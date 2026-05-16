Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το πήρε κι αυτό η Μάντσεστερ Σίτι! Μετά την κατάκτηση του League Cup απέναντι στην Άρσεναλ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε δικό της και το FA Cup στο οποίο μετρούσε δύο σερί ήττες σε τελικούς.

PELA 8ª VEZ, CAMPEÕES DA COPA DA INGLATERRA! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TbV2sKZ3cM — Manchester City (@ManCityPT) May 16, 2026

Χάρη σε μία γκολάρα του Σεμένιο οι «Πολίτες» επικράτησαν με 1-0 της Τσέλσι, έφτασαν τα οκτώ τρόπαια στη διοργάνωση και πλέον θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ ελπίζοντας σε γκέλα της Άρσεναλ.

Από την άλλη, οι «μπλε» έχασαν την ευκαιρία να παίξουν στο Europa League την επόμενη σεζόν καθώς μέσω του πρωταθλήματος μοιάζει απίθανο να προλάβουν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές να βγουν στην Ευρώπη.

Στο πρώτο μέρος η Σίτι ήταν πιο δραστήρια και είχε δύο καλές στιγμές με Μαρμούς και Χάαλαντ. Μάλιστα ο Νορβηγός σκόραρε στο 27′, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 43′ ο Χάαλαντ και πάλι απείλησε με ένα σουτ, με τον Σάντσεθ να διώχνει σε κόρνερ.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα στο 47′ ο Σεμένιο έστειλε την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά ενώ στο 55′ ο Ρόδρι έσωσε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Καϊσέδο. Και φτάσαμε στο 72′ όταν ο Χάαλαντ έκανε γύρισμα από αριστερά και ο Σεμένιο με τακουνάκι έγραψε το 1-0.

Μετά το γκολ η Τσέλσι βγήκε μπροστά και έψαξε την ισοφάριση. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 74′ με τον Έντσο και στο 79′ ο Τράφορντ έβγαλε δύσκολα το σουτ του Νέτο. Στα τελευταία λεπτά η Σίτι θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι με ευκαιρίες των Νούνες και Τσερκί, δεν το έκανε, αλλά δεν το πλήρωσε κιόλας.

Τσέλσι: Σάντσεθ, Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς (83’ Ντέλαπ), Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες, Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο (87’ Γκαρνάτσο)

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Γκεΐ, Χουσάνοβ, Ο’Ράιλι, Ρόδρι (65’ Κόβατσιτς), Νούνες, Μπερνάρντο Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς (46’ Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ.