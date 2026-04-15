Το Παρίσι λέει «ναι» στην πώληση του Παρκ ντε Πρενς στην Παρί ΣΖ
Ποδόσφαιρο 15 Απριλίου 2026, 19:01

Ο νέος δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας αλλάζει πλήρως τη στάση της πόλης και ανοίγει τον δρόμο για τη μεταβίβαση του ιστορικού γηπέδου στην Παρί.

Γιώργος Μαζιάς
Μια από τις πιο μακροχρόνιες και δύσκολες διαμάχες στο γαλλικό ποδόσφαιρο φαίνεται ότι πλησιάζει στο τέλος της. Η πώληση του Παρκ ντε Πρενς στην Παρί Σεν Ζερμέν, ένα ζήτημα που για χρόνια αποτελούσε σχεδόν απαγορευμένο θέμα λόγω της σκληρής στάσης της πρώην δημάρχου του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, επιστρέφει πλέον στο προσκήνιο με εντελώς διαφορετικές προοπτικές.

Ο νέος δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, εμφανίζεται αποφασισμένος να αποκαταστήσει τις σχέσεις ανάμεσα στον δήμο και την PSG, ανοίγοντας ξανά τις διαπραγματεύσεις για την πώληση του ιστορικού γηπέδου του συλλόγου.

Για χρόνια, η υπόθεση είχε μπλοκάρει. Η Ινταλγκό αρνούνταν κατηγορηματικά να παραχωρήσει το γήπεδο στην Παρί Σεν Ζερμέν, παρά τις συνεχείς πιέσεις του συλλόγου και του προέδρου του, Αλ Κελαϊφί. Η σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε φτάσει σε οριακό σημείο, με τον σύλλογο να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το Παρίσι και να κατασκευάσει νέο γήπεδο εκτός πόλης.

Η αλλαγή στη δημοτική αρχή, όμως, έχει μεταβάλει ριζικά το κλίμα. Ο Γκρεγκουάρ έχει ήδη δώσει σαφές μήνυμα ότι επιθυμεί την παραμονή της Παρί Σεν Ζερμέν στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας και θεωρεί πως θα ήταν ιστορικό, πολιτικό και αθλητικό λάθος να χαθεί ο σύλλογος από το Παρκ ντε Πρενς.

Το δημοτικό συμβούλιο του Παρισιού έδωσε ήδη το πράσινο φως για να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο. Οι συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να εξελιχθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με βασικό στόχο να βρεθεί μια συμφωνία που θα επιτρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν να αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την πλήρη κυριότητα του γηπέδου.

Το ιστορικό «Parc des Princes» αποτελεί εδώ και δεκαετίες την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά παραμένει ιδιοκτησία του δήμου του Παρισιού. Για την καταριανή διοίκηση του συλλόγου, αυτό αποτελούσε πάντα σημαντικό εμπόδιο, καθώς η επένδυση σε ένα τόσο μεγάλο έργο επέκτασης και εκσυγχρονισμού ήταν δύσκολο να προχωρήσει χωρίς τον πλήρη έλεγχο του γηπέδου.

Η ιδιοκτησία του γηπέδου θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στρατηγική της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο σύλλογος θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα του Παρκ ντε Πρενς, να αναβαθμίσει πλήρως τις εμπορικές και VIP εγκαταστάσεις, να δημιουργήσει νέους χώρους φιλοξενίας, καταστήματα, μουσεία και δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στο κλαμπ να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα έσοδά του.

Στο σημερινό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα κορυφαία κλαμπ θεωρούν πλέον το γήπεδο βασικό πυλώνα του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Η Ρεάλ Μαδρίτης με το νέο «Santiago Bernabéu Stadium», η Τότεναμ με το νέο της γήπεδο και η Μπαρτσελόνα με το project του «Spotify Camp Nou» έχουν δείξει ότι η αξιοποίηση του σταδίου αποτελεί πηγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θέλει να μείνει πίσω. Η διοίκηση του συλλόγου θεωρεί ότι το σημερινό γήπεδο, με χωρητικότητα περίπου 48.000 θεατών, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις φιλοδοξίες ενός συλλόγου που έχει κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης και θέλει να εδραιωθεί ως μία από τις ισχυρότερες ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις στον κόσμο.

