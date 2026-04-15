Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)

Στα ημιτελικά του Champions League προκρίθηκαν οι Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο «Wanda Metropolitano» η Ατλέτικο Μαδρίτης ηττήθηκε 2-1 από την Μπαρτσελόνα, αλλά πέρασε στην επόμενη φάση χάρη στο 2-0 του πρώτου αγώνα. Οι Μπλαουγκράνα προηγήθηκαν με γκολ των Γιαμάλ (4’) και Τόρες (24’), αλλά οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 31’ με τον Λούκμαν και προκρίθηκαν στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Στο Άνφιλντ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ με 2-0 και με 2/2 νίκες κόντρα στους Reds πέρασε στα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Ντεμπελέ, που σκόραρε και τα δύο γκολ των Γάλλων.

Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, περιμένει τη ρεβάνς της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης (15/4, 22:00) για να μάθει την αντίπαλό της στα προημιτελικά. Στο πρώτο παιχνίδι οι Βαυαροί είχαν επικρατήσει στην Ισπανία με 2-1. Από την άλλη, η Ατλέτικο περιμένει τον επαναληπτικό της Άρσεναλ με την Σπόρτινγκ (15/4, 22:00), με τους Κανονιέρηδες να έχουν επικρατήσει στο πρώτο ματς που έγινε στην Πορτογαλία με 1-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Πρώτος Αγώνας – 7 Απριλίου

Ρεάλ – Μπάγερν 1-2

Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1

Πρώτος Αγώνας – 8 Απριλίου

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2

Ρεβάνς – 14 Απριλίου

Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 1-2

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2

Ρεβάνς – 15 Απριλίου

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ

22:00 Μπάγερν – Ρεάλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν Vs Ρεάλ ή Μπάγερν

Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης