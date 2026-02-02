Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
Υγεία 02 Φεβρουαρίου 2026, 16:59

«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 36.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία, τα δύο τρίτα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία – Τα δύο προγράμματα συνδέονται με το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Spotlight

Πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες καλούνται για προληπτικές εξετάσεις που αφορούν τη λειτουργία των νεφρών τους, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας που σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι 1.590.000 πολίτες για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί παραπεμπτικά, μπορούν δωρεάν – ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι – να κάνουν δύο εξετάσεις που δείχνουν την λειτουργία των νεφρών και διερευνούν την έναρξη κάποιου προβλήματος ακόμη και από τα αρχικά στάδια, ελέγχοντας την κρεατινίνη αίματος και τη σχέση λευκωματίνης – κρεατινίνης στα ούρα.

Σε αυτούς τους δικαιούχους, προστίθενται και άλλοι 250.000 με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 30 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Στο πρόγραμμα μετέχουν 500 δομές υγείας – κέντρα υγείας και νοσοκομεία και 6.300 φαρμακεία.

Οι προληπτικές εξετάσεις απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, δηλαδή σε ανθρώπους που θεωρούνται υγιείς

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη

Στις σχετικές ανακοινώσεις προχώρησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Η αναπληρώτρια υπουργός, τόνισε το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία συνδέεται με το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όσοι έχουν διαγνωστεί με κάποια καρδιακή πάθηση και θεωρούνται υψηλού κινδύνου, θα λάβουν παραπεμπτικό για εξετάσεις για τη νεφρική δυσλειτουργία», επισήμανε: «Ναι το νούμερο είναι πολύ μεγάλο», για να προσθέσει ότι «Μάλιστα, οι προληπτικές εξετάσεις απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, δηλαδή σε ανθρώπους που θεωρούνται υγιείς».

Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα προγράμματα πρόληψης.

Αναφερόμενος στην έγκαιρη διάγνωση για τη νεφρική λειτουργία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι μπορεί να καθυστερήσει η εξέλιξη της νόσου, ώστε να αποφύγουν οι ασθενείς την αιμοκάθαρση, που αποτελεί επίπονη διαδικασία για τους ασθενείς και αυξάνει το κόστος στο σύστημα υγείας.

Πρόσθεσε ότι τα προγράμματα για τη νεφρική δυσλειτουργία και την παιδική παχυσαρκία θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόγραμμα παχυσαρκίας

Σε ότι αφορά το δεύτερο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, οι δικαιούχοι είναι 36.360, εκ των οποίων οι 13.832 είναι ηλικίας 30 έως 49 ετών και οι 22.528 ηλικίας 50 έως 70 ετών. Ήδη πάνω από 6.500 ασθενείς έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Τα δύο τρίτα των ασθενών βρίσκονται στην Αττική ή την Κεντρική Μακεδονία, και πρόκειται για άτομα παραγωγικής ηλικίας περίπου 50 ετών.

Σε αυτούς αποστέλλονται τα σχετικά SMS μέσω των οποίων θα χορηγηθούν δωρεάν και νέα καινοτόμα φάρμακα, μαζί με τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και την παρακολούθηση από ενδοκρινολόγο ή παθολόγο, στις δημόσιες δομές που συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα αφορά ασθενείς με παχυσαρκία με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 40 ή ΔΜΣ μεταξύ 37–40 με συνοδά νοσήματα, και στόχο έχει την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, την ασφαλή και σταδιακή απώλεια βάρους, τη μακροχρόνια διαχείριση της παχυσαρκίας και τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η έναρξη έγινε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 και οι ασθενείς που εντάσσονται σε αυτό θα υποστηρίζονται για 8 μήνες.

Καθώς το 10% των δικαιούχων έχουν ΔΜΣ άνω του 50, με δυσκολίες μετακίνησης, επιστρατεύονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας, οι οποίες επισκέπτονται κατ’ οίκον τους ασθενείς με τη συμμετοχή ενδοκρινολόγου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σχετικές εξετάσεις, να ενταχθεί ο ασθενής στο θεραπευτικό πρόγραμμα και να ξεκινήσει τη φαρμακευτική αγωγή συνδυαστικά με τη διατροφική συμβουλευτική. Στις περιπτώσεις που υποδεικνύεται από τον γιατρό, οι ασθενείς λαμβάνουν και δωρεάν φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον, προκειμένου να αποκατασταθεί η κινητικότητα τους και να μπορέσουν σταδιακά να ασκηθούν, μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας.

Όπως εξήγησε η κ. Αγαπηδάκη, στο πρόγραμμα μετέχουν μόνο δημόσιες δομές υγείας, καθώς θα ήταν αδύνατο να επεκταθεί και σε ιδιώτες παρόχους υγείας λόγω κόστους, αλλά λόγω κινδύνου να γίνει κακή χρήση των φαρμάκων αυτών.

Συνολικά, στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, και έχουν διενεργήσει έως σήμερα τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του. Σε σχεδόν 178.000 άτομα, έχει εντοπιστεί κάποιο εύρημα που σχετίζεται με τον καρκίνο μαστού, τραχήλου της μήτρας, παχέος εντέρου ή καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την έναρξη της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Kρυπτονομίσματα
Bitcoin: Μετά τη βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Bitcoin: Μετά τη βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Ελλάδα
Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»
Εργατικό δυστύχημα 02.02.26

Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»

Το έδαφος στη Βιολάντα είναι εμποτισμένο με προπάνιο, σημειώνει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Power Providers Post February Electricity Tariffs
English edition 02.02.26

Power Providers Post February Electricity Tariffs

Although the wholesale electricity price on the energy exchange eased slightly in Jan. — falling to 108.67 euros per megawatt-hour from 110.04 euros in Dec. — most suppliers kept their green tariff charges stable.

Σύνταξη
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
Υποτροπίασε 02.02.26

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της συζύγου του διαδόχου της Νορβηγίας, συνελήφθη με κατηγορίες για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων. Την Τρίτη δικάζεται για βιασμούς.

Σύνταξη
War Watch: Η αποτυχία του διεθνούς δικαίου μπροστά στη σύγχρονη βαρβαρότητα του πολέμου
Έκθεση 02.02.26

War Watch: Η αποτυχία του διεθνούς δικαίου μπροστά στη σύγχρονη βαρβαρότητα του πολέμου

Έκθεση που καλύπτει 23 συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι περισσότεροι από 100.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, καθώς τα εγκλήματα πολέμου είναι εκτός ελέγχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό
Βίντεο 02.02.26

«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Αεράκης, τονίζοντας ότι η οικογένεια και οι συνάδελφοί του τον στηρίζουν καθημερινά

Σύνταξη
Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio

Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων, κονιαμάτων και έτοιμων σοβάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση: Πώς εκκινεί η διαδικασία, ποιες οι απαιτούμενες συναινέσεις και πώς ψηφίζεται η αλλαγή του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση: Πώς εκκινεί η διαδικασία, ποιες οι απαιτούμενες συναινέσεις και πώς ψηφίζεται η αλλαγή του Συντάγματος

Για ν’ αλλάξει οποιαδήποτε από τα 121 άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει η αναθεωρητέα διάταξη να λάβει τουλάχιστον τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή να υπερψηφίσουν τουλάχιστον 180 βουλευτές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Σύνταξη
Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
Μπάσκετ 02.02.26

Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει

Το γιορτινό σκηνικό που στήθηκε την Κυριακή (1/2) στο κατάμεστο Nick Galis Hall, η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει πως ο Άρης είναι στον σωστό δρόμο για να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά
Παρουσία Σαμαρά 02.02.26

«Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» - Καρφιά Καραμανλή σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά

Ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα, όπου από σήμερα είναι επίτιμος δημότης, άφησε αιχμές στην γραμμή Μαξίμου τόσο αναφορικά με τα εθνικά όσο και με τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών. Η υπεράσπιση του Σαμαρά

Σύνταξη
Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα
Harry Potter 02.02.26

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου παραδέχτηκε ότι τον στενοχωρούν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά Harry Potter, τονίζοντας πως το σύμπαν του Πότερ μιλά για αποδοχή και καλοσύνη.

Σύνταξη
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο