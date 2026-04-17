Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (17/4) και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά.
Μετά από πολύωρες απολογίες ενώπιον του ανακριτή, και οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ παραμένουν ανοιχτές και άλλες πτυχές της υπόθεσης που ερευνώνται από τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και το οπτικοακουστικό υλικό, φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την προφυλάκισή τους.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και οργή στην τοπική κοινωνία, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από το απόγευμα δεκάδες πολίτες περιμένοντας την απόφαση.
Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φωτιστούν πλήρως όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
