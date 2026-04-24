Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Απριλίου 2026, 23:10

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σε μια εποχή όπου η διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων όλο και… μειώνεται, η συμπλήρωση 95 ετών συνεχούς παρουσίας δεν είναι απλώς ένα ορόσημο. Είναι ένδειξη αντοχής, προσαρμογής και —κυρίως— στρατηγικών επιλογών που αντέχουν στον χρόνο. Η Παπαστράτος ανήκει σε αυτή την… εκλεκτή κατηγορία των λίγων επιχειρήσεων, που έχει καταφέρει όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να μετασχηματιστεί επανειλημμένα, ακολουθώντας –και συχνά προλαβαίνοντας– τις εξελίξεις.

Την 95χρονη πορεία της Παπαστράτος ανέπτυξε ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI και στον διευθυντή σύνταξης του ot.gr, Χρήστο Κολώνα, αναλύοντας τους λόγους που η εταιρεία κατάφερε να παραμείνει επίκαιρη.

«Η ιστορία της Παπαστράτος είναι μια επική επιχειρηματική ιστορία, αλλά τίποτα σε αυτή τη διαδρομή δεν είναι τυχαίο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάζοντας την επόμενη μέρα

Το βασικό χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθόρισε τη διαχρονική πορεία της εταιρείας είναι η ικανότητα προσαρμογής. «Προσπαθούσαμε πάντα να καταλάβουμε τι είναι το επόμενο που έρχεται και να το μετατρέψουμε σε γνώση και πράξη», σημειώνει.

Όλες οι σημαντικές στιγμές της Παπαστράτους, όπως είπε ο κ. Μαργώνης είναι ταυτόσημες με ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές στιγμές της ελληνικής οικονομίας και έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα:

Το 1931 με την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου, το οποίο ήταν ίσως το πιο σύγχρονο του κόσμου και ένα από τα πρώτα στη χώρα. «Οι αδελφοί Παπαστράτος εκείνη την εποχή είδαν ότι έπρεπε να μετακινηθούν από το εμπόριο καπνού στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, γιατί εκείνη την εποχή στον κόσμο η βιομηχανία κάλπαζε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

·         Το 1975, στην αυγή της παγκοσμιοποίησης η Παπαστράτος συνεργάστηκε με τη Philip Morris International που άνοιξε τον δρόμο για τεχνογνωσία και διεθνοποίηση

·         Το 2016 με τον ολικό μετασχηματισμό από το παραδοσιακό τσιγάρο προς τα νέα προϊόντα, ο οποίος συνοδεύτηκε από επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI και στον διευθυντή σύνταξης του ot.gr, Χρήστο Κολώνα

Οι τρεις σταθερές στην πορεία της Παπαστράτος

Παρά τις αλλαγές, ο κ. Μαργώνης ξεχωρίζει τρεις σταθερές που διατρέχουν την ιστορία της εταιρείας:

·         Πρώτον, η προσαρμοστικότητα. «Αν δεν μπορείς να αλλάξεις γρήγορα, μένεις πίσω».

·         Δεύτερον, η συνέπεια στις επενδύσεις. «Αν δεν επενδύσεις, δεν μπορείς να περιμένεις ανάπτυξη».

·         Τρίτον –και πιο σημαντικό– οι άνθρωποι. «95 χρόνια σεβασμός στον εργαζόμενο. Οι άνθρωποι έβαλαν πλάτη σε κάθε μετασχηματισμό».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύει και τη σχέση με την κοινωνία: «Μια επιτυχημένη εταιρεία πρέπει να λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία που προοδεύει. Η Παπαστράτος ήταν πάντα παρούσα».

Όλες οι σημαντικές στιγμές της Παπαστράτους, όπως είπε ο κ. Μαργώνης είναι ταυτόσημες με ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές στιγμές της ελληνικής οικονομίας

Ο νέος ρόλος στην PMI και η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη

Ο κ. Μαργώνης σχολιάζοντας την ανάληψη του ρόλου Αντιπροέδρου της Philip Morris International για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόνισε τη σημασία αυτού του ρόλου τόσο για τον ίδιο προσωπικά, όσο και για την Ελλάδα.

Όπως λέει, «μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη». Δεν είναι όμως μόνο προσωπική εξέλιξη. Αντικατοπτρίζει και τη θέση της Ελλάδας στον όμιλο. «Στο πρόσωπό μου, η Philip Morris δείχνει πόσο σημαντική είναι η Παπαστράτος – όχι μόνο για τις εξαγωγές, αλλά και για το γεωπολιτικό της αποτύπωμα», υπογραμμίζει.

Για να προσθέσει. «Θα προσπαθήσω να βάλω την εμπειρία μου, καθώς επίσης και την γνώση της περιοχής, γιατί έχω δουλέψει στις χώρες αυτές και νομίζω ότι με τη βοήθεια της Παπαστράτος, γιατί πάντα στην Παπαστράτος όλα τα επιτεύγματα είναι συλλογικά, με τους ανθρώπους, το ταλέντο που υπάρχει νομίζω ότι, θα πάμε καλά και είμαι αισιόδοξος».

ΟΤ Delphi Economic Forum XI

Η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον case study. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια», σημειώνει ο κ. Μαργώνης

Το ελληνικό «case study»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ελληνική εμπειρία ως ένα επιτυχημένο case study για τον συνδυασμό καινοτομίας, επένδυσης και σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου στα smoke-free προϊόντα. «Η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον case study. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια», σημειώνει, προσθέτοντας πως «ήταν αποτέλεσμα μιας πιο ρεαλιστικής και πιο ολιστικής προσέγγισης σε σχέση με άλλες χώρες που πήραν έναν άλλο δρόμο».

Καθοριστικό ρόλο, ανέφερε, έπαιξαν τρεις παράγοντες:

·         Σταθερή φορολογία, που δημιούργησε προβλεψιμότητα για επιχειρήσεις και καταναλωτές, οδηγώντας σε έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ για το κράτος την περίοδο 2021-2024.

·         Χώρος στην καινοτομία, με την Πολιτεία να αναγνωρίζει τον ρόλο των νέων προϊόντων και να επιτρέπει την ανάπτυξή τους.

·         Μετρήσιμα αποτελέσματα, με τη χώρα να καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις καπνιστών στην ΕΕ και περιορισμό του παράνομου εμπορίου. «Αυτό το μοντέλο», σημείωσε, «δείχνει ότι όταν υπάρχει ρεαλισμός και ορθολογισμός, μπορείς να έχεις αποτέλεσμα».

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Κόσμος
Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Οικονομία 24.04.26

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Συγκριτική έρευνα 24.04.26

Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη — και ποια όχι

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Εντός του 2026 24.04.26

Τα μυστικά για σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Απογραφή ασανσέρ 24.04.26

Οι υποχρεώσεις του συντηρητή των ανελκυστήρων, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Δασικοί χάρτες 24.04.26

Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων

Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Σοκ για τη Ρεάλ στο 90+4′, ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα (1-1)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
Ελλάδα 24.04.26

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ με οδηγίες προς τους οπαδούς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα πάνε στον Βόλο να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Φυσάει κόντρα 24.04.26

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
Μπάσκετ 24.04.26

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 24.04.26

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»

Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Euroleague 24.04.26

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά

Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 24.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.04.26

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης για την 32η αγωνιστική La Liga.

LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 24.04.26

LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 34η αγωνιστική Premier League.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους
Πολιτική 24.04.26

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων συνεργατών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ο πρώην ΠτΔ Π. Παυλόπουλος

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Fizz 24.04.26

Ο Ίθαν Χοκ «δεν βρίσκει λόγια» για να περιγράψει τη στιγμή που συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, επαναφέρει και το εκτελεστικό απόσπασμα
Κόσμος 24.04.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, επαναφέρει και το εκτελεστικό απόσπασμα

Εντολή Τραμπ για επαναφορά και διευκόλυνση της θανατικής ποινής για τα σοβαρότερα εγκλήματα, όπως και για τις δολοφονίες αστυνομικών και τα εγκλήματα μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης
Ελλάδα 24.04.26

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο ενώ φαίνεται να μην λένε και όλη την αλήθεια για τον 66χρονο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

