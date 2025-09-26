sports betsson
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Σαρώνει η Μπάγερν, 4-0 τη Βέρντερ – Ο Κέιν έφτασε στα 100 γκολ (vid)
Ποδόσφαιρο 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:38

Σαρώνει η Μπάγερν, 4-0 τη Βέρντερ – Ο Κέιν έφτασε στα 100 γκολ (vid)

Ασταμάτητη Μπάγερν στη Γερμανία που έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης και πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμα ματς. Ο Χάρι Κέιν έγραψε ιστορία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν έχει αντίπαλο φέτος η Μπάγερν και φροντίζει να το αποδεικνύει κάθε εβδομάδα. Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί διέλυσε με 4-0 τη Βέρντερ Βρέμης στο Μόναχο στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga και συνεχίζει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Ιστορία έγραψε ο Χάρι Κέιν που σκόραρε δύο φορές και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει πιο γρήγορα από κάθε άλλον στις πέντε μεγάλες λίγκες της Ευρώπης τα 100 γκολ με έναν σύλλογο.

Δείτε τα highlights εδώ

Αφού έχασαν δύο ευκαιρίες με τον Κέιν στο δεκάλεπτο, οι Βαυαροί άνοιξαν το σκορ στο 22′ όταν από σέντρα του Ολίσε ο Τα έκανε τακουνάκι, η μπάλα χτύπησε στον Ντίας και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Ο Γκνάμπρι αστόχησε για εκατοστά στο 35′ και στο 45′ ο Κέιν με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-0, τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι.

Στο 65′ ο Άγγλος φορ έκανε και το 3-0 με πλασέ, φτάνοντας τα 100 γκολ σε 104 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπάγερν σε όλες τις διοργανώσεις. Η Βέρντερ είχε ένα δοκάρι με τον Μπόνιφεϊς στο 81′ και στο 88′ ο Λάιμερ διαμόρφωσε το τελικό 4-0 με ωραίο τελείωμα.

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Μπόεϊ, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Γκορέτσκα (61′ Κίμιχ), Μπίσοφ, Γκνάμπρι (61′ Γκερέρο), Ντίαζ (84′ Μίκε), Ολίσε (78′ Καρλ), Κέιν (78′ Τζάκσον)

Βέρντερ Βρέμης: Χέιν, Σουγκαβάρα, Φριντλ, Κουλιμπαλί, Αγκού (80′ Λ. Σμιντ), Λίνεν, Στάγκε (80′ Μπιτενκούρτ), Εμπανγκουλά (80′ Κόβιτς), Σμιντ, Πουέρτας (61′ Μπόνιφεϊς), Εντζίμα

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (26/09)

Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0

Σάββατο (27/09)

Μάιντς-Ντόρτμουντ (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Λειψία (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή (28/09)

Φράιμπουργκ-Χόφενχαϊμ (16:30)
Κολωνία-Στουτγκάρδη (18:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο (20:30)

Η βαθμολογία:

Tο πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/10)

Χόφενχαϊμ-Κολωνία (21:30)

Σάββατο (04/10)

Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Ντόρτμουντ-Λειψία (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή (05/10)

Στουτγκάρδη-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Αμβούργο-Μάιντς (18:30)
Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ (20:30)

