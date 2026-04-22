Παρί Σεν Ζερμέν – Ναντ 3-0: Άνετη νίκη και +4 για τους πρωταθλητές

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Παρί Σεν Ζερμέν στον εξ αναβολής αγώνα της Ligue 1 με τη Ναντ, η οποία οδεύει ολοταχώς προς τον υποβιβασμό.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν άνετα 3-0 στο «Παρκ ντε Πρενς» και βρίσκονται 4 βαθμούς πάνω από τη Λανς με τις δύο «μονομάχους» να έχουν να δώσουν άλλους πέντε αγώνες έως το τέλος της σεζόν, ανάμεσά τους και το μεταξύ τους ντέρμπι στις 13 Μαϊου.

Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Η Ναντ βρήκε δίχτυα στο 22ο λεπτό με τον Λερού, όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ. Έτσι με το 1-0 να παραμένει οι γηπεδούχοι πήραν έναυσμα και πέτυχαν δεύτερο γκολ με τον Ντεζιρέ Ντουέ.

Στο δεύτερο μέρος η Παρί πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Κβαρατσχέλια που διαμόρφωσε και το τελικό σκορ. Η Ναντ παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού στο -5 από τη 16η Οσέρ.

