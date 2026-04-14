Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.
- Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
- Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
- Ξεμένουν από καύσιμα οι αεροπορικές - Καλούν την ΕΕ να αναλάβει δράση
- Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
Μόλις είκοσι λεπτά χρειάστηκε η Μπαρτσελόνα στο «Wanda Metropolitano» για να σκοράρει δύο φορές και να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα από την ήττα της με 2-0 στο «Καμπ Νου» από την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League.
Οι Καταλανοί πίεσαν από νωρίς ψηλά την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και μόλις στο 4ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Λαμίν Γιαμάλ πίεσε τον Λανγκλέ, με την μπάλα να φτάνει στον Φεράν Τόρες που τροφοδότησε τον Γιαμάλ ο οποίος σκόραρε για το 1-0.
Η Μπαρτσελόνα έψαξε και δεύτερο γκολ, το οποίο βρήκε στο 24′ με δράστη αυτή τη φορά τον Φεράν Τόρες. Ο Ισπανός επιθετικός πήρε την εξαιρετική κάθετη του Ντάνι Όλμο, βρέθηκε απέναντι από την εστία και πλάσαρε ψύχραιμα για το 2-0.
Η Ατλέτικο όμως κατάφερε να δώσει τη δική της απάντηση μειώνοντας σε 2-1 με τον Αντεμόλα Λούκμαν επτά λεπτά αργότερα. Οι Μαδριλένοι έφυγαν στην κόντρα με τον Γιορέντε μετά την κάθετη του Γκριεζμάν, ο Ισπανός γύρισε στον Νιγηριανό κι εκείνος μείωσε σε 2-1 δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.
- Νησιά Φερόε – Ελλάδα 2-3: «Διπλό», 3Χ3 και άνοδος για την Εθνική Γυναικών (vid)
- Παναθηναϊκός: «Μέσα» Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος ενόψει Έφες
- LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
- LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
- Ιτούδης για την Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ένα πρότζεκτ που συνεχώς εξελίσσεται – Γεμάτη προκλήσεις η σεζόν»
- Συμβουλές στον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην ακολουθήσει τα βήματα του Μέσι
- Θα συνεχιστεί την Τετάρτη το παιχνίδι του Τσιτσιπά – Διεκόπη λόγω σκότους (1-1, vid)
