24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Προς ένταξη και ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού
Υγεία 25 Απριλίου 2026, 06:00

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Προς ένταξη και ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού

Εξετάζεται ποια προγράμματα θα συνεχιστούν και μετά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης – Έχουν προληφθεί 200.000 περιστατικά καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Τη συνέχιση του προγράμματος δωρεάν προληπτικής ψηφιακής μαστογραφίας και μετά την εξάντληση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προανήγγηλε από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 30.000 γυναίκες εντόπισαν τη νόσο σε αρχικό στάδιο και έλαβαν έγκαιρη θεραπεία μέσω του προγράμματος κατά του καρκίνου του μαστού. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το «Προλαμβάνω» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και μας έχει δώσει μία τεράστια βάση δεδομένων από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε πολιτικές πρόληψης».

Πρόσθεσε ότι, μετά από αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων, θα αποφασιστεί ποια ακόμη προγράμματα θα συνεχιστούν, ενώ ενδέχεται να ενταχθεί και ο γονιδιακός έλεγχος. Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ακόμη ότι το πρόγραμμα είχε και παιδευτικό χαρακτήρα, καθώς στην αρχή η συμμετοχή ήταν περιορισμένη, όμως με την πάροδο του χρόνου αξιοποιήθηκε από ολοένα και περισσότερους δικαιούχους.

Ο μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας είναι ζήτημα στρατηγικής. Πριν την κατασκευή ή ανακαίνιση ενός νοσοκομείου πρέπει να έχει καθοριστεί τι είδους νοσοκομεία χρειάζονται τα επόμενα 10-20 χρόνια

Από αριστερά ο επίκουρος καθηγητής LSE Ηλίας Κυριόπουλος, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας – Κύπρου Έλενα Χουλιάρα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη Άρης Αλεξόπουλος, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ καθ. Γεράσιμος Σιάσος, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και η δημοσιογράφος Αντριάνα Παρασκευοπούλου

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, διαπίστωσε σημαντική στροφή στην Ελλάδα, καθώς ενισχύεται η προσπάθεια οι ασθενείς να επισκέπτονται τον γιατρό και επισήμανε ότι πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Μάλιστα, σε 200.000 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί εγκαίρως ευρήματα, τονίζοντας πως πρόκειται για οικογένειες που διαφορετικά θα ενημερώνονταν πολύ αργότερα για κάποιο νόσημα, με δυσμενέστερες συνέπειες, ενώ υπογράμμισε πως μόνο το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τα καρδιαγγειακά έχει αποτρέψει 60.000 εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα στη χώρα, καταλήγοντας ότι η πρόληψη δεν αποφέρει απλώς οφέλη για το μέλλον, αλλά σώζει ζωές εδώ και τώρα.

Πρόληψη καρδιαγγειακών

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο χαρακτήρισε ως το σπουδαιότερο πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποιήθηκε από την Πολιτεία με 3 εκατομμύρια πολίτες να έχουν ήδη λάβει συμμετοχή (Συνολικά σε όλα τα προγράμματα «Προλαμβάνω» έχουν συμμετάσχει πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες).

Συμμετέχοντας ο ίδιος στον σχεδιασμό του προγράμματος, επισήμανε ότι «η γνώση πρέπει να φτάνει στον πολίτη. Να μετατρέπεται σε υπηρεσίες και πολιτικές που αλλάζουν τη ζωή μας. Αυτός είναι ο ρόλος του σύγχρονου πανεπιστημίου: Να φωτίζει το δρόμο. Να οδηγεί την πρόοδο. Είναι σαφές ότι όταν συνεργάζονται η Πολιτεία με το Πανεπιστήμιο, το τελικό αποτέλεσμα είναι να παρέχονται στους πολίτες υπηρεσίες υγείας πολύ υψηλού επιπέδου, καλύτερες από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο κ. Σιάσος αναφερόμενος σε στοιχεία του ΠΟΥ, σημείωσε πως «σχεδόν 18 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιαγγειακής νόσου, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 32% του συνολικού αριθμό θανάτων. Στην Ευρώπη έχουμε περίπου 1,8 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο από καρδιαγγειακή νόσο.

Στην Ελλάδα, πάνω από ένας στους τρεις θανάτους σχετίζονται με καρδιαγγειακά αίτια. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2019 (προ πανδημίας) κατεγράφησαν 124.538 θάνατοι, εκ των οποίων 42.777 θάνατοι αποδίδονταν σε καρδιακά νοσήματα και νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων (ποσοστό περίπου 34,3%).

Όμως, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των θανάτων μπορεί να προληφθεί μέσω έγκαιρης διάγνωσης, συστηματικής ενημέρωσης και στοχευμένων παρεμβάσεων.

Έρευνες δείχνουν ότι προγράμματα πρόληψης που εστιάζουν σε άτομα υψηλού κινδύνου μπορούν να προλάβουν έως και ένα καρδιαγγειακό συμβάν για κάθε 500 εξεταζόμενους. Ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Εκτιμούμε ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα αποτρέψει πάνω από 10.000 καρδιαγγειακά συμβάντα ή θανάτους» είπε χαρακτηριστικά.

«Μέσω του «Προλαμβάνω» δεν θα προλάβουμε μόνο θανάτους ή εμφράγματα, επιπλέον θα εντοπίσουμε άτομα που έχουν παράγοντες κινδύνου όπως υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, ΣΔ και δεν το ξέρουν. Επιπλέον για πρώτη φορά δημιουργούμε στην ελληνική κοινωνία μια κουλτούρα πρόληψης» υπογράμμισε στη συνέχεια.

Κύριος στόχος είναι όσοι έχουν ήδη παράγοντες κινδύνου και δεν το ξέρουν, με αποτέλεσμα να έρχεται αιφνίδια τον έμφραγμα ή ακόμα και ο θάνατος.

Ο Πρύτανης υπογράμμισε ακόμη ότι πολλοί πολίτες αποφεύγουν τις προληπτικές εξετάσεις λόγω έλλειψης ενημέρωσης, φόβου διάγνωσης, οικονομικών δυσκολιών ή περιορισμένης πρόσβασης σε δομές υγείας.

Καταλήγοντας ο κ. Σιάσος τόνισε πως με το πρόγραμμα, για πρώτη φορά θα συλλεγούν εκτενή δεδομένα σχετικά με την επίπτωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και τη σχέση τους με την στεφανιαία νόσο. Οι πολύτιμες πληροφορίες που θα προκύψουν θα συμβάλουν στη βελτίωση της καρδιολογικής περίθαλψης και θα ανοίξουν το δρόμο για στοχευμένες θεραπείες και μελλοντικές πρωτοβουλίες πρόληψης».

Υπέργηρος πληθυσμός

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη, κ. Άρης Αλεξόπουλος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «γεννάμε λιγότερο και ζούμε περισσότερο, γεγονός που οδηγεί την κοινωνία σε μια κοινωνία μεσηλίκων, επισημαίνοντας πως στην Ελλάδα ο πληθυσμός είναι υπεργερασμένος». Συμπλήρωσε, δε, ότι το κόστος της Υγείας στα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής αντιστοιχεί σχεδόν στα δύο τρίτα των δαπανών για την Υγεία, προειδοποιώντας πως «αν δεν κάνουμε τίποτα, το 2050 το ΑΕΠ της χώρας θα είναι 25% κάτω. Να βελτιώσουμε την Υγεία με την πρόληψη, που είναι φθηνότερη από την θεραπεία».

Διασφάλιση υγείας

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου Έλενα Χουλιάρα, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας για στοχευμένα εθνικά προγράμματα πρόληψης και τόνισε ότι «πέρα από τα οφέλη της έγκαιρης διάγνωσης, καλλιεργείται μια πραγματική κουλτούρα πρόληψης στους συμπολίτες μας. Στην AstraZeneca πιστεύουμε βαθιά στην οριστική μετάβαση από ένα σύστημα “διαχείρισης της ασθένειας” σε ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σύστημα “διασφάλισης της υγείας”. Αναγνωρίζουμε την πρόληψη ως μία ζωτική, εμπροσθοβαρή επένδυση που συμβάλλει στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας,  στην εξοικονόμηση πόρων στην υγεία και στη μείωση του σημαντικού χρηματοδοτικού κενού. Η ορθή επανεπένδυση των πόρων στην καινοτομία, συμβάλει  στη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας και στην απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις θεραπείες που σώζουν ζωές».

Είναι θέμα στρατηγικής

Ο επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Υγείας του LSE Ηλίας Κυριόπουλος, υπογράμμισε ότι το ελληνικό σύστημα Υγείας υστερεί έναντι άλλων χωρών, επισημαίνοντας τον ρόλο του ΕΟΠΥΥ, ενώ ανέφερε πως στο πεδίο του φαρμάκου καταβάλλονται προσπάθειες όσον αφορά την αξιολόγηση. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ο μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας αποτελεί κυρίως ζήτημα στρατηγικής, τονίζοντας πως πριν από την κατασκευή ή την ανακαίνιση ενός νοσοκομείου είναι σημαντικό να έχει καθοριστεί τι είδους νοσοκομεία χρειάζονται για τα επόμενα δέκα έως είκοσι χρόνια.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

