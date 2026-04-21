Κεφαλονιά: Τα δύο πρόσωπα που θα αποτελέσουν κλειδιά για την υπόθεση της Μυρτούς

Δεκάδες είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις στο θρίλερ της Κεφαλονιάς, με το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς από ανακοπή καρδιάς έπειτα από χρήση κοκαΐνης.

Την ώρα που το κουβάρι των αποκαλύψεων περιπλέκεται συνεχώς, οι αστυνομικοί εντοπίζουν συνεχώς νέα στοιχεία για την υπόθεση που είχε τραγική κατάληξη.

Και αυτό γιατί οι ρόλοι των προσώπων, που με κάποιο τρόπο εμπλέκονται στον θάνατο – μυστήριο της 19χρονης Μυρτούς, δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζουν.

«Δεν υπάρχει κανένα κύκλωμα» υποστηρίζει ο 23χρονος

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς υποστηρίζει ότι δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται για κυκλώματα μαστροπείας.

«Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση» σημειώνει ο 23χρονος, ο οποίος ήταν αυτός που έμεινε πίσω και καθάρισε το δωμάτιο, όταν οι άλλοι δύο άνδρες κατέβασαν το άτυχο κορίτσι στην πλατεία, προτού παραληφθεί από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με την Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω την Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ» πρόσθεσε για την παραμονή του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

«Είμαι το θύμα, έψαχνα ‘χορηγό’» λέει ο 66χρονος

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ο 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, που ήταν αυτός που έστειλε χρήματα στην 19χρονη μέσω IRIS και ήταν αυτός με τον οποίο έκανε βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει.

«Εγώ είμαι το θύμα» ισχυρίζεται ο 66χρονος, υποστηρίζοντας πως τον παγίδευσαν.

«Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. (…) Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ ‘της πιάτσας’ και με είχε ‘κόψει’ ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε ‘χορηγό’. Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή», ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ο 66χρονος μιλώντας στο MEGA.

Τα δύο πρόσωπα – κλειδιά στην υπόθεση

Όσο περίπλοκη και αν φαίνεται η υπόθεση, οι αστυνομικοί περιμένουν τις καταθέσεις δύο προσώπων, που ίσως μπορούν να λύσουν το μυστήριο για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ μέσα στο ξενοδοχείο.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μία 18χρονη, η οποία αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στις Αρχές. Η μαρτυρία της φαίνεται να είναι σημαντική γιατί ήταν αυτή που βρισκόταν, τη μοιραία νύχτα, μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήταν η Μυρτώ με τους άλλους δύο άνδρες.

Όμως υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως η Μυρτώ είχε δεχτεί στο παρελθόν απειλές από τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να απειλούσε δηλαδή να τη σκοτώσει. Πρόκειται για μια παιδική φίλη της Μυρτούς, η οποία επρόκειτο κι αυτή να καταθέσει μέσα τις επόμενες ημέρες για τα όσα γνωρίζει.