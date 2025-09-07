Η ζωή (της Μπάγερν) μετά τον Χάρι Κέιν

Η επιλογή της Μπάγερν ν’ αποκτήσει τον Χάρι Κέιν το καλοκαίρι του 2023, αποδείχθηκε… λίρα εκατό για την ομάδα του Μονάχου, καθώς ο Άγγλος σέντερ φορ έκανε (και με το παραπάνω μάλιστα) την δουλειά του.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεωρούσαν ότι οι Βαυαροί θα είχαν μεγάλο πρόβλημα μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αλλά η διοίκηση της Μπάγερν έδωσε στην Τότεναμ περίπου 90 εκατ. λίρες για να εντάξει στο δυναμικό της τον διεθνή Άγγλο φορ.

Ήταν η σωστή κίνηση καθώς τα γκολ που έχει πετύχει ο Κέιν με την φανέλα των Βαυαρών, είναι ενδεικτικά της απόλυτα επιτυχημένης «θητείας» του 32χρονου άσου στην πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Ο Χάρι Κέιν έχει πετύχει 91 γκολ σε 100 παιχνίδια με την γερμανική ομάδα και οι οπαδοί των Βαυαρών «πίνουν νερό» στο όνομα του διεθνούς σέντερ φορ.

Ο πρώην στράικερ της Τότεναμ έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν για δύο ακόμα χρόνια, αλλά πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον 32χρονο Κέιν, να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αγγλία, ακόμα και πριν από την λήξη του συμβολαίου του.

Οι πληροφορίες μάλιστα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου έχει αρχίσει να ψάχνει τον «διάδοχο» του Άγγλου σέντερ φορ, γιατί θεωρεί πως δεν θ’ αργήσει η στιγμή που ο Κέιν θ’ αποφασίσει την επιστροφή του στην Αγγλία.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως πριν από μερικούς μήνες αναπτύχθηκε φημολογία που ήθελε τον διεθνή σέντερ φορ, να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μεταγραφής σε ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά τελικά παρέμεινε στην Γερμανία.

Οι κινήσεις όμως που έκανε το τελευταίο διάστημα η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, φανερώνουν ότι η Μπάγερν προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κέιν, το καλοκαίρι του 2026, ένα χρόνο δηλαδή πριν από την λήξη του συμβολαίου του.

Η προσπάθεια όμως απόκτησης του Βόλτεμαντε από την Στουτγκάρδη δεν στέφθηκε από επιτυχία καθώς ο διεθνής Γερμανός επιθετικός πήρε μεταγραφή στη Νιούκαστλ, ενώ αποτυχημένη ήταν και η προσπάθεια απόκτησης του Σέσκο, καθώς ο Σλοβένος φορ πήγε από την Λειψία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα, η ουσία είναι ότι η πρωταθλήτρια Γερμανίας σχεδιάζει το μέλλον της, έχοντας μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση σέντερ φορ που θα διαδεχθεί τον Άγγλο στην κορυφή της επίθεσης.

Είναι όμως βέβαιο πως δεν υπάρχουν πολλοί… Κέιν στο μεταγραφικό παζάρι κι αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσπάθεια του γερμανικού συλλόγου.

Το ενδεχόμενο πάντως επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών μετά το 2027 θα πρέπει ν’ αποκλειστεί, καθώς ο Κέιν είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στην πατρίδα του.