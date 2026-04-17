Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε χρήστη του Tik Tok για την 19χρονη στην Κεφαλονιά – Ποιος ο λόγος

Με μήνυση σε χρήστη του TikTok απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στους ισχυρισμούς ότι το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς ήταν υποστελεχωμένο την ώρα της μεταφοράς της 19χρονης από το Αργοστόλι.

Αναλυτικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση στον χρήστη, καθώς υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι γιατροί «δολοφόνησαν» την Μυρτώ.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε σχετικά με την παρουσία του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο ης Κεφαλονιάς, ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα: «Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τις ψεύτικες κατηγορίες. Οι γιατροί ήταν απολύτως στη θέση τους. Βρέθηκε άμεσα γιατρός και αναισθησιολόγος».

«Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Έγινε άμεσα ανάνηψη, οι γιατροί πρόσφεραν ό,τι μπορούσε η επιστήμη» είπε.

«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Ανήκει σε όλο τον λαό και όχι στον Γεωργιάδη ή τη Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε.