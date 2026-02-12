Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 2-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Βαυαροί
Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 2-0 την Λειψία και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας. Σκόρερ οι Κέιν και Ντίας στο 64ο και 67ο λεπτό.
- Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Η Μπάγερν συνεχίζει να προελαύνει στη Γερμανία, καθώς εκτός από την πρωτιά στη Bundesliga (που κρατά εδώ και καιρό), νίκησε με 2-0 τη Λειψία για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Οι «ταύροι» ήταν πολύ ανταγωνιστικοί για μία ώρα, ωστόσο, οι Βαυαροί καθάρισαν το παιχνίδι και την πρόκριση με δύο γκολ σε τρία λεπτά.
Η Λειψία σκόραρε μόλις στο 4ο λεπτό με τον Μπαουμγκάρντερ, ωστόσο το γκολ του Αυστριακού ακυρώθηκε ως οφσάιντ και έτσι έμεινε το 0-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
«Καθάρισε» στο δεύτερο η Μπάγερν
Η Μπάγερν κέρδισε πέναλτι στο 63ο λεπτό με τον Ζίμπερτ να δίνει την παράβαση και τον Χάρι Κέιν να εκτελεί εύστοχα, δίνοντας προβάδισμα με 1-0 στην ομάδα του στο 64′. Μόλις τρία λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 67ο λεπτό του ματς, ήρθε ο Λουίς Ντίας να κάνει το 2-0, έπειτα από τελική πάσα του Ολίσε, σφραγίζοντας τη νίκη και την πρόκριση της Μπάγερν στο Κύπελλο Γερμανίας.
- Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 2-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Βαυαροί
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς 0-0: «Σφυροκόπημα» των Reds με 35 τελικές, αλλά…
- Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι»
- Λουτσέσκου: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και προκριθήκαμε δίκαια»
- Η Σάκκαρη ψάχνει «εκδίκηση» και τον πρώτο της ημιτελικό μετά από 22 μήνες (vids)
- Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)
- Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις