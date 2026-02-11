sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Μπάγερν μιλάει με Κέιν για νέο συμβόλαιο
On Field 11 Φεβρουαρίου 2026, 20:30

Η Μπάγερν μιλάει με Κέιν για νέο συμβόλαιο

Οι Βαυαροί επιθυμούν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Άγγλο στράικερ και οι συζητήσεις των δύο πλευρών ξεκίνησαν…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Spotlight

Τα «σενάρια» των προηγούμενων μηνών ήθελαν τον Χάρι Κέιν να σκέφτεται την επιστροφή στην Πρέμιερ Λιγκ το καλοκαίρι, ένα χρόνο μάλιστα πριν λήξει το συμβόλαιο του με την Μπάγερν, αλλά καθώς φαίνεται τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Ποια είναι η πραγματικότητα στην υπόθεση Κέιν στην Μπάγερν; Ο διεθνής στράικερ της πρωταθλήτριας Γερμανίας ξεκίνησε συζητήσεις με την διοίκηση του συλλόγου, με θέμα την επέκταση της συνεργασίας του με τους Βαυαρούς.

Όπως προαναφέραμε, το συμβόλαιο του Χάρι Κέιν έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά πρόθεση της Μπάγερν είναι η διετής (σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης) επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο επιθετικό.

Η επιβεβαίωση των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών ήρθε από τα πλέον επίσημα χείλη, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας του Μονάχου, Μαξ Έμπερλ να τονίζει χαρακτηριστικά.

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την συνεργασία που έχουμε και γι’ αυτό τον λόγο θέλουμε την υπογραφή ενός νέου συμβολαίου με τον Κέιν.

Μιλάμε με τον Χάρι για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και γνωρίζει για την επιθυμία του συλλόγου.

Δεν έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για να μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με θέμα την επέκταση της συνεργασίας μας».

Ο Χάρι Κέιν είναι και φέτος εντυπωσιακός και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε οι Βαυαροί επιθυμούν διακαώς την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον παίκτη, ειδικά από την στιγμή που «ήχησαν σειρήνες» από την Σαουδική Αραβία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Σαουδάραβες θέλουν να δελεάσουν τον Κέιν προτείνοντας στον διεθνή επιθετικό ένα εξαιρετικό συμβόλαιο και αν ο παίκτης δώσει το «οκ», τότε τα χρήματα που θα ζητήσει η Μπάγερν (μ’ έναν χρόνο ν’ απομένει στο συμβόλαιο) δεν θα είναι πρόβλημα.

Ωστόσο «πηγές» από το περιβάλλον του παίκτη τονίζουν ότι ο Κέιν δεν σκέφτεται στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία κι αυτά είναι καλά νέα για τους πρωταθλητές Γερμανίας, στην προσπάθεια που κάνουν να πείσουν τον Κέιν να επεκτείνει την συνεργασία του με την Μπάγερν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

inWellness
inTown
Stream sports
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
Η αναγεννηση 09.02.26

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 11.02.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» με 2-0 τον τραγικό Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με δύο νίκες προκρίθηκε για έβδομη φορά την τελευταία δεκαετία σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson όπου θα διεκδικήσει το πέμπτο του τρόπαιο σε αυτό το διάστημα, απέναντι στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
Τζέσι Βανρούτσελαρ 11.02.26

Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του. Η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο πυροβόλα όπλα, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση. Η μητέρα και ο θετός αδερφός του μεταξύ τους.

Σύνταξη
Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας
Ελλάδα 11.02.26

Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες των τριών συλληφθέντων υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα-ανακρίτριας και την απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»
TV 11.02.26

Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»

«Τα πήραν, εκατομμύρια που δόθηκαν, μοιράστηκαν σχεδόν εκατομμύρια, Πόρσε, φραπέδες και τα λοιπά, ήταν όλα προμελετημένα της συντεταγμένης αρπαγής του ευρωπαϊκού χρήματος»

Σύνταξη
«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου
Κόσμος 11.02.26

«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου

Μια έκθεση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών στις ΗΠΑ κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποτιθέμενη «απειλή ξένης λογοκρισίας», ισχυριζόμενη ότι στοχεύει άδικα τις συντηρητικές και λαϊκιστικές απόψεις

Σύνταξη
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο

Η Νέα Αριστερά ζητά άρση του casus belli ως προϋπόθεση αποκλιμάκωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή

«Στην εξωτερική πολιτική δεν λαμβάνονται υπόψιν αυτά που του επισημαίνουν ο Καραμανλής κι ο Σαμαράς; Γιατί ο Σαμαράς και ο Καραμανλής λένε για υπάρχουσα προσυνεννόηση που έχει μπει σε στάδιο πραγμάτωσης. Αυτό είδαμε εμείς. Εδώ, σήμερα και ουσιαστικά τον υποδέχεται στη Γαλάζια Πατρίδα»

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί
TV 11.02.26

Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία προκάλεσε σάλο όταν κατά την παρουσία της σε πάνελ εκπομπής είπε πως «το τζάμπα πέθανε»

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
«Σχέδιο Σοκ» 11.02.26

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία

«Έχουμε όμως σταθερότητα. Στη διαφθορά. Αυτό μάλιστα, το έχουμε. Πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και από αθώωση σε αθώωση» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

«Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
«Ευκαιριακή ληστεία» 11.02.26

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο