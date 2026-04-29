Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!
Το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου ήταν ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία του Champions League. Η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης πήρε τη νίκη με 5-4 και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό της «Πούσκας Αρένα» στη Βουδαπέστη, όμως για να το πετύχει αυτό η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, πέρα από τις δικές της τεράστιες ικανότητες και το ταλέντο που διαθέτει, είχε να… ευχαριστήσει και την αποκαρδιωτική εμφάνιση του κατά τα άλλα σπουδαίου Μάνουελ Νόιερ…
Ο 40χρονος Γερμανός γκολκίπερ, κατά κοινή ομολογία ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, έκανε στο χειρότερο δυνατό σημείο της σεζόν μια από τις χειρότερες -αν όχι τη χειρότερη- εμφανίσεις της καριέρας του σε αυτό το επίπεδο. Και δυστυχώς για τον ίδιο «έγραψε» και αρνητικό ρεκόρ στο Champions League, αφού έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας τις τελευταίες 16 σεζόν, από το 2010 και έπειτα, που δέχεται σε αγώνα νοκ-άουτ φάσης της διοργάνωσης πέντε γκολ χωρίς να έχει κάνει ούτε μία επέμβαση στο 90λεπτο!
Χειρότερος του αγώνα με διαφορά ο Νόιερ
Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέγραψε 12 σουτ στο ματς και 5 στην εστία, τα οποία… έγραψαν όλα. Μάλιστα, όπως κατέγραψε και ο τηλεοπτικός φακός, ο Νόιερ δεν είχε καν τύχη σε κανένα από τα 5 γκολ των Γάλλων, οι οποίοι είχαν ακόμη 1 δοκάρι, 3 σουτ άουτ και 4 που κόντραραν σε αμυντικούς της βαυαρικής ομάδας. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι η γνωστή υπηρεσία στατιστικής, το Sofascore, τον βαθμολόγησε με 5.2/10 και ήταν με σημαντική διαφορά ο χειρότερος από τους 28 παίκτες που αγωνίστηκαν στο «Παρκ ντε Πρενς».
Manuel Neuer did not save a single shot vs. PSG.
He is the first goalkeeper in the last 16 UCL seasons to concede 5+ goals WITHOUT recording a single save in a KO stage match 😭 pic.twitter.com/v1lSZ6KnKc
— ESPN FC (@ESPNFC) April 28, 2026
Κάπως έτσι άλλωστε, με αυτό το απόλυτο μηδέν του Νόιερ στις επεμβάσεις και το αντίστοιχο 100% και το 5/5 της Παρί, εξηγείται και ένα άλλο εντυπωσιακό στατιστικό για αυτό το επίπεδο, με τη νικήτρια ομάδα να έχει σχεδόν 20% χαμηλότερο ποσοστό κατοχής μπάλας, expected goals στο 1.90 και τελικά να βάζει 5 γκολ και να νικά, ενώ έχει δεχθεί και η ίδια 4.
