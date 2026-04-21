Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας που μεγαλώνουν το μυστήριο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στον θάνατο η Μυρτώ.

Το MEGA και η εκπομπή Live News αποκάλυψε τα μηνύματα που αντάλλαξε η 19χρονη με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει και ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο με τον 23χρονο φίλο της.

Τα μηνύματα και τα μυστικά που κρύβουν

Ο διάλογος ξεκινά και στις 00:43 της Τρίτης 14 Απριλίου και έχει ως εξής:

– Μυρτώ: (στέλνει βίντεο φορώντας μια μαύρη περούκα που εικάζεται ότι ανήκει στον 23χρονο που εμφανίζεται και ως τρανσέξουαλ άτομο) Πάει το ξανθό

– Σύντροφος: Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ

– Μυρτώ: (στέλνει βίντεο πάλι με την περούκα)

– Σύντροφος: Σπίτι σου είσαι; (η Μυρτώ αργεί να απαντήσει)

– Σύντροφος: Με γράφεις;

– Μυρτώ: Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο)

– Σύντροφος: Οκ

– Μυρτώ: Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;

– Σύντροφος: …

– Μυρτώ: Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

– Σύντροφος: Πού ρε;

– Μυρτώ: Στην παραλία

– Σύντροφος: Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

– Μυρτώ: Εντάξει μωρό μου. Σε πιστεύω

Τρίτη 09:10 π.μ.

– Σύντροφος: Ακούς; Μπρο… (η Μυρτώ είναι νεκρή)

Ο Γιώργος Καλιακμάνης συνάντησε τον σύντροφο της 19χρονης και προσπάθησε να του περιγράψει τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις ώρες το βράδυ της Δευτέρας ξημερώματα Τρίτης λίγες ώρες πριν η Μυρτώ χάσει τη ζωή της.

Τα στοιχεία που προκύπτουν είναι σημαντικά με τον Γιώργο Καλιακμάνη να αναλύει τι κρύβεται πίσω από τα μηνύματα που έστελνε η Μυρτώ στον σύντροφό της