Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Άντεξε η Ατλέτικο Μαδρίτης στον ισπανικό εμφύλιο και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Champions League, παρά την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα με 2-1 καθώς στο πρώτο ματς είχε νικήσει 2-0.

Έφτασε στην βρύση αλλά δεν ήπιε νερό η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν 2-0, με γκολ των Γιαμάλ (4’) και Τόρες (24’), όμως η Ατλέτικο Μαδρίτης μείωσε στο 31’ με τον Λούκμαν και το σκορ παρέμεινε μέχρι το τέλος. Τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για τους Μαδριλένους στο 79’, όταν η Μπαρτσελόνα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία.

Η Μπαρτσελόνα είχε την κατοχή της μπάλας, ενώ ο Τόρες έβγαλε ασίστ και είχε γκολ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε πρωταγωνιστή τον Μούσο, με τις αποκρούσεις του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στυλοβάτες τους Γιορέντε, Κόκε και Λούκμαν.

Στην ημιτελική φάση η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ‘Αρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1-0). Το πρώτο ματς θα γίνει στις 28-29 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 5-6 Μαΐου.

Ψυχρολουσία (0-2) και… απάντηση (1-2)

Η Μπαρτσελόνα ήθελε γρήγορο γκολ και ο στόχος επετεύχθη! Στο 4’ ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ (0-1), μετά από λάθος του Λενγκλέ και ασίστ του Φεράν Τόρες. Ο Γιαμάλ είχε προειδοποιήσει και στο 1’, όταν ο Μούσο σταμάτησε σουτ στην αριστερή γωνία, αφού πρώτα ο σταρ της Μπαρτσελόνα αναστάτωσε την άμυνα.

Ο Μούσο είπε «όχι» και στο 8’ με μια τρομερή απόκρουση σε σουτ του Ολμο, καθώς η Μπαρτσελόνα κράτησε υψηλούς ρυθμούς και πίεσε για δεύτερο γκολ. Αιχμή του δόρατος των Καταλανών ήταν οι Γιαμάλ και Ολμο.

Η πρόκριση ήρθε (προσωρινά) στα ίσα στο 24΄με εκτέλεση του Τόρες, ο οποίος κινήθηκε άψογα μετά από κάθετη πάσα του Ντάνι Ολμο και από πλάγια θέση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (0-2). Η Μπαρτσελόνα στο επόμενο λεπτό έχασε μια ακόμη ευκαιρία, όμως ο Μούσο απέκρουσε την κεφαλιά του Φερμίν.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αιφνιδιάστηκε αλλά δεν απογοητεύθηκε. Έτσι μείωσε 2-1 στο 31’ με «δράστη» τον Λούκμαν, μετά από κούρσα και κοντινή πάσα του Γιορέντε και πήρε πάλι προβάδισμα πρόκρισης.

Μετά το ματς απέκτησε ρυθμό, όμως η Μπαρτσελόνα είχε κατοχή μπάλας. Στο πρώτο ημίχρονο είναι 65 % υπέρ της.

Με δέκα παίκτες από το 79’ οι φιλοξενούμενοι

Το «μοτίβο» με την κατοχή της μπάλας από την Μπαρτσελόνα συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο 57’, με επιβεβαίωση από το ημιαυτόματο οφσάιντ, ακυρώθηκε γκολ του Τόρες. Η φάση έγινε σε διάστημα που οι φιλοξενούμενοι ανέβαιναν. Παράλληλα εξουδετέρωναν όποιες προσπάθειες απειλής από την πλευρά των γηπεδούχων. Μάλιστα, στο 70’ η κατοχή μπάλας ήταν 69 % υπέρ της Μπαρτσελόνα, όμως χωρίς τη μεγάλη φάση, με εξαίρεση το γκολ-οφσάιντ.

Πλησίασε και η Ατλέτικο το γκολ. Στο 74’ ο Ζοάν Γκαρθία σταμάτησε τον Λε Νορμάν. Ο τελευταίος είχε καλή στιγμή και στο 75’, με κεφαλιά που έφυγε άουτ.

Στο 79’, μετά από παρέμβαση VAR, η Μπαρτσελόνα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία, ο οποίος σταμάτησε με φάουλ τον Σόρλοθ που ήταν σε προφανή θέση για γκολ.

Η Ατλέτικο θα μπορούσε να σκοράρει στο 86’, όμως έφυγε άουτ το σουτ του Γκονσάλες. Στο 90+7’ θα μπορούσε να σκοράρει και η Μπαρτσελόνα, ώστε να στείλει το ματς στην παράταση, όμως η κεφαλιά του Αραούχο έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το ματς τελείωσε με κατοχή μπάλας 71 % για την Μπαρτσελόνα!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι αποκρούσεις του γκολκίπερ της Ατλέτικο Μούσο. Αν η Μπαρτσελόνα είχε βάλει και τρίτο γκολ, τότε όλα θα ήταν διαφορετικά και η πρόκριση μπορεί να χάνονταν για τους γηπεδούχους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Ερικ Γκαρθία καθώς ο Σόρλοθ ξέφυγε και ήταν σε προφανή θέση για γκολ, με αποτέλεσμα να αντικρύσει την κόκκινη κάρτα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ερικ Γκαρθία που άφησε την Μπαρτσελόνα με δέκα παίκτες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γάλλος Τουρπέν χρειάστηκε VAR για την αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 41’ η Μπαρτσελόνα ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γιορέντε στο 41’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γάλλος Μπρισάρ ακύρωσε γκολ της Μπαρτσελόνα στο 57’ καθώς ο σκόρερ Τόρες έγινε κάτοχος της μπάλας από θέση οφσάιντ. Επίσης, στο 80’ κάλεσε τον ρέφερι για να αποβάλει τον Ερικ Γκαρθία.

ΣΚΟΡΕΡ: 31’ Λούκμαν – 4’ Γιαμάλ, 24’ Τόρες,

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Μούσο, Μολίνα, Λε Νορμάν, Λανγκλέ, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Κόκε (89΄Κορδόσο), Σιμεόνε (66΄Μπαένα), Γκριεζμάν (76’ Σόρλοθ), Λούκμαν (66’ Νίκο Γκονσάλες), Άλβαρες.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Μαρτίν, Κανσέλο (90’ Αραούχο), Πέδρι, Γκάβι (81’ Ντε Γιόνγκ), Γιαμάλ, Φερμίν (68’ Ράσφορντ), Όλμο (89’ Μπαρντάτζι), Τόρες (68’ Λεβαντόφσκι).