Οι προηγούμενες συζητήσεις είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο επειδή η Ινταλγκό επέμενε ότι το Παρκ ντε Πρενς δεν πωλείται. Αυτό είχε ωθήσει την Παρί Σεν Ζερμέν να εξετάσει εναλλακτικά σχέδια, ακόμη και τη μεταφορά της έδρας της εκτός των ορίων του Παρισιού. Είχαν ακουστεί περιοχές γύρω από τη γαλλική πρωτεύουσα, με στόχο την κατασκευή ενός εντελώς νέου και μεγαλύτερου σταδίου.

Το ενδεχόμενο αυτό είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους φιλάθλους όσο και στην πόλη. Για πολλούς, η αποχώρηση της Παρί Σεν Ζερμέν από το Παρκ ντε Πρενς θα ισοδυναμούσε με απώλεια ενός σημαντικού κομματιού της ταυτότητας του Παρισιού. Το γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή Porte de Saint-Cloud και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γαλλική πρωτεύουσα από τη δεκαετία του 1970.

Στο πλαίσιο των νέων διαπραγματεύσεων, δεν θα συζητηθεί μόνο η πώληση του γηπέδου. Ο δήμος και ο σύλλογος θέλουν να εξετάσουν συνολικά την ανάπλαση της περιοχής γύρω από το Παρκ ντε Πρενς. Στο τραπέζι βρίσκονται σχέδια για πλήρη αναδιαμόρφωση της περιοχής της Porte de Saint-Cloud, με νέα έργα υποδομής, καλύτερες συγκοινωνίες, αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους και νέες εμπορικές δραστηριότητες.

Η δημοτική αρχή ζητά από την Παρί Σεν Ζερμέν να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα εγγυάται ότι το νέο project θα σέβεται το περιβάλλον, την καθημερινότητα των κατοίκων και τον χαρακτήρα της περιοχής. Θα απαιτηθούν κυκλοφοριακές μελέτες, περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και εγγυήσεις ότι η ανάπτυξη του γηπέδου δεν θα επιβαρύνει υπερβολικά τη γειτονιά.

Ο ίδιος ο Γκρεγκουάρ έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι «η αποχώρηση της Παρί Σεν Ζερμέν από το Παρίσι θα ήταν πολιτικό, αθλητικό και ιστορικό λάθος». Η θέση του αποτυπώνει τη νέα στρατηγική του δήμου: όχι σύγκρουση με τον σύλλογο, αλλά συνεργασία, ώστε το Παρίσι να διατηρήσει την πιο προβεβλημένη ποδοσφαιρική ομάδα της Γαλλίας μέσα στα όριά του.

Για την Παρί Σεν Ζερμέν, η αλλαγή αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Αν επιτευχθεί συμφωνία, το σενάριο μετακόμισης εκτός Παρισιού θα εγκαταλειφθεί οριστικά και ο σύλλογος θα αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του το δικό του γήπεδο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο το μέλλον της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς θα επιτρέψει στο γαλλικό κλαμπ να προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις σταδίου στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία.

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

On Field 15.04.26

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στον Άρη» (vid)

Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.

Θάνατος Μαραντόνα: Ξεκίνησε ξανά η δίκη – «Ανεπαρκής και πρόχειρη» η νοσηλεία του σύμφωνα με τον Εισαγγελέα
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Θάνατος Μαραντόνα: Ξεκίνησε ξανά η δίκη – «Ανεπαρκής και πρόχειρη» η νοσηλεία του σύμφωνα με τον Εισαγγελέα

Η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ξεκίνησε ξανά μετά από δέκα μήνες στο Μπουένος Άιρες, με τον Εισαγγελέα να κατακεραυνώνει στην εναρκτήρια τοποθέτησή του τους 7 κατηγορούμενους επαγγελματίες υγείας.

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Champions League 15.04.26

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου

Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Champions League 15.04.26

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ - Αποκάλυψη Reuters

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ - Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Η κορυφαία 5άδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Δυσοίωνες προβλέψεις Παυλόπουλου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Η σύζυγός του πέθανε από καρκίνο - Εκείνος κράτησε την υπόσχεση που της έδωσε και ταξίδεψε στο Χόλιγουντ

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

