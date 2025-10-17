Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν

Η καταπληκτική φετινή απόδοση του Χάρι Κέιν, με 18 γκολ και 3 ασίστ την τρέχουσα σεζόν αποτελεί θέμα συζήτησης και θαυμασμού της αξίας του Αγγλου στράικερ στους κόλπους της Μπάγερν Μονάχου. Αλλωστε, οι οπαδοί της ομάδας τον ανέδειξαν κορυφαίο παίκτη για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ο Χάρι Κέιν έγινε θέμα και σε δηλώσεις του Βίνσεντ Κομπανί. Όμως, ο Βέλγος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου δεν διεκδικεί τα εύσημα για το γεγονός ότι ο Αγγλος επιθετικός ανέβηκε επίπεδο με τη φανέλα της Μπάγερν και δηλώνει ότι ο παίκτης τα έκανε όλα μόνος του.

«Ξεκλείδωσε το επόμενο επίπεδό του μόνος του. Το έκανε πάντα αυτό, ακόμα και όταν έπαιζα εναντίον του και τα ενδιάμεσα χρόνια. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει δημιουργήσει κάθε χρόνο», δήλωσε ο Κομπανί για το… φαινόμενο Χάρι Κέιν.

Στην συνέχεια εξήγησε τους λόγους που ο Χάρι Κέιν ανέβηκε επίπεδο: «Ισως βοήθησε το γεγονός ότι δεν κέρδισε τίτλο για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι διατήρησε αυτή την πείνα. Έχει νιώσει ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του στην ομάδα μας, επίσης μεταξύ των συμπαικτών του».

Εκείνο που ενδιαφέρει τον Κομπανί είναι ο Χάρι Κέιν να διατηρήσει τη φόρμα του καθώς υπάρχουν κι άλλοι λόγοι πέρα από τα γκολ: «Ο Χάρι Κέιν δείχνει επίσης την ποιότητά του, όχι μόνο με τα γκολ αλλά και με το πώς εμπλέκει τους άλλους. Ελπίζουμε να μπορέσει να το διατηρήσει αυτό, αλλά δεν υπάρχει επιπλέον πίεση πάνω του αν τύχει να αποδίδει λιγότερο πού και πού. Οι άλλοι θα το αντισταθμίσουν εκεί. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας».

Ο Κομπανί έχει λόγο που «ανέβασε» τον Χάρι Κέιν. Το Σάββατο η Μπάγερν αντιμετωπίζει την Ντόρτμουντ στο «Der Klassiker».

Στην ψηφοφορία των οπαδών της Μπάγερν ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της ομάδας τους για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο 32χρονος Άγγλος επιθετικός συγκέντρωσε ποσοστό 54,2% των ψήφων. Ακολούθησε ο Μάικλ Ολίζε με 12,1 % και ο Λουίς Ντίαζ με 11,6%.