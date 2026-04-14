Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: Το ντέρμπι του UEFA Champions League έρχεται στο MEGA
Την Τετάρτη 15 Απριλίου, το MEGA μας ταξιδεύει στο Μόναχο για το ντέρμπι Μπάγερν – Ρεάλ του UEFA Champions League
Μια ακόμη συναρπαστική ευρωπαϊκή μάχη συγκεντρώνει τα βλέμματα στη φάση των «8» του UEFA Champions League. Το MEGA μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη ρεβάνς ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αύριο στις 22:00, με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Η Μπάγερν Μονάχου, μετά την πολύτιμη εκτός έδρας νίκη της με 2-1, έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των «4», ωστόσο τίποτα δεν έχει κριθεί απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι ταξιδεύουν στο Μόναχο αποφασισμένοι να ανατρέψουν τα δεδομένα, σε μια ρεβάνς που προμηνύεται αμφίρροπη και γεμάτη ένταση.
Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.
Η δράση ξεκινά από τις 21:00 στο MEGA με το Pre-Game. Η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μεταφέρει την ατμόσφαιρα από το γήπεδο, προσφέροντας πλούσιο ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες εξελίξεις λίγο πριν από τη σέντρα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολουθεί το Post-Game με την ανάλυση του αγώνα, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, καθώς και εκτενή στιγμιότυπα από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των προημιτελικών.
Τις εκπομπές παρουσιάζουν οι: Παναγιώτης Περπερίδης, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
Μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, γεμάτη ένταση, παγκόσμιους αστέρες και κορυφαίο ποδοσφαιρικό θέαμα, έρχεται ζωντανά στο MEGA.
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00
- Τσερνόμπιλ: SOS από Greenpeace για την προστατευτική κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα – «Κίνδυνος διαρροής»
- «Ο Σπανούλης είναι ο μεγάλος στόχος της Ντουμπάι»
- «Άκυρο» στην αγωγή Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την ευχετήρια κάρτα στον Έπσταϊν
- Μια νύχτα μόνο: Οι σχέσεις δοκιμάζονται
- Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε λύκειο – Τουλάχιστον 16 τραυματίες
- Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
- Ο Ζάκερμπεργκ δημιουργεί τον ψηφιακό κλώνο του – Και θα τον στέλνει στη δουλειά
