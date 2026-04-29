Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο ελπίζουμε να είδες τον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπάγερν Μονάχου (5-4). Αν όχι; Δέστο ή έστω τα highlights που λογικά είναι… ατελείωτα. Λες και οι δύο υπερομάδες έπαιζαν στο Λούβρο, σε ένα ματς «αριστούργημα».

Από πού να ξεκινήσει κανείς… Μπορεί η ελληνική γλώσσα να είναι πλούσια σε επιλογές αλλά πραγματικά δεν βρίσκεις εύκολα τα λόγια για να περιγράψεις αυτό που πρόσφεραν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί και η πρωταθλήτρια Γερμανίας και ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα στον κόσμο φέτος, Μπάγερν. Θα μπορούσε να είναι διαφήμιση για το άθλημα ή μια υπενθύμιση πως στα… αστέρια ταξιδεύουν και άνθρωποι που θαρρείς πως γίνονται… εξωγήινοι με το σορτσάκι και την φανέλα στο χορτάρι.

Αυτή την φορά ήταν η πόλη του Φωτός που έλαμψε ακόμη περισσότερο από την «παράσταση» των «αστέρων» της Παρί και της Μπάγερν. Ημιτελικός Τσάμπιονς Λιγκ σαν τελικός και μια πρώτη πράξη στις διαφορές τους, με 9 γκολ, δύο δοκάρια, δύο πέναλτι, μια… ντουζίνα μεγάλες ευκαιρίες και την μπάλα να πηγαίνει… πανικόβλητη πάνω-κάτω αλλάζοντας πρωταγωνιστές κάθε λίγα λεπτά, ακόμη και δευτερόλεπτα.

Στο Παρκ ντε Πρενς η «παράσταση» ξεκίνησε από το 16ο λεπτό με το εύστοχο πέναλτι του Κέιν και μέχρι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έμπαιναν τα γκολ βροχή. 1-1 ο Κβαρατσχέλια με τρομερό τελείωμα στο 24΄, δοκάρι στο 32΄με τον Ολίσε για την Μπάγερν, 2-1 στο 33΄με κεφαλιά του Νέβες μετά από κόρνερ, 2-2 με σόλο του Ολίσε στο 41΄, 3-2 με τον Ντεμπελέ με πέναλτι μετά από υπόδειξη του VAR στο 45+5΄. Και αυτό ήταν απλά το πρώτο ημίχρονο…

Στο 56′ ήταν η σειρά του Κβαρατσχέλια να σκοράρει (και πάλι) για το 4-2 και στο 58΄ του Ντεμπελέ για την δική του «ντιοπιέτα» και το 5-2 των Παριζιάνων! Με την Μπάγερν να επιστρέφει και να «απαντά» στο 63΄με τον Ουπαμεκανό για το 5-3 και στο 68΄με τον Ντιάζ για το 5-4! Η Παρί στο 87΄ «άγγιξε» ένα ακόμη γκολ με τον Μαγιουλού να έχει δοκάρι και οι δύο υπερομάδες θα τα πουν ξανά στο Μόναχο, με ένα μικρό γαλλικό προβάδισμα πρόκρισης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Τώρα σοβαρά; Χάθηκε η μπάλα και το… κλειδί του ματς μαζί. Τι να πρωτοδιαλέξεις, τι να πρωτοξεχωρίσεις σε ένα ματς με 9 γκολ και απίθανη διακύμανση, με την ρεβάνς να είναι ορθάνοικτη για όλα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Και εδώ νιώθεις ανήμπορος να «αντιμετωπίσεις» την κατηγορία καθώς το ματς ουσιαστικά δεν άλλαζε, από την αρχή έως το τέλος ήταν ίδιο. Απολαυστικό, με γκολ, σωρεία ευκαιριών, δοκάρια και ποδοσφαιρικό θέαμα από… άλλο πλανήτη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ελβετός Σάρερ είχε πολλή δουλειά στο Παρίσι σε ένα ματς με ασταμάτητο και εξαντλητικό ρυθμό, με τόσα γκολ και ευκαιρίες και σε γενικές γραμμές τα πήγε καλά.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Πολύ σημαντική η παρέμβαση από το VAR και για τις φάσεις των πέναλτι και για όποια αμφιβολία υπήρξε στο ζωντανό.

Σκόρερ: Κβαρατσχέλια (24΄, 56΄), Ντεμπελέ (45+5΄, 58΄), Νέβες (33΄)/ (Κέιν (16΄ πεν.), Ολίσε (41΄), Ουπαμεκανό (63΄), Ντίαζ (68΄)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Παρί: Σαφόνοβ, Πάτσο, Χακίμι, Μαρκίνιος, Νούνο Μέντες (84΄Ερνάντες), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ζαΐρ Εμερί (64΄Φαμπιάν Ρουίζ), Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ, Ντουέ (70΄Μπαρκολά)

Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Στάνισιτς, Ντέιβις (46΄Λάιμερ), Πάβλοβιτς (93΄Τζάκσον), Λουίζ Ντίαζ, Ολίσε, Μουσιάλα (79΄Γκορέτσκα), Κέιν

ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΤΣ

Την επόμενη Τετάρτη στο Μόναχο η Μπάγερν υποδέχεται την Παρί.