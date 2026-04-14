Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)

Μόλις είκοσι λεπτά χρειάστηκε η Μπαρτσελόνα στο «Wanda Metropolitano» για να σκοράρει δύο φορές και να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα από την ήττα της με 2-0 στο «Καμπ Νου» από την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League.

Οι Καταλανοί πίεσαν από νωρίς ψηλά την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και μόλις στο 4ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Λαμίν Γιαμάλ πίεσε τον Λανγκλέ, με την μπάλα να φτάνει στον Φεράν Τόρες που τροφοδότησε τον Γιαμάλ ο οποίος σκόραρε για το 1-0.

Η Μπαρτσελόνα έψαξε και δεύτερο γκολ, το οποίο βρήκε στο 24′ με δράστη αυτή τη φορά τον Φεράν Τόρες. Ο Ισπανός επιθετικός πήρε την εξαιρετική κάθετη του Ντάνι Όλμο, βρέθηκε απέναντι από την εστία και πλάσαρε ψύχραιμα για το 2-0.

Η Ατλέτικο όμως κατάφερε να δώσει τη δική της απάντηση μειώνοντας σε 2-1 με τον Αντεμόλα Λούκμαν επτά λεπτά αργότερα. Οι Μαδριλένοι έφυγαν στην κόντρα με τον Γιορέντε μετά την κάθετη του Γκριεζμάν, ο Ισπανός γύρισε στον Νιγηριανό κι εκείνος μείωσε σε 2-1 δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.