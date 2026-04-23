Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο οποίο αποκαλύπτεται μια ακόμη αντίφαση του 23χρονου βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το βίντεο ο 23χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

«Είπαμε να βρεθούμε με την Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία».

Σε πλάνα στις 23:12 φαίνεται ο 23χρονος, ο οποίος μόλις έχει φτάσει στην πλατεία που έχουν το ραντεβού. Φορά γκρι ζακέτα με κουκούλα και ένα σακίδιο στην πλάτη. Δύο λεπτά αργότερα, ο σύντροφος της Μυρτούς την αφήνει στο σημείο που έχουν το ραντεβού.

«Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει ‘να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει’. Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε».

Στις 23:20 ο 23χρονος κάθεται μόνος του στο παγκάκι και όχι με την Μυρτώ, όπως αρχικά είχε πει στην κατάθεσή του. Τέσσερα λεπτά μετά, ο 23χρονος σηκώνεται και κατευθύνεται προς το στενό που είχε αφήσει πριν 10 λεπτά την Μυρτώ ο σύντροφός της.

«Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο Ο… γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά», πρόσθεσε ο φίλος της.

Ο 23χρονος επιστρέφει στο παγκάκι, κάθεται και πάλι μόνος του και ξαναπεριμένει. Στις 23:28 φεύγει από την πλατεία προς την κατεύθυνση και πάλι του στενού που βρίσκεται η Μυρτώ. Δέκα λεπτά μετά, στις 23:38, θα γίνει η βιντεοκλήση στον 66χρονο, με την 19χρονη να έχει δίπλα της ένα σακίδιο, πιθανότατα εκείνο που κουβαλούσε ο 23χρονος.

«Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση. Κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν; Το μόνο που είδα ήταν στα αριστερά της ένας σαν σάκος, σαν μια τσάντα, όχι μεγάλη. Μόνο αυτό είδα. Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος)», είχε καταθέσει ο 66χρονος.

Γιατί ο 23χρονος απέκρυψε τις επικοινωνίες που είχαν με τον 66χρονο άνδρα; Γιατί υποστήριξε πως κάθονταν μαζί με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι ενώ ήταν ολομόναχος στην πλατεία; Πού βρισκόταν η Μυρτώ αυτά τα 24 λεπτά από την στιγμή που την άφησε το αγόρι της στο στενό μέχρι την πρώτη βιντεοκλήση στον 66χρονο άνδρα;

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος κατηγορούμενος στην κατάθεσή του ισχυρίζεται:

«Την Μυρτώ την γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου ο 23χρονος και πήγα στο ξενοδοχείο. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω ουσίες. Του είπα ότι δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν έχω, αλλά ότι μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Δεν είμαι έμπορος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί φοβάμαι για την οικογένειά μου. Η πρώτη ποσότητα κόστιζε 80€. Πήγα στο ξενοδοχείο όπου πίναμε ποτό και κάναμε χρήση. Οι δυο τους επέμεναν να φέρω κι άλλο. Έφυγα κι όταν γύρισα, η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο. Μετά έκανε μόνη της χρήση. Σε 10 με 15 λεπτά άρχισε να κάνει σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη, έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μην γυρίσει η γλώσσα της. Δεν την ακούμπησα ποτέ. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πέθανε και δεν το πίστευα. Μίλησα και με τους άλλους δύο και νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα. Στο ΕΚΑΒ είπα ότι την βρήκαμε εκεί γιατί φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας. Δεν καθάρισα ποτέ το δωμάτιο. Πήγα να ενημερώσω τον 23χρονο τι έχει συμβεί με το ασθενοφόρο».