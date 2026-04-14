Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: Το ντέρμπι του UEFA Champions League έρχεται στο MEGA

Μια ακόμη συναρπαστική ευρωπαϊκή μάχη συγκεντρώνει τα βλέμματα στη φάση των «8» του UEFA Champions League. Το MEGA μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη ρεβάνς ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αύριο στις 22:00, με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Μπάγερν Μονάχου, μετά την πολύτιμη εκτός έδρας νίκη της με 2-1, έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των «4», ωστόσο τίποτα δεν έχει κριθεί απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι ταξιδεύουν στο Μόναχο αποφασισμένοι να ανατρέψουν τα δεδομένα, σε μια ρεβάνς που προμηνύεται αμφίρροπη και γεμάτη ένταση.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Η δράση ξεκινά από τις 21:00 στο MEGA με το Pre-Game. Η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μεταφέρει την ατμόσφαιρα από το γήπεδο, προσφέροντας πλούσιο ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες εξελίξεις λίγο πριν από τη σέντρα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολουθεί το Post-Game με την ανάλυση του αγώνα, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, καθώς και εκτενή στιγμιότυπα από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των προημιτελικών.

Τις εκπομπές παρουσιάζουν οι: Παναγιώτης Περπερίδης, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, γεμάτη ένταση, παγκόσμιους αστέρες και κορυφαίο ποδοσφαιρικό θέαμα, έρχεται ζωντανά στο MEGA.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

