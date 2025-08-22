Ο Αντεγέμι στην ίδια «στέγη» με τους Ρονάλντο και Γιαμάλ

Ψάχνεται όσο δεν παίρνει ο Καρίμ Αντεγέμι. Ο 23χρονος σταρ της Ντόρτμουντ άλλαξε για τρίτη φορά μάνατζερ εν μέσω φημολογίας ότι τον θέλει η Γιουβέντους και ότι η τωρινή ομάδα του θα καταθέσει πρόταση για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Καρίμ Αντεγέμι μπήκε στην ίδια «στέγη» με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λαμίν Γιαμάλ καθώς άλλαξε μάνατζερ και πήγε στην εταιρεία του Χόρχε Μέντες. Είναι η τρίτη αλλαγή ποδοσφαιρικού ατζέντη καθώς ο 23χρονος υπέγραψε πλέον με τον διάσημο Πορτογάλο υπερ-μάνατζερ Μέντες και την εταιρεία του, Gestifute. Αυτή η αλλαγή γίνεται μόλις λίγους μήνες αφότου ο Αντεγέμι είχε ενταχθεί στη γερμανική εταιρεία ROOF τον Φεβρουάριο του 2025. Πριν από αυτό, εκπροσωπούνταν από την EPIC, με την οποία είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2024.

Ο Μέντες, εκτός από τους Ρονάλντο, Γιαμάλ έχει στο πελατολόγιό του και τους Βιτίνια, Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, Ρούμπεν Ντίας και Μπερνάρντο Σίλβα. Η απόφαση του Αντεγέμι δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sport Bild, η Γιουβέντους ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον Γερμανό διεθνή αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζει να καταθέσει προσφορά 50 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, η ομάδα της Bundesliga ξεκαθάρισε ότι η προσφορά θα είναι κατώτερη του ποσού που θέλει για να παραχωρήσει τον Αντεγέμι. Παρά το γεγονός ότι 23χρονος παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, η Ντόρτμουντ σκοπεύει να προχωρήσει σε πρόταση για την πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας της, καθώς τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό για το πρότζεκτ της.

Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε γίνει χαμός με τον Αντεγέμι. Όμως, η Ντόρτμουντ δεν τον έδωσε, αν και το ήθελαν οι Λίβερπουλ, Τσέλσι και Αρσεναλ. Εικάζεται ότι πολύ δύσκολα θα τον κρατήσει, ειδικά μετά την, επιβεβαιωμένη και από τον ίδιο, αλλαγή μάνατζερ.