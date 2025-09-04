Από τον Γιαμάλ στη… Μαδρίτη – Η Νικόλ χώρισε τον σταρ της Μπαρτσελόνα και έκανε σχέση με παίκτη της Ρεάλ (pic)
Μετά τον χωρισμό της από τον Λαμίν Γιαμάλ, η Νίκι Νικόλ φέρεται να έχει κάνει σχέση με παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Νίκι Νικόλ, διάσημη τραγουδίστρια από το Ροζάριο, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων, για την προσωπική της ζωή, μιας και μετά την περιπέτεια που είχε με τον Λαμίν Γιαμάλ το καλοκαίρι έχει βρει άλλον σύντροφο.
Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, η τραγουδίστρια φαίνεται να έχει νέο δεσμό με τον 18χρονο Φράνκο Μασταντουόνο, ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, που αποκτήθηκε φέτος από τη Ρίβερ Πλέιτ.
Οι φήμες για χωρισμό με τον Λαμίν Γιαμάλ, με τον οποίο είχε εμφανιστεί πρόσφατα σε κοινές φωτογραφίες, ενισχύθηκαν από δημοσιεύματα και σχόλια στα social media. Η Νικόλ, που μέχρι πρότινος ήταν ζευγάρι με τον εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, φαίνεται να έχει αλλάξει… ομάδα, χωρίς να υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο, παρά μόνο φήμες από την Ισπανία.
Ο Μασταντουόνο, που αποκτήθηκε φέτος από τη Ρίβερ Πλέιτ, βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία προσαρμογής στη Ρεάλ, ενώ η πιθανή σχέση του με τη Νικόλ έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.
Προ ημερών, ο Γιαμάλ είχε δημοσιεύσει μια ρομαντική φωτογραφία με τη Νικόλ, αλλά μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι εικόνες εξαφανίστηκαν από τον λογαριασμό του, ενώ άλλαξε και τη φωτογραφία προφίλ του, σε μία κίνηση που δείχνει… χωρισμό με την τραγουδίστρια.
