Πέρασε από την Βρέμη η Μπάγερν (3-0) – Σημαντικό τρίποντο για το Αμβούργο (3-2)

Ακάθεκτη συνεχίζει την πορεία της προς ακόμα ένα τίτλο η Μπάγερν Μονάχου η οποία επιβλήθηκε εύκολα της Βέρντερ Βρέμης με 3-0 εκτός έδρας στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βαυαρούς ήταν ο Χάρι Κέιν που σκόραρε δύο φορές (22′, 25′), με τον Λέον Γκορέτσκα να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Το Αμβούργο παρέμεινε αήττητο για πέμπτο σερί παιχνίδι και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη επικρατώντας της Ουνιόν Βερολίνου με 3-2 σε ένα χορταστικό ματς. Οι πρωτευουσιάνοι άνοιξαν το σκορ με τον Κέρφλεντ στο 28′, όμως οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή πριν το ημίχρονο με τους Κένινγκσντερφερ (35′) και Καπάλδο (45’+2′). Ο Κένινγκσντερφερ έγραψε το 3-1 στο 82′, για να μειώσει στο τελικό 3-2 ο Ίλιτς στο 89′.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης επιβλήθηκε της Γκλάντμπαχ με 3-0 χάρη στα γκολ των Μπράουν (24′), Εχγκουγιάμπ (34′) και Κνάουφ (75′). Με το ίδιο σκορ έκαμψε την αντίσταση της Φράιμπουργκ η Χόφενχαϊμ που βρήκε γκολ από τους Ασλάνι (46′), Καμπάκ (51′) και Τζέντρι (90’+5′).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:

Ντόρτμουντ – Μάιντς 4-0

Αμβούργο – Ουνιόν 3-2

Άιντραχτ – Γκλάντμπαχ 3-0

Βέρντερ – Μπάγερν 0-3

Χόφενχαϊμ – Φράιμπουργκ 3-0

Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 4-0

14/2 19:30 Στουτγκάρδη – Κολωνία

15/2 16:30 Άουγκσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ

15/2 18:30 Λειψία – Βόλφσμπουργκ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

20/02 21:30 Μάιντς – Αμβούργο

21/02 16:30 Κολωνία – Χόφενχαϊμ

21/02 16:30 Ουνιόν – Λεβερκούζεν

21/02 16:30 Μπάγερν – Άιντραχτ

21/02 16:30 Βόλφσμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

21/02 19:30 Λειψία – Ντόρτμουντ

22/02 16:30 Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ

22/02 18:30 Ζανκτ Πάουλι – Βέρντερ

22/02 20:30 Χάιντενχαϊμ – Στουτγκάρδη