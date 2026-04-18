Μέσα από τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης θα φανεί τι πραγματικά συνέβη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, την ημέρα που οδηγήθηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 19χρονη Μυρτώ, η οποία λίγη ώρα αργότερα έχασε τη ζωή της.

Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία που ανέφερε ότι οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών δεν βρίσκονταν στη θέση τους όταν έφτασε η 19χρονη στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η συγκεκριμένη γυναίκα υποστήριξε ότι το ΤΕΠ του νοσοκομείου Κεφαλονιάς δυσλειτουργούσε, αναφέροντας ότι οι γιατροί που περιέθαλψαν την Μυρτώ «ήρθαν πολύ αργότερα».

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το άτομο που έκανε αυτή την καταγγελία ήταν εργαζόμενη του νοσοκομείου και συγκεκριμένα νοσηλεύτρια.

Διάψευση από τους νοσηλευτές

Αυτό ωστόσο αργότερα αντικρούστηκε, από τη νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, όπου με επιστολή -που υπογράφουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων- γίνεται λόγος για προσπάθεια συκοφαντικής δυσφήμισης των νοσηλευτών, διαψεύδοντας παράλληλα ότι το άτομο που παρουσιάστηκε εργάζεται ως νοσηλεύτρια.

«Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους» υποστήριξαν μέσα από την ανακοίνωσή τους τα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για γιατρό του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, με την υπόθεση να περιπλέκεται περισσότερο λόγω μιας κόντρας που φαίνεται πως υπάρχει στο νησί των Επτανήσων.

Η κόντρα των αναισθησιολόγων

Σύμφωνα με πληροφορίες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο υφίσταται μια εσωτερική κόντρα μεταξύ δύο αναισθησιολόγων, που στο παρελθόν έχουν φτάσει μέχρι το αυτόφωρο με μηνύσεις εκατέρωθεν.

Όπως φαίνεται, οι απαντήσεις για τις συνθήκες περίθαλψης της άτυχης Μυρτούς θα φανούν μέσα από την ΕΔΕ που διέταξε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, κάνοπντας λόγο για «τραγική συκοφαντία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «το νοσοκομείο Κεφαλονιάς λειτούργησε άψογα και ότι η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν αφήσει την τελευταία της πνοή από τους εκεί παρευρισκόμενους γιατρούς».

Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 18, 2026

Παράλληλα, σημείωσε ότι αν επιβεβαιωθούν οι υποψίες για «συκοφαντία για λόγους προσωπικής αντιδικίας μιας γιατρού εναντίον μιας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας έχει προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον χρήστη του TikTok που ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς ήταν υποστελεχωμένο την ώρα της μεταφοράς της 19χρονης από το Αργοστόλι.