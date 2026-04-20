Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ

Πυκνώνει το μυστήριο με τα όσα συνέβησαν εκείνη την μοιραία νύχτα στο ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά όπου έχασε τη ζωή της η 19χρονη Μυρτώ.

Όπως αποκαλύπτεται εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο εκτός από το δωμάτιο «10» που νοίκιασε η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της και πήγε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ήταν ανοιχτά τουλάχιστον άλλα δύο δωμάτιο.

Ποιοι έμεναν στο ξενοδοχείο

Συγκεκριμένα στο δωμάτιο «11» του ξενοδοχείου, που ήταν ακριβώς απέναντι από αυτό της Μυρτούς, εκτός από τον 22χρονο κατηγορούμενο, φέρεται να έμενε και μια 18χρονη. Ενώ στο δωμάτιο «15», φέρεται πως έμεινε ο 56χρονος πατέρας της 18χρονης με τη σύντροφό του.

Ωστόσο η ιδιοκτήτρια του καταλύματος φέρεται να είχε υποστηρίξει αρχικά ότι το ξενοδοχείο ήταν κλειστό και ότι το άνοιξε μόνο για τη συγκεκριμένη παρέα της Μυρτούς.

Τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News. Ποια είναι η 18χρονη του δωματίου 11; Τι άκουσαν οι υπόλοιποι ένοικοι το βράδυ του θανάτου της Μυρτούς; Γιατί η ιδιοκτήτρια του καταλύματος απέκρυψε την παρουσία τους;

Τι λόγους είχε να αποκρύψει την αλήθεια η υπεύθυνη των δωματίων για τους άλλους ένοικους; Υπάρχει περίπτωση το υλικό από τις εξωτερικές κάμερες να σβήστηκε για να μην διαρρεύσουν επιπλέον στοιχεία; Η υπεύθυνη των δωματίων υποστηρίζει πως έκανε τη δουλειά της και πως δεν προσπάθησε να καλύψει κανέναν μετά τις αποκαλύψεις.

Τι άκουσαν και τι είδαν αυτοί οι μάρτυρες; Γιατί η ιδιοκτήτρια του καταλύματος απέκρυψε την παρουσία τους; Τι λένε οι κατηγορούμενοι για εκείνους; Οι αποκαλύψεις του «Live News» είναι καταιγιστικές.

Από το περιβάλλον της 18χρονης σημειώνεται:

«Η κοπέλα έμενε στο ξενοδοχείο από το Πάσχα. Ο 22χρονος την είχε επισκεφθεί και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο δωμάτιο. Εκείνο το βράδυ ο 22χρονος ήταν για ένα ποτό και κανόνισαν να πάει αργότερα να την βρει. Εκείνη άκουσε κάποια στιγμή τη φωνή του 26χρονου και τον αναγνώρισε. Πήρε τηλέφωνο τον 22χρονο και τον ενημέρωσε πως στο ξενοδοχείο είναι και ο 26χρονος. Αργότερα, της ανέφερε ο 22χρονος ότι τον είχε καλέσει και του είχε πει ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει, γιατί φοβήθηκε και της είπε 22χρονος να μείνει μέσα. Ο 22χρονος έφυγε ξαφνικά και με την 18χρονη μίλησε αργότερα. Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο είδε τη Μυρτώ κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει ‘ζεις;’ Έπειτα, πήρε το μπουφάν της και την κατέβασε στο ΕΚΑΒ μαζί με τον 26χρονο».

Το μυστηριώδες κορίτσι στο δωμάτιο 11 είναι η σύντροφος του 22χρονου κατηγορούμενου όπως αποκαλύπτει ο αδελφός του.

«Υπάρχει μία κοπέλα που ήταν στο δωμάτιο με τον αδελφό μου. Ήταν πριν πάνε όλα τα παιδιά στα δωμάτια».

Και ο 22χρονος στην απολογία του υποστήριξε πως στο κατάλυμα βρέθηκε εκείνο το βράδυ γιατί είχε πάει να επισκεφτεί την κοπέλα του που έμενε εκεί με τον πατέρα της για τις ημέρες του Πάσχα.

«Εγώ δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους. Έμενα σε άλλο δωμάτιο με ένα άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα».

Πατέρας και κόρη

Πατέρας και κόρη μένουν σε ξεχωριστά δωμάτια. Η 18χρονη στον 1ο όροφο και ο πατέρας στο ισόγειο. Όταν ο 22χρονος φτάνει στο κατάλυμα για να την συναντήσει, η 18χρονη φέρεται να του είπε:

«Η κοπέλα αυτή του ανέφερε του αδελφού μου ‘ξέρεις ποιος είναι στο δίπλα δωμάτιο’ και λέει ο αδελφός μου όχι. Και του απαντά ‘είναι ο 26χρονος αρσιβαρίστας’. Γιατί ο αδελφός μου γνωρίζεται με τον 26χρονο».

Αν και εφόσον ισχύει, σημαίνει πως η 18χρονη παρά την καλή ηχομόνωση του καταλύματος έμαθε πως στις 02:21 τη νύχτα ο 26χρονος αρσιβαρίστας μπήκε στο κατάλυμα και κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο 10 που βρισκόταν η Μυρτώ και ο 23χρονος.

«Επικοινωνεί ο αδελφός μου με τον 26χρονο. Του λέει ‘είσαι εδώ;’ ‘Ναι’ του απαντά. Πάει για δύο λεπτά και επιστρέφει στο δωμάτιο».

«Δεν πέρασαν 2 λεπτά και άρχισε ο 26χρονος να χτυπά την πόρτα στο δωμάτιο 11 που ήταν ο αδελφός μου με το άλλο πρόσωπο. Στο καπάκι τον παίρνει και τηλέφωνο και του λέει ‘έλα γρήγορα η κοπέλα έχει πάθει επιληπτικό σοκ’», λέει ο αδερφός του 22χρονου.

«Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Όντως πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά», έχει πει ο νεαρός στην απολογία του.

Δευτερόλεπτα λεπτά εμφανίζονται να κουβαλούν αναίσθητη την Μυρτώ. Πόρτες ανοίγουν και κλείνουν. Ακούγονται φωνές, ποδοβολητά, γίνεται προσπάθεια να επαναφέρουν ένα κορίτσι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Όλα αυτά στις 04:00 τα ξημερώματα. Εύλογο θα θεωρεί κανείς πως όλοι οι ένοικοι αναστατώθηκαν, οι οποίοι πάντως δεν φαίνεται να βγήκαν από τα δωμάτιά τους.

Η έρευνα για τα όσα συνέβαιναν πίσω από τα κλειστά δωμάτια συνεχίζεται χωρίς να αποκλείεται να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών.