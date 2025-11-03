Ο Χάρι Κέιν και η… δεύτερη διαδοχή του Λεβαντόφσκι

Όταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πήρε την απόφαση να μετακομίσει από το Μόναχο στην Βαρκελώνη, αφήνοντας την Μπάγερν για την Μπαρτσελόνα, η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου έπρεπε να κάνει μια ασφαλή επιλογή για την διάδοχη κατάσταση στην κορυφή της επίθεσης.

Οι Βαυαροί κατέληξαν στον Χάρι Κέιν και αν μη τι άλλο ο Άγγλος στράικερ τους δικαίωσε και μάλιστα με το παραπάνω.

Ο Κέιν όχι απλά κάλυψε το κενό που άφησε η αποχώρηση του Λέβα, αλλά τα γκολ του Άγγλου σέντερ φορ ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, σε σημείο που οι οπαδοί των πρωταθλητών Γερμανίας να ξέχασουν γρήγορα τον Πολωνό.

Τα γκολ του Λεβαντόφσκι δεν έλειψαν στην Μπάγερν και ο Χάρι Κέιν είναι πλέον ο «ήρωας» των οπαδών της ομάδας του Μονάχου, αλλά τα «σενάρια» δίνουν και παίρνουν, αναφορικά με το μέλλον του διεθνούς φορ στην πρωταθλήτρια Γερμανίας.

NEW: Harry Kane is ‘open to joining Barcelona’ and has set a timeline for deciding his future 🗓https://t.co/FRkWQvnb6Q pic.twitter.com/wvXfz9zi2t — Mirror Football (@MirrorFootball) November 2, 2025

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι πως ο Κέιν, είναι πιθανό να διαδεχθεί ξανά τον Λεβαντόφσκι, αν βέβαια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα ρεπορτάζ, που θέλουν την Μπαρτσελόνα να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 32χρονου άσου των Βαυαρών.

Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι με την Μπάρτσα λήγει το καλοκαίρι και οι Καταλανοί ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Πολωνού επιθετικού. Το όνομα λοιπόν του Κέιν φαίνεται πως βρίσκεται σε περίοπτη θέση της λίστας των «μπλαουγκράνα» καθώς το καλοκαίρι ενεργοποιείται η ρήτρα που επιτρέπει στον Άγγλο να φύγει από τους Βαυαρούς, αν κάποια ομάδα δώσει 65 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιο του Κέιν με την πρωταθλήτρια Γερμανίας λήγει το 2027, αλλά αυτή η ρήτρα ίσως δημιουργήσει νέα δεδομένα στο θέμα της παραμονής του διεθνούς φορ στο Μόναχο.

Σύμφωνα πάντως με την εφημερίδα Sport, στην λίστα της Μπαρτσελόνα υπάρχει και ο Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά η περίπτωση του Αργεντίνου επιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως τα «σενάρια» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι πολλά, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον Χάρι Κέιν να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Πρέμιερ Λιγκ και σε μια τέτοια περίπτωση, η Τότεναμ θα ήθελε να επανεντάξει τον διεθνή φορ στο δυναμικό της.

Ο Κέιν πάντως έκανε πριν ένα μήνα δηλώσεις με τις οποίες θέλησε να βάλει τέλος στην φημολογία, αναφέροντας πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος στην ομάδα του Μονάχου και ότι σκέφτεται μάλιστα το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας.