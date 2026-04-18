Κεφαλονιά: Εμπλοκή και άλλων ατόμων στον θάνατο της 19χρονης εξετάζουν οι Αρχές – Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι
Ελλάδα 18 Απριλίου 2026, 09:47

Κεφαλονιά: Εμπλοκή και άλλων ατόμων στον θάνατο της 19χρονης εξετάζουν οι Αρχές – Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι

Μετά από πολύωρες απολογίες ο 23χρονος, ο 26χρονος και ο 22χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Τον δρόμο για τη φυλακή, πήραν μετά τις χθεσινές απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναβαθμισμένη κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη μαραθώνια διαδικασία που προηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, παρουσία των συνηγόρων τους.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και για τον λόγο αυτό οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου.

Εν τω μεταξύ, οι έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση.

Πέρα από τον 66χρονο με τον οποίο αντάλλασσε μηνύματα η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ, οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν μήπως υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία να επικοινώνησαν με κάποιον από τους τρεις συλληφθέντες εκείνη την ημέρα.

Ο 66χρονος, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, με καταγωγή από την Πρέβεζα , ισχυρίστηκε πως έχει κοινωνικές επαφές με τον 23χρονο και μέσω εκείνου γνώρισε στις αρχές Απρίλη και την 19χρονη Μυρτώ.

Μάλιστα, πριν συμβεί το μοιραίο, ο 66χρονος δήλωσε ότι της είχε μεταφέρει 220 ευρώ, καθώς όπως φέρεται να του είπε η ίδια, δεν είχε που να μείνει εκείνο το βράδυ.

Ο 66χρονος έστειλε το ποσό στην 19χρονη μέσω IRIS έχοντας προσκομίσει μάλιστα στις Αρχές και το αποδεικτικό της μεταφοράς.

Κεφαλονιά: Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο των συλληφθέντων

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναβαθμισμένη κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως. Αργά το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) λίγο μετά τις 22:30, οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Ένταση επικράτησε έξω από το δικαστικό μέγαρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες πολίτες. Μάλιστα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι ενώ ο κόσμος φώναζε «δολοφόνοι»

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν την 19χρονη Μυρτώ την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου. Δεκάδες στεφάνια με μηνύματα αγάπης βρίσκονταν έξω από τον ναό.

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», έγραφε το στεφάνι του παππού της.

Η μητέρα της 19χρονης μίλησε δημόσια, λίγο πριν την τελετή, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που συγκλόνισαν, περιέγραψε το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, σύμφωνα με το patris news.

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Αρτοποιοί: «Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς
«Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς

Κρούουν τον κώδωνα για την επιβίωση του κλάδου τους οι συνοικιακοί αρτοποιοί. Στο επίκεντρο η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, εν μέσω συρράξεων, τα τελευταία χρόνια

Ακαδημία Πλάτωνος: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο διαμέρισμα
Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα

Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ οι ένοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο και βγήκαν στον δρόμο.

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και για τον λόγο αυτό οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου - Λυπηρή χαρακτήρισαν την απόφαση οι συνήγοροι

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της
Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες αργά το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευή στον Ισθμό της Κορίνθου

Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές
Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρέθηκαν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και το πανελλήνιο.

Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»
Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»

Ενεργοποίηση Amber Alert για την αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στις Συκιές Θεσσαλονίκης. «Πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο», σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους
Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στην Κεφαλονιά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τραγική υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»
Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

