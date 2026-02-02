«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες καλούνται για προληπτικές εξετάσεις που αφορούν τη λειτουργία των νεφρών τους, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας που σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι 1.590.000 πολίτες για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί παραπεμπτικά, μπορούν δωρεάν – ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι – να κάνουν δύο εξετάσεις που δείχνουν την λειτουργία των νεφρών και διερευνούν την έναρξη κάποιου προβλήματος ακόμη και από τα αρχικά στάδια, ελέγχοντας την κρεατινίνη αίματος και τη σχέση λευκωματίνης – κρεατινίνης στα ούρα.

Σε αυτούς τους δικαιούχους, προστίθενται και άλλοι 250.000 με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 30 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Στο πρόγραμμα μετέχουν 500 δομές υγείας – κέντρα υγείας και νοσοκομεία και 6.300 φαρμακεία.

Οι προληπτικές εξετάσεις απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, δηλαδή σε ανθρώπους που θεωρούνται υγιείς

Στις σχετικές ανακοινώσεις προχώρησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Η αναπληρώτρια υπουργός, τόνισε το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία συνδέεται με το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όσοι έχουν διαγνωστεί με κάποια καρδιακή πάθηση και θεωρούνται υψηλού κινδύνου, θα λάβουν παραπεμπτικό για εξετάσεις για τη νεφρική δυσλειτουργία», επισήμανε: «Ναι το νούμερο είναι πολύ μεγάλο», για να προσθέσει ότι «Μάλιστα, οι προληπτικές εξετάσεις απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, δηλαδή σε ανθρώπους που θεωρούνται υγιείς».

Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα προγράμματα πρόληψης.

Αναφερόμενος στην έγκαιρη διάγνωση για τη νεφρική λειτουργία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι μπορεί να καθυστερήσει η εξέλιξη της νόσου, ώστε να αποφύγουν οι ασθενείς την αιμοκάθαρση, που αποτελεί επίπονη διαδικασία για τους ασθενείς και αυξάνει το κόστος στο σύστημα υγείας.

Πρόσθεσε ότι τα προγράμματα για τη νεφρική δυσλειτουργία και την παιδική παχυσαρκία θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόγραμμα παχυσαρκίας

Σε ότι αφορά το δεύτερο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, οι δικαιούχοι είναι 36.360, εκ των οποίων οι 13.832 είναι ηλικίας 30 έως 49 ετών και οι 22.528 ηλικίας 50 έως 70 ετών. Ήδη πάνω από 6.500 ασθενείς έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Τα δύο τρίτα των ασθενών βρίσκονται στην Αττική ή την Κεντρική Μακεδονία, και πρόκειται για άτομα παραγωγικής ηλικίας περίπου 50 ετών.

Σε αυτούς αποστέλλονται τα σχετικά SMS μέσω των οποίων θα χορηγηθούν δωρεάν και νέα καινοτόμα φάρμακα, μαζί με τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και την παρακολούθηση από ενδοκρινολόγο ή παθολόγο, στις δημόσιες δομές που συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα αφορά ασθενείς με παχυσαρκία με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 40 ή ΔΜΣ μεταξύ 37–40 με συνοδά νοσήματα, και στόχο έχει την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, την ασφαλή και σταδιακή απώλεια βάρους, τη μακροχρόνια διαχείριση της παχυσαρκίας και τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η έναρξη έγινε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 και οι ασθενείς που εντάσσονται σε αυτό θα υποστηρίζονται για 8 μήνες.

Καθώς το 10% των δικαιούχων έχουν ΔΜΣ άνω του 50, με δυσκολίες μετακίνησης, επιστρατεύονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας, οι οποίες επισκέπτονται κατ’ οίκον τους ασθενείς με τη συμμετοχή ενδοκρινολόγου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σχετικές εξετάσεις, να ενταχθεί ο ασθενής στο θεραπευτικό πρόγραμμα και να ξεκινήσει τη φαρμακευτική αγωγή συνδυαστικά με τη διατροφική συμβουλευτική. Στις περιπτώσεις που υποδεικνύεται από τον γιατρό, οι ασθενείς λαμβάνουν και δωρεάν φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον, προκειμένου να αποκατασταθεί η κινητικότητα τους και να μπορέσουν σταδιακά να ασκηθούν, μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας.

Όπως εξήγησε η κ. Αγαπηδάκη, στο πρόγραμμα μετέχουν μόνο δημόσιες δομές υγείας, καθώς θα ήταν αδύνατο να επεκταθεί και σε ιδιώτες παρόχους υγείας λόγω κόστους, αλλά λόγω κινδύνου να γίνει κακή χρήση των φαρμάκων αυτών.

Συνολικά, στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, και έχουν διενεργήσει έως σήμερα τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του. Σε σχεδόν 178.000 άτομα, έχει εντοπιστεί κάποιο εύρημα που σχετίζεται με τον καρκίνο μαστού, τραχήλου της μήτρας, παχέος εντέρου ή καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την έναρξη της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία.