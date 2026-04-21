Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της Μυρτούς προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβη.

«Τι να σας πω, έχασα όλη τη ζωή μου» είναι τα πρώτα της λόγια μιλώντας στο MEGA και στο Live News.

Όπως λέει «η Μυρτώ δεν έπινε ούτε καφέ, μόνο νερό και χυμό. Έκανα δύο δουλειές για να μην της λείπει τίποτα. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί όλοι ασχολήθηκαν, έπεσαν πάνω στο παιδί μου. Αυτοί που σκότωσαν το παιδί είχαν σχέδιο, να εξαφανίσουν την εξαφανίσουν. Γιατί να μου το πετάξουν στον δρόμο; Γιατί να μην την πάνε νοσοκομείο, ή έστω να μας πάρουν ένα τηλέφωνο. Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή. Πρέπει να προστατεύσουμε τα άλλα παιδιά, εγώ έχασα ό,τι είχα να χάσω, η ζωή μου ήταν η Μυρτώ. Δεν ξέρω γιατί ήθελαν να την εξαφανίσουν, μπορεί να είχαν άλλους σκοπούς, να ήθελαν να την εκμεταλλευτούν».

«Μου έπαιξαν θέατρο» λέει ο 66χρονος

Στο μεταξύ o 66χρονος που αντάλλασσε μηνύματα με την 19χρονη πριν πεθάνει δηλώνει ότι «από την στιγμή που βρέθηκα σε αυτόν τον κυκεώνα, θα υποστώ ό,τι είναι να υποστώ».

«Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια. Της λέω δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις; Λέει ‘όχι, δεν έχω κανέναν’. Και της έστειλα μέσω IRIS 220 ευρώ».

Αυτή είναι η εξήγηση που δίνει για το χρηματικό ποσό που έστειλε στο 19χρονο κορίτσι. Ο 66χρονος σήμερα λέει πως τον χρησιμοποίησαν για να του πάρουν χρήματα.

«Μετά το κατάλαβα. Πρέπει να είχαν ξεμείνει από λεφτά στην Κεφαλονιά, είχε περάσει και το Πάσχα. Και από κει και πέρα σκέφτηκαν εμένα. Ήξερε (ο 23χρονος) ότι για 100 ευρώ και για 200 ευρώ δεν θα αρνιόμουν. Καταλάβατε; Και έπαιξαν το ‘θέατρο’ αυτό της δήθεν κοπέλας που έχει πρόβλημα».

Ο 66χρονος αποκάλυψε πως είχε δώσει στο παρελθόν λεφτά και στον 23χρονο παρά το γεγονός ότι τον έχει δει, όπως λέει, μόνο δύο φορές στη ζωή του. «Είχε ανάγκη από χρήματα και εγώ τον βοήθησα» λέει στο «Live News».

«Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους δικούς της στην Κεφαλονιά, ότι δεν τον αποδέχονται και τα υπόλοιπα. Μιλάγαμε καμιά φορά όταν ερχόταν στην Αθήνα. Μου ζήτησε μία φορά λεφτά. Πριν καιρό. Πρέπει να του έστειλα δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα. Κάτι τέτοιο. Γιατί είχε κάτι προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν το ενοίκιο, δεν με αφορούσε. Δεν ρωτάω εγώ».

Ο 23χρονος πάντως μοιάζει να εμπιστεύεται τον 66χρονο τόσο πολύ, που ήταν ο πρώτος που κάλεσε όταν κατέρρευσε η 19χρονη για να τον ρωτήσει τι να κάνει με το κινητό της.

«Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνό μου. Σκοτάδια. Ξύπνησα και με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε ότι έχει το τηλέφωνό της που είναι κλειστό και τι να το κάνει. Επί λέξει. Μου είπε ότι τη Μυρτώ την στείλανε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα γιατί, τι κάνατε και μου λέει ‘κάναμε κόκα’. Κάτι τέτοιο και έπαθε σπασμούς, έβγαλε αφρούς. Μου λέει ‘όχι εντάξει την πήγαμε στο νοσοκομείο και έχω το τηλέφωνο’. Και του είπα τότε να πας να το παραδώσεις στο νοσοκομείο».

Η κλήση τους τερματίζει στις 05:12 το πρωί. Δύο λεπτά αργότερα, ο 23χρονος βγαίνει από το δωμάτιο και ξανακαλεί τον 66χρονο και συνομιλούν, αυτήν τη φορά για 23 λεπτά.

«Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε, δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει ‘φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η Αστυνομία απ’ έξω’ και τον ρώτησα κι εγώ ‘γιατί είναι η Αστυνομία απ’ έξω, τι έχει γίνει;’ μου λέει ‘φοβάμαι να πάω’».

Τελικά, τον ξανακαλεί στις 06:09 για να του πει ότι άφησε το κινητό σε μία καφετέρια.

«Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Δεν μου είπε τι έγινε, τι συνέβη. Τίποτα. Ότι την βγάλανε έξω. Αυτά τα διάβασα από τις εφημερίδες μετά. Έπεσα για ύπνο, με είχαν ξενυχτήσει όλη τη νύχτα και ξύπνησα την άλλη μέρα και στέλνω ένα μήνυμα κατά τις 13:00 ‘τι έγινε με την κοπέλα’. Και μου στέλνει ένα μήνυμα με μία λέξη μόνο ‘πέθανε’. Έπαθα σοκ. Δεν πήρα κανέναν τηλέφωνο. Δεν ξαναεπικοινώνησα μαζί του, με το που είπε ‘πέθανε’ κατευθείαν άνοιξα τηλεόραση και κατάλαβα μετά τι έγινε».

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι ενώ όλοι γνώριζαν με ποιον συνομιλούσε εκείνο το βράδυ η 19χρονη Μυρτώ, ο 23χρονος στην πρώτη του κατάθεση δεν αναφέρθηκε καν στον 66χρονο άνδρα, ενώ εκείνος με τη σειρά του λέει στο «Live News» πως νόμιζε πως ήταν μόνη της η Μυρτώ στις βιντεοκλήσεις που έκαναν.

«Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά και αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος). Σας λέω ότι μόνο αυτή είδα. Ξεκάθαρα».

Ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές για να καταθέσει την προηγούμενη Τετάρτη. Την επόμενη μέρα κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση ενώ παρέδωσε και το κινητό του τηλέφωνο.

«Δεν είμαι πλούσιος»

«Δεν έχω χρήματα. Συγγνώμη, δεν είμαι πλούσιος. Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. Όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη, βοηθάς. Δεν είναι θέμα αν έχω πολλά χρήματα ή όχι. Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ «της πιάτσας» και με είχε «κόψει» ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Απλά πράγματα. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε «χορηγό». Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή. Έφτασα σε σημείο να με κυνηγάνε όλοι και να με λένε «εγκέφαλο», αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Έτυχε να είμαι σε λάθος μέρος την λάθος ώρα. Και κάποιος με χρησιμοποίησε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά», ανέφερε ο 66χρονος στο Live News.