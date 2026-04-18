Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη μαραθώνια διαδικασία που προηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, παρουσία των συνηγόρων τους.

Φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και για τον λόγο αυτό οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου.

«Λυπηρή η απόφαση»

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος χαρακτήρισε λυπηρή την απόφαση προφυλάκισης και των τριών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν εγκατέλειψε τη 19χρονη, αλλά αντίθετα συμμετείχε στην προσπάθεια μεταφοράς της στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η υπεράσπιση θα περιμένει τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, τα οποία –όπως εκτίμησε– ενδέχεται να επηρεάσουν τη νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Νίκος Αλετράς υποστήριξε ότι κανείς από τους κατηγορουμένους δεν εγκατέλειψε την 19χρονη, απέκλεισε το ενδεχόμενο αλληλοκατηγοριών μεταξύ τους.

Τόνισε επίσης ότι η υπόθεση θα αξιολογηθεί σε διαφορετική βάση όταν ενσωματωθούν στη δικογραφία νέα στοιχεία, με βασικό αίτημα τη λήψη βιντεοληπτικού υλικού από δύο εξωτερικές κάμερες του συγκροτήματος Airbnb.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι οι κατηγορούμενοι χορήγησαν με το ζόρι ουσίες στην κοπέλα.