Ο Λαμίν Γιαμάλ επιβεβαιώνει τη σχέση του με τη Νίκι Νικόλ

Ύστερα από εβδομάδες γεμάτες φήμες, υπονοούμενα και «διαρροές», ο Λαμίν Γιαμάλ αποφάσισε να βάλει τέλος στις εικασίες. Ο 17χρονος άσος της Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε με τον πιο ρομαντικό τρόπο τη σχέση του με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο Instagram όπου οι δυο τους ποζάρουν σε εορταστική ατμόσφαιρα.

Οι πρώτες υποψίες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο, όταν η Νικόλ εθεάθη στη –συζητημένη– γιορτή γενεθλίων του Γιαμάλ. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στο γήπεδο Johan Cruyff, δίπλα στην οικογένεια και τους φίλους του παίκτη, κατά τη διάρκεια του Gamper. Ακολούθησαν κι άλλα «στοιχεία»: από τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τον νεαρό να έχει ως φόντο στο κινητό του τη διάσημη τραγουδίστρια, μέχρι την κοινή τους παρουσία σε ξενοδοχείο του Μονακό.

Το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι φρόντισε να αφήσει περισσότερα σημάδια. Μοιράστηκαν στιγμές από παιχνίδια Mario Kart στα social media, ενώ η κοινή τους εμφάνιση έγινε ολοένα και πιο συχνή.

Η επίσημη ανακοίνωση ήρθε σήμερα 25 Αυγούστου, ημέρα γενεθλίων της Νίκι Νικόλ, που έκλεισε τα 25 της χρόνια. Ο Γιαμάλ θέλησε να της χαρίσει ένα ξεχωριστό δώρο: μια ανάρτηση με φωτογραφία όπου οι δυο τους γιορτάζουν μαζί, με καρδιές, ροδοπέταλα, κεριά και μια λευκή τούρτα γενεθλίων. Το στιγμιότυπο, όπου ο παίκτης κρατά τρυφερά τη σύντροφό του από τη μέση, επιβεβαιώνει με σαφήνεια πως δεν πρόκειται πια μόνο για φιλία.

Η σχέση αυτή έχει ήδη προκαλέσει θόρυβο, όχι μόνο για την προσωπική ζωή του Γιαμάλ, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά και γιατί η Νικόλ είναι μια από τις πιο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες της Λατινικής Αμερικής, με τεράστια απήχηση στους νέους.

Με την επίσημη πια επιβεβαίωση, το «φωτεινό ζευγάρι» μπαίνει στο προσκήνιο, τραβώντας το ενδιαφέρον τόσο των ποδοσφαιρικών όσο και των μουσικών κύκλων.