Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 2-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Βαυαροί

Η Μπάγερν συνεχίζει να προελαύνει στη Γερμανία, καθώς εκτός από την πρωτιά στη Bundesliga (που κρατά εδώ και καιρό), νίκησε με 2-0 τη Λειψία για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «ταύροι» ήταν πολύ ανταγωνιστικοί για μία ώρα, ωστόσο, οι Βαυαροί καθάρισαν το παιχνίδι και την πρόκριση με δύο γκολ σε τρία λεπτά.

Η Λειψία σκόραρε μόλις στο 4ο λεπτό με τον Μπαουμγκάρντερ, ωστόσο το γκολ του Αυστριακού ακυρώθηκε ως οφσάιντ και έτσι έμεινε το 0-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

«Καθάρισε» στο δεύτερο η Μπάγερν

Η Μπάγερν κέρδισε πέναλτι στο 63ο λεπτό με τον Ζίμπερτ να δίνει την παράβαση και τον Χάρι Κέιν να εκτελεί εύστοχα, δίνοντας προβάδισμα με 1-0 στην ομάδα του στο 64′. Μόλις τρία λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 67ο λεπτό του ματς, ήρθε ο Λουίς Ντίας να κάνει το 2-0, έπειτα από τελική πάσα του Ολίσε, σφραγίζοντας τη νίκη και την πρόκριση της Μπάγερν στο Κύπελλο Γερμανίας.