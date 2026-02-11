Η Μπάγερν μιλάει με Κέιν για νέο συμβόλαιο

Τα «σενάρια» των προηγούμενων μηνών ήθελαν τον Χάρι Κέιν να σκέφτεται την επιστροφή στην Πρέμιερ Λιγκ το καλοκαίρι, ένα χρόνο μάλιστα πριν λήξει το συμβόλαιο του με την Μπάγερν, αλλά καθώς φαίνεται τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Ποια είναι η πραγματικότητα στην υπόθεση Κέιν στην Μπάγερν; Ο διεθνής στράικερ της πρωταθλήτριας Γερμανίας ξεκίνησε συζητήσεις με την διοίκηση του συλλόγου, με θέμα την επέκταση της συνεργασίας του με τους Βαυαρούς.

Όπως προαναφέραμε, το συμβόλαιο του Χάρι Κέιν έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά πρόθεση της Μπάγερν είναι η διετής (σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης) επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο επιθετικό.

Η επιβεβαίωση των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών ήρθε από τα πλέον επίσημα χείλη, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας του Μονάχου, Μαξ Έμπερλ να τονίζει χαρακτηριστικά.

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την συνεργασία που έχουμε και γι’ αυτό τον λόγο θέλουμε την υπογραφή ενός νέου συμβολαίου με τον Κέιν.

Μιλάμε με τον Χάρι για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και γνωρίζει για την επιθυμία του συλλόγου.

Δεν έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για να μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με θέμα την επέκταση της συνεργασίας μας».

Ο Χάρι Κέιν είναι και φέτος εντυπωσιακός και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε οι Βαυαροί επιθυμούν διακαώς την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον παίκτη, ειδικά από την στιγμή που «ήχησαν σειρήνες» από την Σαουδική Αραβία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Σαουδάραβες θέλουν να δελεάσουν τον Κέιν προτείνοντας στον διεθνή επιθετικό ένα εξαιρετικό συμβόλαιο και αν ο παίκτης δώσει το «οκ», τότε τα χρήματα που θα ζητήσει η Μπάγερν (μ’ έναν χρόνο ν’ απομένει στο συμβόλαιο) δεν θα είναι πρόβλημα.

Ωστόσο «πηγές» από το περιβάλλον του παίκτη τονίζουν ότι ο Κέιν δεν σκέφτεται στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία κι αυτά είναι καλά νέα για τους πρωταθλητές Γερμανίας, στην προσπάθεια που κάνουν να πείσουν τον Κέιν να επεκτείνει την συνεργασία του με την Μπάγερν.