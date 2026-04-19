Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Δύο 24ωρα μετά την κηδεία της αδικοχαμένης 19χρονης στο Αργοστόλι και οι γονείς της Μυρτούς είναι απαρηγόρητοι.

Πλέον για εκείνους αρχίζει ένας νέος κύκλος που έχει μόνο σκοπό τη δικαίωση της κόρης τους. «Μπορεί να μην είχαμε τη μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείται να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα», λέει ο πατέρας της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει τι συνέβη στην κόρη του, λέγοντας ότι την ήταν πάντα στο πλευρό της.

«Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα τη λέμε ακόμα».

«Οι γονείς είναι μαρμαρωμένοι, ποτέ δεν την έδιωξαν»

Στο πλευρό των γονιών και οι συγγενείς τους εξ αίματος και όχι μόνο. Η νονά της Μυρτούς υπογραμμίζει ότι ο πατέρας και η μητέρα της 19χρονης ήταν πάντα εκεί για την κόρη τους και αρνείται κατηγορηματικά ότι την είχαν διώξει από το σπίτι.

«Ποτέ της δεν διώχθηκε από το σπίτι της και ποτέ δεν κοιμήθηκε και αυτά που λένε έξω. Κατηγορηματικότατα όχι. Κοιμόταν στο σπίτι του το παιδί. Την περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι, την περιμένανε, και εκεί είναι και το μεγάλο τους το δράμα τώρα. Γιατί αν είχε συμβεί τέτοιο πράγμα κάπως θα… από την πρώτη στιγμή, κάτι, κάπως θα ήταν», ανέφερε.

Μάλιστα η ίδια αποκαλύπτει και τι έλεγε το τελευταίο μήνυμα της Μυρτούς προς τη μητέρα της, λίγο πριν σβήσει μπροστά στους τρεις πλέον συλληφθέντες το μοιραίο βράδυ.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαρμαρωμένοι γιατί περίμεναν το παιδί τους πίσω. Μέχρι τις 2:00 η μάνα της λέει ‘’σ’ αγαπάμε, έλα’’. Και εγώ ‘’σας αγαπώ’’. Έτσι θα της απάνταγε της μάνας της; Δεν θα της έλεγε ‘’να μην σε βλέπω στα μάτια μου’’; Ένα μήνυμα ήταν μεταξύ μάνας και κόρης», τόνισε.

Δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων

Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, με τον δικηγόρο της οικογένειας να ξεκαθαρίζει πως δεν αποκλείεται κατά την ανάκριση να προκύψει η ανάμειξη και άλλων ατόμων.

«Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει έρευνα και έλεγχος για εμπλοκή ενδεχομένως και άλλων ανθρώπων και ο έλεγχος να περιλαμβάνει και το τι έγινε τις προηγούμενες ώρες και τις προηγούμενες ημέρες. Στην ανάκριση θα προκύψει αν εμπλέκονται ή όχι άλλα άτομα», τόνισε.

Βόμβα από τον πατέρα της 19χρονης – «Η Μυρτώ είχε πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας»

Το ίδιο πιστεύει και η οικογένεια της Μυρτούς, με τον πατέρα της να εκφράζει τις αμφιβολίες του για το αν ήταν μόνο οι τρεις που την εξέθεσαν σε κίνδυνο ή αν η κόρη του είχε πέσει θύμα κάποιου κυκλώματος.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζαδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι ‘έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα’. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», επισήμανε.

Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του ο πατέρας

Ο πατέρας της 19χρονης αμφισβητεί πλέον ανοιχτά και τα μηνύματα που φέρεται να έχουν σταλεί από το κινητό της τηλέφωνο. Αυτό που υποστηρίζει είναι πως κάποιος άλλος ήταν αυτός που έλεγχε το κινητό της.

«Κάνω τώρα που ψιλοέρχομαι να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα και κάνω τον ‘Μαγκάιβερ’. Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω, το κινητό της κόρης μου και το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν, θα γράψουν κυρία μου. Και όποιος είναι υπεύθυνος, θα δούμε το δια ταύτα ποιος θα είναι», υποστήριξε.

Τι συνέβη στο νοσοκομείο όταν διεκομίσθη η Μυρτώ

Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς έβγαλε μία ανακοίνωση όπου διαψεύδεται το ενδεχόμενο να μην υπήρχαν οι γιατροί και πιθανότατα να μπορούσε να έχει σωθεί η Μυρτώ.

Η Ειρήνη Βουτσινά, πρόεδρος εργαζομένων νοσοκομείου Κεφαλονιάς, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τα όσα συνέβησαν.

«Υπήρχε καρδιολόγος. Ήταν εκεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατέβηκε στα επείγοντα ο γιατρός που εφημέρευε και αμέσως μετά κατέβηκε και η αναισθησιολόγος που εφημέρευε. Το ΕΚΑΒ πήγε μέσα σε λίγα λεπτά», ανέφερε.

Ερωτηθείσα για το εάν επιβεβαιώνει την καταγγελία του Μιχάλη Γιαννάκου ότι η καταγγέλλουσα που βγήκε σε άλλη εκπομπή ως νοσηλεύτρια είναι γιατρός, η οποία βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τη γιατρό, η οποία είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, απάντησε πως «εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω μόνο και μόνο γιατί δεν έχω αποδείξεις. Μπορεί να εικάζω κάποια πράγματα, μπορεί να πιστεύω κάποια πράγματα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω αποδείξεις. Εγώ αυτό που θέλω είναι να διερευνηθεί το θέμα για να δούμε ποιος ήταν ακριβώς πίσω από αυτή τη δήλωση. Να πω και το εξής ότι ο κ. Γιαννάκος φυσικά για να μιλάει μπορεί να έχει κάποιες πληροφορίες. Δεν τον διαψεύδω σε καμία περίπτωση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα δεν είναι νοσηλεύτρια. Έχουμε κάνει μια έρευνα σαν νοσηλευτική υπηρεσία και με σιγουριά δεν είναι νοσηλεύτρια».

