Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Μετά τους τρεις συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι η Αστυνομία ερευνά αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση.

Η πλευρά της οικογένειας της άτυχης κοπέλας ισχυρίζεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα πίσω από τους τρεις συλληφθέντες.

«Είναι σπείρα»

Μάλιστα μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο πατέρας της 19χρονος έκανε λόγο για σπείρα που παγίδευσε τη Μυρτώ.

«Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πέσει σε μία οργανωμένη σπείρα που έχει αρχηγό, που έχει υπαρχηγό, που έχει μπράβους; Πού ζείτε; Συγκρίνεται με αυτά το παιδί μου, το αγγελούδι μου; Το ξέρω αυτό ότι το παγίδευσαν, με τρομάζει ότι θυσίασα το παιδί μου από άγνοιά μου, αλλά να προστατεύσω τα παιδιά της κοινωνίας έχω υποχρέωση και την μνήμη της κόρης μου που την λοιδορούν. Εγώ γι’ αυτό ζω. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Χαθήκαμε γιατί χάσαμε την δικαιοσύνη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγικός πατέρας.

«Θα υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι»

Από την μεριά του ο δικηγόρος της οικογένειας Παναγής Δρακουλόγκωνας μιλώντας στο ERTNews εμφανίστηκε βέβαιος ότι «θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο, θα υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι. Αναμένουμε τις ενέργειες των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και της ανακριτικής Αρχής».

Ήδη ερευνάται ο ρόλος του 66χρονου από την Πρέβεζα που εμφανίστηκε αυτοβούλως και έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία λέγοντας ότι το μοιραίο βράδυ που έχασε τη ζωή της η Μυρτώ, συνομιλούσε μαζί της με ανταλλαγή μνημάτων αλλά και βιντεοκλήσεις ενώ ήταν αυτός που της έδωσε 220 ευρώ για να κλείσει το δωμάτιο στο ξενοδοχείο στο Αργοστόλι.

Όπως ο ίδιος ισχυρίζεται την είχε γνωρίσει λίγες ημέρες πριν, μέσω του 23χρονου και ότι της έδωσε τα χρήματα γιατί του είπε πως δεν είχε που να μείνει.

Το κρίσιμο ημίωρο

Οι Αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο μισάωρο μεταξύ 4.00 τα ξημερώματα που ο 66χρονος είχε την τελευταία συνομιλία με την Μυρτώ και 4.30 που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ο 26χρονος να μεταφέρει την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της έξω από το ξενοδοχείο.

Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι της 19χρονης διαβεβαιώνουν ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών και δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Δεν έκανε χρήση ναρκωτικών»

Από την μεριά των συνηγόρων των κατηγορούμενων υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αφορά μια παρέα νεαρών που ήταν χρήστες ουσιών και είχε αυτή την τραγική κατάληψη.

Μάλιστα όπως είπαν αναμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις από την 19χρονη προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί τους.