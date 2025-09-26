Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ

Η Μπάγερν Μονάχου πρωτοπορεί. Η ομάδα της Γερμανίας ανοίγει γραφεία ανά τον κόσμο με σκοπό επιχειρηματικές συνεργασίες, την επέκταση της δημοφιλίας της και όχι μόνο.

Το 2017 η Μπάγερν έγινε η πρώτη γερμανική ομάδα που άνοιξε γραφείο στη Νέα Υόρκη, την ίδια χρονιά ακολούθησε γραφείο στη Σανγκάη της Κίνας, ενώ το 2022 άνοιξε ένα ακόμη στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Όμως, μετά την Κίνα και την Ταϊλάνδη, η Μπάγερν τις προηγούμενες μέρες εγκαινίασε και τρίτο γραφείο στην Ασία, συγκεκριμένα στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Αλλωστε, δεν γινόταν να λείπει η Νότια Κορέα, με δεδομένο ότι η Μπάγερν έχει στις τάξεις τον Κιμ Μιν Τζε, έναν εξαιρετικά δημοφιλή ποδοσφαιριστή στην πατρίδα του, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2024 αναδείχθηκε καλύτερος νοτιοκορεάτης ποδοσφαιριστής της χρονιάς.

Η κίνηση της Μπάγερν να δηλώσει παρούσα στη Νότια Κορέα έχει αρχίσει να έχει αποτελέσματα. Ο σύλλογος είναι εβδομαδιαίο θέμα συζήτησης σε νοικοκυριά και αθλητικές εκπομπές σε όλη τη χώρα. Η Ασία έχει μια τεράστια, νεαρή βάση οπαδών, την οποία οι σύλλογοι είναι όλο και πιο πρόθυμοι να καλλιεργήσουν.

Το γραφείο στη Σεούλ, που στεγάζεται στο Γερμανο-κορεατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου, θα διευθύνεται από τον Ντονγκ-Χουν Σέο. Η Μπάγερν δεν ήταν «ξένη» με τη Νότια Κορέα καθώς στο παρελθόν είχε συνεργασίες με την Κορεατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και μια μακροχρόνια σχέση (χορηγίας) με την Nexen Tire.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε τριμερής συνεργασία της Μπάγερν με κορεατική ποδοσφαιρική ομάδα Τζετζού SK και την Λος Αντζελες Football Club (LAFC), η οποία προσφέρει μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανάπτυξη των νέων ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Τζετζού θα μοιραστεί τη φιλοσοφία της για την ανάπτυξη των νέων με την Red & Gold Football, και οι νεαροί παίκτες της θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Red & Gold Football, σε αντάλλαγμα, θα παρέχει στην Τζετζού προπονητική εμπειρογνωμοσύνη και μεθόδους προπόνησης, με σχέδια για την εισαγωγή ενός ιδιόκτητου συστήματος scouting στην κορεατική ομάδα.

Η Red & Gold Football είναι συνεργασία μεταξύ της Μπάγερν και της Λος Αντζελες FC. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2023 με σκοπό την ανάπτυξη νέων ταλέντων διεθνώς, αξιοποιώντας τις ακαδημίες τους.