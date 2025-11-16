Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο διαφορετικός Χάρι Κέιν! Το heatmap που δημοσίευσε η Opta στο Sky από την περσινή σεζόν, κάνοντας σύγκριση με την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενώ ο Αγγλος άσσος τη σεζόν 2024/25 βρισκόταν κατά κύριο λόγο μέσα στην αντίπαλη περιοχή, την φετινή σεζόν η ακτίνα δράσης του επεκτείνεται πολύ περισσότερο και στο μισό γηπέδου.

Ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα στην Μπάγερν Μονάχου και είναι εξίσου πετυχημένος, μπορεί και περισσότερο πετυχημένος. Ας περάσουμε στους αριθμούς: Η Μπάγερν Μονάχου έκανε ένα ιστορικό ξεκίνημα με 16 νίκες σε επίσημα παιχνίδια και μόνο η Ουνιόν Βερολίνου την σταμάτησε με ισοπαλία 2-2. Το κλειδί αυτής της πορείας είναι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν σκοράρει μόνο αλλά αμύνεται και κατεβαίνει μέχρι το κέντρο!

Ο Χάρι Κέιν έχει απαρνηθεί τον ρόλο του κλασσικού εννιαρού και έχει προσθέσει νέα στοιχεία στο παιχνίδι του. Πιο συγκεκριμένα, έχει αρχίσει να απομακρύνεται πιο συχνά από την κορυφή της επίθεσης και εμφανίζεται ως περιφερειακός επιθετικός ή ακόμα και πιο βαθιά, βοηθώντας στο χτίσιμο του παιχνιδιού της Μπάγερν. Δείτε παρακάτω και την εικόνα με τα μέρη του γηπέδου που πατά ο Χάρι Κέιν.

Ισως, ο «νέος» Χάρι Κέιν να προέκυψε εξ ανάγκης λόγω του τραυματισμού του Μουσιάλα. Αν επιστρέψει ο διεθνής Γερμανός στη δράση, δεν αποκλείεται να αναλάβει πάλι τον παλιό του ρόλο. Αν και λίγο δύσκολο, καθώς με τη νέα (φετινή) διευρυμένη ακτίνα δράσης είναι περισσότερο «φαρμακερός», κάποιες φορές κάνει εντυπωσιακά τάκλιν!

Η… ομολογία του Παουλίνιο

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα γινόταν ένας από τους καλύτερους παίκτες, ένας από τους καλύτερους κεντρικούς επιθετικούς στον κόσμο», δήλωσε ο Παουλίνιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βραζιλία. «Ο Χάρι Κέιν ήταν πάντα ένα παίκτης που τραβούσε μεγάλη προσοχή. Ειδικά όταν προπονούνταν μαζί μας στην πρώτη ομάδα της Τότεναμ».

Ο Παουλίνιο συνέχισε: «Πάντα έβλεπα μια κάποια ευκολία σε αυτόν, μια διαφορά σε σύγκριση με άλλους νεαρούς παίκτες. Ο τρόπος που σουτάρει, η δίψα του για γκολ και ο τρόπος που συμπεριφέρεται. Ηταν ξεχωριστός».

Ο Παουλίνιο πρόσθεσε ότι η τρέχουσα θέση του Κέιν στην ελίτ του κόσμου είναι δικαιολογημένη και μάλιστα σχολίασε το αν ο σταρ της Μπάγερν θα μπορούσε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. «Η πιθανότητα υπάρχει», δήλωσε ο 37χρονος Παουλίνιο για τον Χάρι Κέιν.