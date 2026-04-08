Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Επίδειξη δύναμης από τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Λίβερπουλ, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Champions League και η γαλλική ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν εκπληκτική εμφάνιση, κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και το τελικό 2-0 φαντάζει «φτωχό» για να περιγράψει την ανωτερότητα της ομάδας του Λουίς Ενρίκε απέναντι στην απογοητευτική Λίβερπουλ.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας ότι πριν την έναρξη του παιχνιδιού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 80 ετών.

Η Παρί έδειξε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης τις… διαθέσεις της, καθώς πίεσε την Λίβερπουλ επιδιώκοντας ένα γρήγορο γκολ που θ’ άλλαζε τα δεδομένα του παιχνιδιού.

Η τακτική της γαλλικής ομάδας δικαιώθηκε στο 11’, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Παρί χρειάστηκε την βοήθεια της τύχης για ν’ ανοίξει το σκορ.

Ο Ντουέ έκανε το σουτ από δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Χράφενμπεργκ και κατέληξε στα δίχτυα των «κόκκινων» για το 1-0.





Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και αν δεν ήταν ο Μαμαρντασβίλι, θα είχαν πετύχει κι άλλα γκολ.

Ο Γεωργιανός πορτιέρε της Λίβερπουλ ήταν σε καλή βραδιά και οι αποκρούσεις του στα σουτ των Κβαρατσκέλια, Ντουέ και Ντεμπελέ, κράτησαν το σκορ στα επίπεδα του 1-0 στο πρώτο 45λεπτο.

Οι κόντρες που έβγαλε η γαλλική ομάδα ήταν «φαρμακερές» και η αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων βρέθηκε εκτεθειμένη σε πολλές περιπτώσεις.

Από την άλλη πλευρά η αγγλική ομάδα δεν κατάφερε να γίνει απειλητική για την εστία της Παρί, καθώς Σομποσλάι και Εκτικέ κινήθηκαν σε… ρηχά νερά στο πρώτο μέρος.

Η στατιστική άλλωστε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου τα λέει όλα, με την κατοχή μπάλας να είναι 75% για τους Γάλλους, οι οποίοι είχαν και οκτώ τελικές (τέσσερις στην εστία).

Η Λίβερπουλ με 25% κατοχή και καμιά τελική προσπάθεια, δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι από τα πρώτα 45 λεπτά στο Παρκ Ντε Πρενς.

Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο, με απίστευτο γκολ του Κβαρατσκέλια

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, θέλοντας να πετύχουν και δεύτερο γκολ και η Παρί είχε τεράστια ευκαιρία με τον Ντεμπελέ στο 53′.

Ο επιθετικός της γαλλικής ομάδας βρέθηκε σε εξαιρετική θέση στην περιοχή της Λίβερπουλ, αλλά σούταρε άουτ.

Στο 65′ όμως η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα της, με εκπληκτικό γκολ του Κβαρατσκέλια.

Ο Νέβες πέρασε την ωραία κάθετη πάσα στον Γεωργιανό και αυτός έκανε «σμπαράλια» την άμυνα της Λίβερπουλ, πέρασε και τον Μαμαρντασβίλι και σκόραρε κάνοντας το 2-0.





Στο 70′ μάλιστα ο Σάντσες καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κονατέ στον Εμερί, αλλά πήρε πίσω την απόφασή του, καθώς τον φώναξε το VAR να ξαναδεί την φάση. Στο βίντεο φάνηκε ξεκάθαρα πως ο στόπερ των «κόκκινων» δεν ανέτρεψε τον παίκτη της Παρί.

Η γαλλική ομάδα έκανε πάντως ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο του Παρκ Ντε Πρενς και το σκορ δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις είτε λόγω των κακών τελειωμάτων του Ντεμπελέ είτε λόγω των αποκρούσεων του Μαμαρντασβίλι.

Θα πρέπει μάλιστα να επισημάνουμε, ότι στο 86′ ο στράικερ της Παρί είχε και δοκάρι.

Το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος και με τη νίκη αυτή, η Παρί είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι η ομάδα που θα προκριθεί από το «ζευγάρι» Παρί – Λίβερπουλ θ’ αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη νικήτρια του «ζευγαριού», Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης.





Το «κλειδί» του ματς:

Η Παρί είχε τον απόλυτο έλεγχο στον ρυθμό του αγώνα και οι αντεπιθέσεις της ήταν μεγάλο πρόβλημα για την άμυνα της αγγλικής ομάδας.

Άλλαξε το ματς:

Ο Ντουέ άνοιξε το σκορ στα πρώτα λεπτά του αγώνα και η Παρί κυριάρχησε απόλυτα μετά το 1-0.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Σομποσλάι δεν κατάφερε να βοηθήσει τους«κόκκινους».

Ο διαιτητής:

Ο Χοσέ Σάντσες έκανε λάθος στο μαρκάρισμα του Κονατέ δίνοντας πέναλτι υπέρ της Παρί, αλλά τον «έσωσε» το VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 70′ ο Σάντσες έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κονατέ στον Εμερί, αλλά από το VAR φώναξαν τον Ισπανό να δει την φάση και τελικά δεν καταλογίστηκε η εσχάτη των ποινών.

Σκόρερ: Ντουέ 11’, Κβαρατσκέλια 65′.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Χακίμι, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσκέλια, Ντουέ (77′ Λι), Ντεμπελέ (88′ Ερναντέζ).

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες (78′ Ρόμπερτσον), Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράβενμπερχ, Βιρτς (78′ Χάκπο), Σομποσλάι (78′ Τζόουνς), Φρίμπονγκ (91′ Νιονί), Εκιτικέ (78′ Ίσακ).

Το παιχνίδι Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου.