ζητά η οικογένεια της 19χρονης Μυρτούς για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της. Αύριο το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδείας της, στην Κεφαλονιά.

Ο πατέρας της Μυρτούς είπε στο MEGA πως την «ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλούσαν» και πως «επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου εφαρμόσανε το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το ίδιο χωριό που είναι ένας από τους δύο και θα έρθουν στην Κεφαλονιά να γνωριστούμε. Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν, δέχτηκε».

«Ένα μπουμπούκι είχατε μπροστά σας το οποίο από ότι ξέρω ψαχνόσαστε πώς να συνάψετε σχέση. Γιατί μου το σκότωσαν το παιδί;», είπε ο πατέρας.

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος. Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω», είπε, από την πλευρά της, η μητέρας της Μυρτούς.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για την οριστική απάντηση για τα αίτια θανάτου της 19χρονης, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ανακοπή καρδιάς.