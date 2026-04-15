Το Παρίσι λέει «ναι» στην πώληση του Παρκ ντε Πρενς στην Παρί ΣΖ

Μια από τις πιο μακροχρόνιες και δύσκολες διαμάχες στο γαλλικό ποδόσφαιρο φαίνεται ότι πλησιάζει στο τέλος της. Η πώληση του Παρκ ντε Πρενς στην Παρί Σεν Ζερμέν, ένα ζήτημα που για χρόνια αποτελούσε σχεδόν απαγορευμένο θέμα λόγω της σκληρής στάσης της πρώην δημάρχου του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, επιστρέφει πλέον στο προσκήνιο με εντελώς διαφορετικές προοπτικές.

Ο νέος δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, εμφανίζεται αποφασισμένος να αποκαταστήσει τις σχέσεις ανάμεσα στον δήμο και την PSG, ανοίγοντας ξανά τις διαπραγματεύσεις για την πώληση του ιστορικού γηπέδου του συλλόγου.

Για χρόνια, η υπόθεση είχε μπλοκάρει. Η Ινταλγκό αρνούνταν κατηγορηματικά να παραχωρήσει το γήπεδο στην Παρί Σεν Ζερμέν, παρά τις συνεχείς πιέσεις του συλλόγου και του προέδρου του, Αλ Κελαϊφί. Η σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε φτάσει σε οριακό σημείο, με τον σύλλογο να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το Παρίσι και να κατασκευάσει νέο γήπεδο εκτός πόλης.

Η αλλαγή στη δημοτική αρχή, όμως, έχει μεταβάλει ριζικά το κλίμα. Ο Γκρεγκουάρ έχει ήδη δώσει σαφές μήνυμα ότι επιθυμεί την παραμονή της Παρί Σεν Ζερμέν στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας και θεωρεί πως θα ήταν ιστορικό, πολιτικό και αθλητικό λάθος να χαθεί ο σύλλογος από το Παρκ ντε Πρενς.

Το δημοτικό συμβούλιο του Παρισιού έδωσε ήδη το πράσινο φως για να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο. Οι συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να εξελιχθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με βασικό στόχο να βρεθεί μια συμφωνία που θα επιτρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν να αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την πλήρη κυριότητα του γηπέδου.

Το ιστορικό «Parc des Princes» αποτελεί εδώ και δεκαετίες την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά παραμένει ιδιοκτησία του δήμου του Παρισιού. Για την καταριανή διοίκηση του συλλόγου, αυτό αποτελούσε πάντα σημαντικό εμπόδιο, καθώς η επένδυση σε ένα τόσο μεγάλο έργο επέκτασης και εκσυγχρονισμού ήταν δύσκολο να προχωρήσει χωρίς τον πλήρη έλεγχο του γηπέδου.

Η ιδιοκτησία του γηπέδου θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στρατηγική της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο σύλλογος θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα του Παρκ ντε Πρενς, να αναβαθμίσει πλήρως τις εμπορικές και VIP εγκαταστάσεις, να δημιουργήσει νέους χώρους φιλοξενίας, καταστήματα, μουσεία και δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στο κλαμπ να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα έσοδά του.

Στο σημερινό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα κορυφαία κλαμπ θεωρούν πλέον το γήπεδο βασικό πυλώνα του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Η Ρεάλ Μαδρίτης με το νέο «Santiago Bernabéu Stadium», η Τότεναμ με το νέο της γήπεδο και η Μπαρτσελόνα με το project του «Spotify Camp Nou» έχουν δείξει ότι η αξιοποίηση του σταδίου αποτελεί πηγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θέλει να μείνει πίσω. Η διοίκηση του συλλόγου θεωρεί ότι το σημερινό γήπεδο, με χωρητικότητα περίπου 48.000 θεατών, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις φιλοδοξίες ενός συλλόγου που έχει κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης και θέλει να εδραιωθεί ως μία από τις ισχυρότερες ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις στον κόσμο.

Οι προηγούμενες συζητήσεις είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο επειδή η Ινταλγκό επέμενε ότι το Παρκ ντε Πρενς δεν πωλείται. Αυτό είχε ωθήσει την Παρί Σεν Ζερμέν να εξετάσει εναλλακτικά σχέδια, ακόμη και τη μεταφορά της έδρας της εκτός των ορίων του Παρισιού. Είχαν ακουστεί περιοχές γύρω από τη γαλλική πρωτεύουσα, με στόχο την κατασκευή ενός εντελώς νέου και μεγαλύτερου σταδίου.

Το ενδεχόμενο αυτό είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους φιλάθλους όσο και στην πόλη. Για πολλούς, η αποχώρηση της Παρί Σεν Ζερμέν από το Παρκ ντε Πρενς θα ισοδυναμούσε με απώλεια ενός σημαντικού κομματιού της ταυτότητας του Παρισιού. Το γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή Porte de Saint-Cloud και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γαλλική πρωτεύουσα από τη δεκαετία του 1970.

Στο πλαίσιο των νέων διαπραγματεύσεων, δεν θα συζητηθεί μόνο η πώληση του γηπέδου. Ο δήμος και ο σύλλογος θέλουν να εξετάσουν συνολικά την ανάπλαση της περιοχής γύρω από το Παρκ ντε Πρενς. Στο τραπέζι βρίσκονται σχέδια για πλήρη αναδιαμόρφωση της περιοχής της Porte de Saint-Cloud, με νέα έργα υποδομής, καλύτερες συγκοινωνίες, αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους και νέες εμπορικές δραστηριότητες.

Η δημοτική αρχή ζητά από την Παρί Σεν Ζερμέν να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα εγγυάται ότι το νέο project θα σέβεται το περιβάλλον, την καθημερινότητα των κατοίκων και τον χαρακτήρα της περιοχής. Θα απαιτηθούν κυκλοφοριακές μελέτες, περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και εγγυήσεις ότι η ανάπτυξη του γηπέδου δεν θα επιβαρύνει υπερβολικά τη γειτονιά.

Ο ίδιος ο Γκρεγκουάρ έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι «η αποχώρηση της Παρί Σεν Ζερμέν από το Παρίσι θα ήταν πολιτικό, αθλητικό και ιστορικό λάθος». Η θέση του αποτυπώνει τη νέα στρατηγική του δήμου: όχι σύγκρουση με τον σύλλογο, αλλά συνεργασία, ώστε το Παρίσι να διατηρήσει την πιο προβεβλημένη ποδοσφαιρική ομάδα της Γαλλίας μέσα στα όριά του.

Για την Παρί Σεν Ζερμέν, η αλλαγή αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Αν επιτευχθεί συμφωνία, το σενάριο μετακόμισης εκτός Παρισιού θα εγκαταλειφθεί οριστικά και ο σύλλογος θα αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του το δικό του γήπεδο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο το μέλλον της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς θα επιτρέψει στο γαλλικό κλαμπ να προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις σταδίου στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία.