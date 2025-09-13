«Πεντάρα» για τη Μπάγερν και επιστροφή στην κορυφή

Η ασταμάτητη Μπάγερν διέλυσε (και) το Αμβούργο στο Μόναχο, επιστρέφοντας στην κορυφή της Bundesliga. Οι Βαυαροί σάρωσαν με 5-0 την αντίπαλό τους και συνεχίζουν απτόητοι την πορεία τους στο πρωτάθλημα, τέσσερις μέρες πριν την πρεμιέρα με την Τσέλσι στη League Phase του Champions League.

Τα πάντα ουσιαστικά κρίθηκαν στο πρώτο μισάωρο που η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί πέτυχε τέσσερα γκολ. Η αρχή έγινε μόλις στο 3′ όταν ο Γκνάμπρι από ασίστ του Ολίσε έκανε το 1-0. Στο 10′ ήρθε και το 2-0 με ωραίο γκολ του Πάβλοβιτς ενώ τρία λεπτά μετά ο Ολίσε έχασε μεγάλη ευκαιρία για γκολ.

Στο 23′ ο Κέιν έκανε με πέναλτι το 3-0 και στο 29′ ο Ντίαζ έγραψε το 4-0 με σουτ που κόντραρε. Στο δεύτερο μέρος η Μπάγερν έριξε ρυθμό, αλλά πέτυχε ένα ακόμη γκολ, με τον Κέιν στο 59′ να διαμορφώνει το τελικό 5-0.

Οι συνθέσεις

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό (46’ Γκερέιρο – 63’ Μπίσοφ), Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Γκνάμπρι (46’ Τζάκσον), Ντίαζ (76’ Μποεϊ), Κέιν (64’ Καρλ)

Αμβούργο: Φερνάντες, Ομάρι, Βούσκοβιτς, Σουμαόρο (46’ Ελφαντλί), Μικελμπρέντσις, Ρέμπεργκ, Καπάλδο (46’ Μέφερτ), Μούχαϊμ, Φάμπιο Βιέιρα (76’ Μπαλντέ), Ρέσινγκ (46’ Φιλίπε), Κενινγκσντόφερ (76’ Γκλάτζελ)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (12/09)

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1

Σάββατο (13/09)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1

Μάιντς-Λειψία 0-1

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3

Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ 2-4

Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ 0-2

Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 5-0

Κυριακή (14/09)

Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (4ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι (21:30)

Σάββατο (20/09)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Λειψία-Κολωνία (19:30)

Κυριακή (21/09)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)