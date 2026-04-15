Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Σούπερ Ντεμπελέ και μεγάλη πρόκριση για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ με 2-0 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, εκεί όπου θα κοντραριστεί με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ήταν αναμφίβολα ο Ντεμπελέ, καθώς ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, στο δεύτερο ημίχρονο.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατάφερε ν’ αποκλείσει τους «κόκκινους», όπως είχε κάνει και πέρυσι, αλλά φέτος το πέτυχε με δύο νίκες καθώς είχε επικρατήσει των Άγγλων και στο πρώτο παιχνίδι (2-0). Το σίγουρο είναι πως πήρε πανάξια την πρόκριση για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ήδη ετοιμάζεται για δύο νέες μεγάλες «μάχες».

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας ότι πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στο Άνφιλντ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 97 θυμάτων της τραγωδίας του Χίλσμπορο.

Τα πρώτα λεπτά του αγώνα ανήκαν στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς η γαλλική ομάδα είχε τον έλεγχο του ρυθμού και δεν επηρεάστηκε από την ατμόσφαιρα στην έδρα των πρωταθλητών Αγγλίας.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι Παριζιάνοι είχαν δύο καλές φάσεις για ν’ ανοίξουν το σκορ, με πρωταγωνιστή και στις δύο περιπτώσεις τον Ντεμπελέ.

Στο 10’ ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε το σουτ του Γάλλου επιθετικού ενώ στο 17’ ο άσος της Παρί έχασε τεράστια ευκαιρία, σουτάροντας πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι λίγο έξω απ’ την μικρή περιοχή.

Μετά το εικοσάλεπτο η Λίβερπουλ κατάφερε να ισορροπήσει το ματς αλλά στάθηκε άτυχοι με τον σοβαρό τραυματισμό του Εκιτικέ, ο οποίος έγινε αλλαγή.

Η αγγλική ομάδα είχε πάντως τεράστια διπλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο 31’, αλλά αρχικά ο Σαφόνοβ (απόκρουση σε σουτ του Κέρκεζ) κι εν συνεχεία ο Μαρκίνιος (μεγάλο τάκλιν πριν ο Φαν Ντάικ σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα) κράτησαν ανέπαφη την εστία της Παρί.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με δύο καλές φάσεις για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αν εξαιρέσει κάποιος την φάση στο 31′ πέρασαν ένα «ήσυχο» πρώτο μέρος στο Άνφιλντ.

Η μεγάλη πίεση της Λίβερπουλ

Η εικόνα πάντως στο δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετική καθώς οι «κόκκινοι» μπήκαν δυνατά και πίεσαν ασφυκτικά τους Γάλλους. Είχαν μάλιστα καλή ευκαιρία στο 49′ με τον Χάκπο. Ο Ολλανδός (σ.σ πέρασε στο ματς σαν αλλαγή στο 46′) έκανε ωραίο σουτ αλλά ο Σαφόνοβ ήταν σ’ ετοιμότητα και απέκρουσε στην αριστερή του γωνία.

Ο Σαλάχ βοήθησε την επιθετική ανάπτυξη των γηπεδούχων, παίζοντας στο δεξί άκρο της επίθεσης, με τον Αιγύπτιο άσο να προκαλεί προβλήματα στην αμυντική γραμμή της γαλλικής ομάδας.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας απείλησε και με το δυνατό σουτ του Χράφενμπεργκ στο 55′ (άουτ) ενώ ένα λεπτό αργότερα οι «κόκκινοι» είχαν νέα καλή φάση, με τον Κέρκεζ να πλασάρει άουτ μετά από ωραία πάσα του Σαλάχ.

Το πέναλτι που πήρε πίσω ο Μαριάνι

Η Λίβερπουλ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να βρει δίχτυα και στο 65′ ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καταλόγισε πέναλτι σε πτώση του ΜακΆλιστερ στην περιοχή της Παρί.





Οι παίκτες της γαλλικής ομάδας διαμαρτυρήθηκαν έντονα και από το VAR φώναξαν τον Ιταλό διαιτητή να ξαναδεί την φάση. Ο Ιταλός ρέφερι είδε στο βίντεο την φάση, κατάλαβε το λάθος του και πήρε πίσω την αρχική του απόφαση.

Ο Ντεμπελέ «κλείδωσε» την πρόκριση της Παρί

Η Παρί πέρασε δύσκολες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά τελικά βρήκε δίχτυα στο 73′ με ωραίο σουτ του Ντεμπελέ από το ύψος της περιοχής κι εκεί κρίθηκαν όλα. Το γκολ του Γάλλου έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (1-0) και «κλείδωσε» ουσιαστικά την πρόκριση των Παριζιάνων στην ημιτελική φάση του Champions League.





Ο διεθνής στράικερ ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Παρί στο παιχνίδι κι αυτός που πέτυχε και το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων στο 91′, διαμορφώνοντας το 0-2 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.





Το «κλειδί» του ματς:

Η αδυναμία των παικτών της Λίβερπουλ να σκοράρουν, στο διάστημα 46′-70′ όταν και πίεσαν πολύ την άμυνα της γαλλικής ομάδας.

Άλλαξε το ματς:

Το γκολ του Ντεμπελέ στο 73′ ήταν αυτό που ήθελε η Παρί, την στιγμή που η Λίβερπουλ πίεζε ασφυκτικά τους φιλοξενούμενους.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Φρίμπονγκ δεν μπόρεσε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεγάλου αγώνα.

Ο διαιτητής:

Ο Μαουρίτσιο Μαριάνι «σώθηκε» από το VAR στο 65′ καθώς έδωσε πέναλτι στη Λίβερπουλ που δεν υπήρχε, σε πτώση του ΜακΆλιστερ στην περιοχή της Παρί.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 65′ ο Μαριάνι έδωσε πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ, σε μαρκάρισμα του Πάτσο στον ΜακΆλιστερ. Από το VAR όμως είπαν στον Ιταλό να ξαναδεί την φάση και ο Μαριάνι πήρε πίσω την αρχική του απόφαση.

Σκόρερ: Ντεμπελέ 73′, 91′

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Φρίμπονγκ (46′ Γκόμεζ λ.τ. 66′ Νγκουμόα), Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ (74′ Τζόουνς), Σόμποσλαϊ, Βιρτς, Εκιτικέ (30’ Σαλάχ), Ίσακ (46′ Χάκπο).

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (38’ Ερνάντεζ), Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί (82′ Μπεράλντο), Ντουέ (52′ Μπαρκολά), Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια.