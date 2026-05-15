Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου ο Νόιερ (pic)
Την εστία της Μπάγερν Μονάχου θα υπερασπίζεται για έναν ακόμη χρόνο ο σπουδαίος Μάνουελ Νόιερ.
Μαζί συνεχίζουν για έναν ακόμη χρόνο Μάνουελ Νόιερ και Μπάγερν Μονάχου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο βαυαρικός σύλλογος. Ο πολύπειρος τερματοφύλακας υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ πέραν αυτού, την υπογραφή του σε νέα συμφωνία με τους πρωταθλητές Γερμανίας έβαλε και ο αναπληρωματικός γκολκίπερ τους, Σβεν Ούλραιχ.
Σημειώνεται ότι ο σπουδαίος Γερμανός τερματοφύλακας, έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 597 συμμετοχές καριέρας στη Μπάγερν, όντας ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της. Η νέα σεζόν του, θα είναι η 16η στο Μόναχο, ενώ έχει πανηγυρίσει 13 πρωταθλήματα Γερμανίας, 5 Κύπελλα, 7 Σούπερ Καπ, συν φυσικά τα δύο πιο πρόσφατα Champions League των Βαυαρών, το 2013 και το 2020.
Οι αναρτήσεις της Μπάγερν Μονάχου για τον Νόιερ
𝗚𝗢𝗔𝗧𝗞𝗘𝗘𝗣𝗘𝗥 𝗨𝗡𝗧𝗜𝗟 ‘𝟮𝟳 🐐 pic.twitter.com/4qURNxjSqv
— FC Bayern München (@FCBayern) May 15, 2026
✨ 𝗡𝗘𝗨𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟳 ✨
🛍️ Zum Neuer-Gratisflock: https://t.co/zkUYnkPRXz pic.twitter.com/K93Jyazt4S
— FC Bayern München (@FCBayern) May 15, 2026
Eine Nachricht von Manu an euch! ❤️🤍 pic.twitter.com/OghasfsfQG
— FC Bayern München (@FCBayern) May 15, 2026
🗣️ “Wir haben den richtigen Spirit im Team!”
✍️ @Manuel_Neuer im Interview zu seiner Vertragsverlängerung: https://t.co/TAfQuEIJm8 pic.twitter.com/ZWja69Xd6x
— FC Bayern München (@FCBayern) May 15, 2026
Ο ίδιος ο Νόιερ δήλωσε φυσικά απόλυτα ικανοποιημένος με την εξέλιξη αυτή και σημείωσε ότι η Μπάγερν διαθέτει ήδη όλα όσα χρειάζεται για να κατακτήσει και την νέα σεζόν κάθε τίτλο.
«Πήρα τον χρόνο μου για να αποφασίσω και είμαι πολύ χαρούμενος τώρα. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να πετύχουμε μεγάλα πράγματα και πηγαίνω καθημερινά στην προπόνηση με τεράστια διάθεση», ανάφερε χαρακτηριστικά.
