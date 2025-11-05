Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Σε κρίση τα συστήματα υγείας της Ευρώπης από τη διάβρωση της αλληλεγγύης
Υγεία 05 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Σε κρίση τα συστήματα υγείας της Ευρώπης από τη διάβρωση της αλληλεγγύης

Τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζονται ως κόστος, παρότι στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και αποτελούν περιουσία των πολιτών - Καραδοκούν οι λοιμώξεις

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Στην καρδιά της κοινωνικής κρίσης βρίσκεται η υγεία και η διάβρωση της αλληλεγγύης δεν είναι πουθενά πιο ορατή απ΄ ότι στον τομέα της υγείας. Το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης, που εξισορροπεί τα ατομικά δικαιώματα με τη συλλογική ευθύνη, αποτελεί το συνδετικό κρίκο στον κοινωνικό ιστό.

Ωστόσο, η δυσπιστία προς τους θεσμούς αφήνει πολλούς ακάλυπτους ή αποκλεισμένους, ενώ παρά την πρόοδο στην περίθαλψη, η δημόσια εμπιστοσύνη μειώνεται και τα συστήματα υγείας που αποτελούσαν συλλογικά περιουσιακά στοιχεία, τώρα θεωρούνται κόστος.

Αυτή η μετατόπιση στην αντίληψη και την πολιτική έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην ατομική ευημερία, όσο και στον κοινωνικό ιστό των κοινωνιών στην Ευρώπη. Η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε για λίγο την αλληλεγγύη, θέτοντας την υγεία σε προτεραιότητα έναντι της πολιτικής.

Έκτοτε, ωστόσο, οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η ανανεωμένη εστίαση στην οικονομική ανταγωνιστικότητα έχουν αποσπάσει την προσοχή από την υγεία και την κοινωνική ευημερία. Τα συστήματα υγείας μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση της αλληλεγγύης. Έχουν τη δύναμη να μειώσουν τις ανισότητες, να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα και να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη κοινωνική σταθερότητα.

Όμως στις πρόσφατες εκθέσεις των Mario Draghi και Enrico Letta, η επένδυση στην υγεία δεν αποτελεί συμβιβασμό με την ανταγωνιστικότητα, αλλά προϋπόθεση. Η υγεία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μακροπρόθεσμη επένδυση στην στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα της Ευρώπης και όχι ως κόστος.

Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υγείας Gastein (EHFG) 2025 που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αυστρία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Ε., του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών υγείας, εμπειρογνωμόνων από τη βιομηχανία και ακαδημαϊκών, οι οποίοι διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο η υγεία μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την ανανέωση του κοινωνικού συμβολαίου σε έναν κατακερματισμένο και ταχέως εξελισσόμενο κόσμο.

Υπάρχει πραγματική απορία για την προέλευση των νέων φαρμάκων και θεραπειών, ιδίως για τις μολυσματικές ασθένειες

Όταν η υγεία φαντάζει σαν πολυτέλεια… (σκίτσο από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υγείας Gastein)

Κοινωνική αλληλεγγύη

Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η κοινωνική ισότητα και η συμπερίληψη, όχι μόνο ως ηθική, αλλά και ως πρακτική βάση για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας, γιατί η υγεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά η βάση της κοινωνικής συνοχής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και γι΄ αυτό τα συστήματα υγείας πρέπει να καλύπτουν όλους τους πολίτες ισότιμα και όχι να καθορίζουν μόνο την αναπτυξιακή πορεία της αγοράς.

Η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) Πάμελα Ρέντι Βάγκνερ, τόνισε ότι «το κοινωνικό συμβόλαιο δεν έχει καταρρεύσει, απλά πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις», ενώ στη συζήτηση για την ασφάλεια της υγείας, ειδικοί επισήμαναν ότι η κοινωνική αλληλεγγύη στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη νομιμότητα, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές υγείας είναι δίκαιες και συνεκτικές. Η εμπιστοσύνη όμως στους υγειονομικούς θεσμούς, δεν χτίζονται στις κρίσεις. Χρειάζεται συνεχής υποστήριξη, βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις δομές, απρόσκοπτη περίθαλψη, εξατομικευμένη προσέγγιση στις ανάγκες των ασθενών και ποιοτική μακροπρόθεσμη υγειονομική κάλυψη.

Παρά την πρόοδο όμως, οι ανισότητες παραμένουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πρόσβαση στην περίθαλψη, η άνιση κατανομή των δομών υγείας και η χρήση της καινοτομίας παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, οδηγώντας πολλούς ασθενείς σε φτωχοποίηση, στεγαστική ανασφάλεια και κακή διατροφή.

Δείκτης κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμών παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Δανίας, όπου με τη χρήση κατάλληλων παραμέτρων – εργαλείων μπορούν να αναγνωριστούν κοινωνικές ομάδες σε κίνδυνο, καθώς και να υποδειχθούν οι κατάλληλες πολιτικές αντιμετώπισης.

Αντίστοιχα επισημάνθηκε ως ισχυρός παράγοντες ανισότητας η κλιματική κρίση, σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ευαίσθητες στις υψηλές θερμοκρασίες και τις ψυχικές παθήσεις, παρότι συχνά οι ομάδες αυτές που περιλαμβάνουν γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και πληθυσμούς χαμηλών εισοδημάτων, εξαιρούνται από τον σχεδιασμό ανθεκτικότητας.

Επόμενο κενό που δημιουργεί ανισότητες είναι η περίθαλψη νόσων τελικού σταδίου, η οποία χρειάζεται συντονισμό υπηρεσιών, περίθαλψη κατ΄ οίκον και υποστήριξη των φροντιστών.

Η ισότιμη αντιμετώπιση τονίσθηκε ότι θα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζει την έρευνα, τη νομοθεσία, αλλά και την καινοτομία, ενώ στις «ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες» θα πρέπει να συμπεριληφθούν η ποιότητα ζωής και οι ψυχολογικές επιδράσεις. Όσο για την διαμόρφωση των πολιτικών υγείας, θα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ της καινοτομίας και της δυνατότητας η καινοτομία να είναι προσιτή.

Ασθενοκεντρική αντιμετώπιση

«Η περίθαλψη πάει πέρα από την ασθένεια», τόνισε η Σόνια Ντίας από το Πανεπιστήμιο Νόβα της Λισσαβόνας, καθώς το 80% της έκβασης της υγείας αφορά κοινωνικές παραμέτρους που την καθορίζουν, όπως η ενημέρωση των νέων για την σημασία της πρόληψης μέσω υγιεινών συνηθειών.

Η Κριστίν Σιορενσεν από την Διεθνή Ένωση Γνώσης Υγείας, δήλωσε ότι «Η γνώση για την υγεία μπορεί να αποτελέσει παγκόσμια αρχή πρόληψης», ενώ τόνισε παράλληλα χρειάζονται συστήματα υγείας, στα οποία να έχουν πρόσβαση διαφορετικές κατηγορίες πληθυσμών.

Η ασθενοκεντρική προσέγγιση, σημαίνει ολιστική αντιμετώπιση και όχι μόνο την αντιμετώπιση μίας ασθένειας, ενώ οι χρόνιες παθήσεις και στρατηγικές πρόληψης υπογραμμίζουν την ανάγκη πολυεπίπεδης περίθαλψης για κάλυψη της πολυνοσηρότητας, καθώς και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων που οδηγούν σε ασθένεια.

Η παγκόσμια πολιτική διαμορφώνει την υγεία

Το Φόρουμ Gastein, εστίασε στη γεωπολιτική, τον οικονομικό ανταγωνισμό και τη δυναμική της παγκόσμιας ισχύος που διαμορφώνουν την υγεία, τονίζοντας ότι κάποτε η υγεία αποτελούσε ενοποιητική δύναμη, ενώ τώρα κινδυνεύει να γίνει διχαστική.

Στην Ευρώπη, η υγεία αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο υπό το πρίσμα της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, εγείροντας ανησυχίες ότι η περιοχή μπορεί να μείνει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα αν δεν υπάρξει συντονισμένη, δυναμική δράση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Olivér Várhelyi τόνισε ότι ένας υγιής πληθυσμός αποτελεί το θεμέλιο μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, ικανής να παρέχει βασικές θεραπείες και να διατηρεί συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Για να παραμείνει ηγέτης στην ιατρική καινοτομία, η ΕΕ πρέπει να ξεπεράσει τις νομικές καθυστερήσεις και να ενισχύσει το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υγείας της, περιλαμβάνοντας τα φάρμακα, την ιατρική τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγαδεδομένα, προκειμένου να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την παγκόσμια επίδραση. Ο στόχος μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας παραμένει ζωτικής σημασίας, αλλά είναι δύσκολος εν μέσω απαιτήσεων για στήριξη των πολιτικών υγείας μέσω κανόνων. Υπήρξαν εκκλήσεις προς την ΕΕ να αναλάβει ισχυρότερο διεθνή ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για την υγεία, στην ευθυγράμμιση της ατζέντας ασφάλειας και ανάπτυξης και στην οικοδόμηση νέων συνεργασιών με εταίρους παραδοσιακούς και μη.

Η Μισέλ Τσάιλντς εκ μέρους της Πρωτοβουλίας «Φάρμακα για Παραμελημένες Ασθένειες», αναφέρθηκε στο πώς η μείωση της χρηματοδότησης των ΗΠΑ προς τα εθνικά ινστιτούτα υγείας, που παραδοσιακά αποτελούν σημαντικούς χρηματοδότες της έρευνας για τις λοιμώδεις ασθένειες σε πρώιμο στάδιο, θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, καθώς λιγότερα προϊόντα εισέρχονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. «Υπάρχει ένα πραγματικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση των νέων φαρμάκων και θεραπειών, ιδίως για τις μολυσματικές ασθένειες», τόνισε.

Η Νατάσα Αζοπάρντι Μάσκατ από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Ευρώπης, σημείωσε ότι ο ΠΟΥ έχει μειώσει κατά 30% τα προγράμματά του λόγω απωλειών χρηματοδότησης, ενόσω υπάρχουν πολιτικές πιέσεις που αφορούν στην αναπαραγωγική υγεία, τους κοινωνικούς προσδιοριστές υγείας και τον εμβολιασμό.

Η Ιλόνα Κίκμπους από το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Διεθνών και Αναπτυξιακών Σπουδών της Γενεύης, τόνισε πώς η ψηφιακή οικονομία και η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν τη γεωπολιτική, ενόσω οι ειδικοί της πληροφορικής αντιστέκονται στα ρυθμιστικά πλαίσια και επεσήμανε ότι «Είναι μια κρίση και θα είναι μια δύσκολη μάχη», προτρέποντας για νέες συνεργασίες στον τομέα υγείας.

World
Υγεία
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή υπόθεση η ταυτόχρονη έγκριση καινοτόμων θεραπειών στην Ε.Ε.
Λιγότερες ανισότητες 01.11.25

Ευρωπαϊκή υπόθεση η ταυτόχρονη έγκριση καινοτόμων θεραπειών στην Ε.Ε.

30 χρόνια κοινής έγκρισης φαρμάκων στην Ευρώπη από τον ΕΜΑ. Οι θεραπείες που άλλαξαν την πορεία σοβαρών νόσων, όπως ο καρκίνος, η ηπατίτιδα C, ο διαβήτης, η κυστική ίνωση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GLP1: Αντιεθιστική η δράση των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος – Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο, κάπνισμα
Ενέσιμα GLP1 25.10.25

Αντιεθιστική η δράση των φαρμάκων αδυνατίσματος - Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο και κάπνισμα

Τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος GLP1 χορηγούνταν αρχικώς σε αντιδιαβητικούς, οι οποίοι παρατηρήθηκε ότι έχαναν βάρος - Εξηγεί τη λειτουργία τους ο ακαδημαϊκός και καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιώργος Χρούσος

Σύνταξη
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
