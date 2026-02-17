Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν

Το ραντεβού του Νόιερ με το παρόν και με το μέλλον της Μπάγερν Μονάχου. Ο διευθύνων σύμβουλος Γιαν-Κρίστιαν Ντρίσεν αποκάλυψε ότι ο εμβληματικός γκολκίπερ των Βαυαρών προετοιμάζει τον διάδοχό του, ενώ ο αθλητικός διευθυντής Μαξ Εμπερλ ανέφερε τι πρέπει να γίνει για να μείνει ο Νόιερ. Μάλιστα, η Μπάγερν είναι διατεθειμένη να κάνει υπομονή και να μην καταβληθεί από πανικό για την αντικατάσταση του Νόιερ, επενδύοντας στον 22χρονο Γιόνας Ούρμπιγκ, ο οποίος αποκτήθηκε πριν ένα χρόνο από την Κολονία.

Αφενός η Μπάγερν θέτει όρους, ακόμη καλύτερα βάζει τον πήχη, για να μείνει ο Μάνουελ Νόιερ και μετά το καλοκαίρι αφετέρου ο ίδιος ο 39χρονος τερματοφύλακας δουλεύει πολύ με τον διάδοχό του. Στο προηγούμενο ματς με τη Βέρντερ Βρέμης, το Σάββατο 14/2, το παρόν έδωσε τη σκυτάλη στο μέλλον. Ο Νόιερ υπέστη μυικό τραυματισμό και ο Ούρμπιγκ πέρασε στην θέση του κάτω από τα δοκάρια της Μπάγερν.

Ετσι είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει και στην πράξη όσα του μαθαίνει ο Νόιερ καθώς ο 39χρονος γκολκίπερ έχει αναλάβει τον ρόλο του «δασκάλου» στην Μπάγερν Μονάχου για τον 22χρονο Ούρμπιγκ. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος Γιαν-Κρίστιαν Ντρίσεν, ο Νόιερ συμμετέχει ενεργά στις προπονήσεις των τερματοφυλάκων, όχι απλώς ως αρχηγός αλλά ως μέντορας, ενώ συζητά με τον Ούρμπιγκ για τοποθέτηση και διαχείριση πίεσης σε μεγάλα παιχνίδια. Ακόμη, ο Νόιερ εκπαιδεύει τον Ούρμπιγκ σε θέματα ηγεσίας και καθοδήγησης της άμυνας.

Θα φύγει ο Νόιερ, το καλοκαίρι που λήγει το συμβόλαιό του. Ο αθλητικός διευθυντής Μαξ Εμπερλ έθεσε όρους, ή αν προτιμάτε ανέλυσε τις προϋποθέσεις παραμονής του:

«Πρέπει να είναι ικανός να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο, όπως κάνει και τώρα. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και την επόμενη σεζόν. Το θέμα είναι πώς αισθάνεται ο Μάνουελ, αν θέλει να συνεχίσει και αν θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει τις εμφανίσεις του για ακόμη έναν χρόνο. Σχεδόν στα 40 του, παραμένει ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Εμπερλ στο Sport 1.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως απαιτείται ειλικρινής συζήτηση για το κίνητρο και τη δίψα του αρχηγού: «Πρέπει να δούμε ποια είναι η εσωτερική του ένταση. Ο σύλλογος αυτό περιμένει και θέλει να το διαπιστώσει μαζί του».

Ο Νόιερ έχει δηλώσει ότι δεν βιάζεται να αποφασίσει, ενώ για την περίπτωση διαδοχής του ο Εμπερλ αποκάλυψε τα σχέδια: «Ο Μάνουελ δεν είναι μια απλή “εσωτερική μεταγραφή”, είναι θρύλος και αγωνίζεται σε μια κομβική θέση. Η κατάσταση στους τερματοφύλακες είναι άνετη: ο Μάνουελ ως Νο1, ο Ούρμπιγκ από πίσω, ο Σβεν Ούρλιχ με την εμπειρία του και ο Αλέξαντερ Νούμπελ, που αγωνίζεται ως δανεικός στη Στουτγάρδη. ‘Αρα, δεν θα πανικβληθούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε ήρεμα με όλους και πρώτα απ’ όλα με τον Μάνουελ Νόιερ».