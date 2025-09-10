«Η Μπάγερν θεώρησε υπερβολικά τα 5 εκατ. για τον Γιαμάλ»

Πως θα σας φαινόταν αν ο σταρ της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ ήταν αποκάλυψη της Μπάγερν Μονάχου και όχι των «μπλαουγκράνα»; Κι όμως, το αθέατο φλερτ των Βαυαρών για τον Γιαμάλ αποκαλύπτεται σε βιβλίο, όπου αναφέρεται ότι ο σταρ της Μπαρτσελόνα θα πήγαινε στην Μπάγερν Μονάχου με 5 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τον συγγραφέα οι Βαυαροί θεώρησαν υπερβολικό το ποσό για έναν 15χρονο!

Όλα αυτά αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Κρίστιαν Φαλκ στο βιβλίο του Transfer-Insider. Όπως γράφει τον Φεβρουάριο του 2022, κορυφαία στελέχη της Μπάγερν ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη σε διπλή αποστολή. Κύριος στόχος ήταν ο Γκάβι αλλά στο κάδρο υπήρχε και ο άγνωστος, τότε, Λαμίν Γιαμάλ!

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι μόλις 18 ετών και το παιδί-θαύμα της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα έκανε το ντεμπούτο του στην ελίτ πριν περίπου από δύο χρόνια, ωστόσο ακόμη και πριν μπει στο γήπεδο, το ταλέντο του δεν είχε περάσει απαρατήρητο στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη ποδοσφαιρική αγορά.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Φαλκ η Μπάγερν κινήθηκε παρασκηνιακά το 2022 σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τον επιθετικό στο Μόναχο, ενώ στο στόχαστρό της, την ίδια περίοδο ήταν ο μέσος της Μπάρτσα, Γκάβι, ο οποίος είχε ήδη καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Ο Γκάβι ήταν ο κύριος μεταγραφικός στόχος της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Φαλκ δημοσιεύει στο βιβλίο του λεπτομέρειες και ένα χρονοδιάγραμμα αυτής της αποτυχημένης διπλής μεταγραφικής προσπάθειας. Τον Φεβρουάριο του 2022 – 14 μήνες πριν ο τότε προπονητής Τσάβι Ερνάντεθ χαρίσει στον Γιαμάλ το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 15 ετών – η Μπάγερν έστειλε απεσταλμένους στη Βαρκελώνη για να διερευνήσουν την πιθανότητα να μετακομίσει στη Γερμανία.

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο τότε αθλητικός διευθυντής Χασάν Σαλιχαμίντζιτς και ο τεχνικός διευθυντής Μάρκο Νέπε. Ο Γκάβι ήταν ο κύριος λόγος για το ταξίδι, αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, η Μπάγερν προσπάθησε επίσης να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον ανερχόμενο αστέρα των νέων.

Εκείνη την εποχή, ο Λαμίν Γιαμάλ βρισκόταν στη διαδικασία αλλαγής του ατζέντη με τον Ζόρζε Μέντες. Σύμφωνα με την αφήγηση του Φαλκ στο Transfer-Insider, συζητήθηκε ένα ποσό περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για να καταστεί δυνατή η μεταγραφή, όμως η Μπάγερν το θεώρησε υπερβολικό για έναν τόσο νέο παίκτη!