Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
Ο Αντεγέμι στην ίδια «στέγη» με τους Ρονάλντο και Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 22 Αυγούστου 2025 | 20:49

Ο Αντεγέμι στην ίδια «στέγη» με τους Ρονάλντο και Γιαμάλ

Ο Αντεγέμι άλλαξε ξανά μάνατζερ εν μέσω φημολογίας ότι τον θέλει η Γιουβέντους και ότι η Ντόρτμουντ θέλει να ανανεώσει

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ψάχνεται όσο δεν παίρνει ο Καρίμ Αντεγέμι. Ο 23χρονος σταρ της Ντόρτμουντ άλλαξε για τρίτη φορά μάνατζερ εν μέσω φημολογίας ότι τον θέλει η Γιουβέντους και ότι η τωρινή ομάδα του θα καταθέσει πρόταση για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Καρίμ Αντεγέμι μπήκε στην ίδια «στέγη» με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λαμίν Γιαμάλ καθώς άλλαξε μάνατζερ και πήγε στην εταιρεία του Χόρχε Μέντες. Είναι η τρίτη αλλαγή ποδοσφαιρικού ατζέντη καθώς ο 23χρονος υπέγραψε πλέον με τον διάσημο Πορτογάλο υπερ-μάνατζερ Μέντες και την εταιρεία του, Gestifute. Αυτή η αλλαγή γίνεται μόλις λίγους μήνες αφότου ο Αντεγέμι είχε ενταχθεί στη γερμανική εταιρεία ROOF τον Φεβρουάριο του 2025. Πριν από αυτό, εκπροσωπούνταν από την EPIC, με την οποία είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2024.

Ο Μέντες, εκτός από τους Ρονάλντο, Γιαμάλ έχει στο πελατολόγιό του και τους Βιτίνια, Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, Ρούμπεν Ντίας και Μπερνάρντο Σίλβα. Η απόφαση του Αντεγέμι δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sport Bild, η Γιουβέντους ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον Γερμανό διεθνή αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζει να καταθέσει προσφορά 50 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, η ομάδα της Bundesliga ξεκαθάρισε ότι η προσφορά θα είναι κατώτερη του ποσού που θέλει για να παραχωρήσει τον Αντεγέμι. Παρά το γεγονός ότι 23χρονος παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, η Ντόρτμουντ σκοπεύει να προχωρήσει σε πρόταση για την πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας της, καθώς τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό για το πρότζεκτ της.

Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε γίνει χαμός με τον Αντεγέμι. Όμως, η Ντόρτμουντ δεν τον έδωσε, αν και το ήθελαν οι Λίβερπουλ, Τσέλσι και Αρσεναλ. Εικάζεται ότι πολύ δύσκολα θα τον κρατήσει, ειδικά μετά την, επιβεβαιωμένη και από τον ίδιο, αλλαγή μάνατζερ.

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μπάσκετ 22.08.25

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά τη νίκη της Εθνικής μας επί της Ιταλίας με 76-74, για το τουρνουά «Ακρόπολις» και γνωστοποίησε οτι η 12άδα που αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ θα ανακοινωθεί την Κυριακή.

Σύνταξη
Μπάσκετ 22.08.25

Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)

Η Ελλάδα έβγαλε φοβερή ενέργεια στο δεύτερο και παρότι στην ανάπαυλα έχανε με 40-30, επικράτησε τελικά της αντιπάλου της, στην πρεμιέρα του Eurobasket Ιταλίας, με 74-76 στο ενθουσιώδες ΟΑΚΑ!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη – Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ
Super League 22.08.25

Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ

Το «In» παρουσιάζει την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη και καταγράφει πόσο έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση του Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A
Ποδόσφαιρο 22.08.25

H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A, θα επεκταθεί και στα γήπεδα των Serie B και Serie C. Η ζημία της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι 2,2 δισ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
On Field 22.08.25

Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)

Η ποδοσφαιρική «Σιντερέλα του Βορρά» συνεχίζει να κυλά στον «βούρκο» του Aspmyra Stadium τις αντιπάλους της στα κύπελλα Ευρώπης. Και η υπόθεση αυτή έπαψε πλέον προ πολλού να μοιάζει με…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΜΚΟ: Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»
67 ΜΚΟ καταγγέλλουν 22.08.25

Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»

Εξήντα επτά ΜΚΟ, με ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την υποτίμηση που δέχεται το έργο και η διαφάνεια των ΟΚοιΠ, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σύνταξη
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ
Κόσμος 22.08.25

Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε για άσκηση πίεσης στο Ισραήλ, βρήκαν αντίσταση στα υπουργικά συμβούλια

Σύνταξη
Πάτμος: Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος
Ελλάδα 22.08.25

Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην Πάτμο - «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος

Κίνδυνος μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής και και έντονη δυσοσμία σε μεγάλο μέρος του νησιού στην Πάτμο λόγω της μη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού - Τι συμβαίνει με την ύδρευση

Σύνταξη
Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Την σκότωσε για το κινητό – Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον»
Γυναικοκτονία στον Βόλο 22.08.25

«Την σκότωσε για το κινητό - Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον» - Οι καταθέσεις των παιδιών

Τα οικονομικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και η εμμονή του δράστη με τη γυναίκα του - Ποια ήταν η αφορμή για την άγρια δολοφονία της 36χρονης - Τι κατέθεσαν τα παιδιά στην Αστυνομία

Σύνταξη
Σύνταξη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans
Ελλάδα 22.08.25

Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans

Οι Cleaningans υπογραμμίζουν πως «η  συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ, 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη»

Σύνταξη
Χαστούκι Ντράγκι: Η ψευδαίσθηση της ΕΕ ως ισχυρής οικονομίας και παγκόσμιας δύναμης διαλύθηκε
Κόλαφος 22.08.25

Χαστούκι Ντράγκι: Η ψευδαίσθηση της ΕΕ ως ισχυρής οικονομίας και παγκόσμιας δύναμης διαλύθηκε

«Το μόνο που μπορεί να προκαλέσει η καταστροφή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για χάρη της επιστροφής στην εθνική κυριαρχία, είναι η περαιτέρω έκθεσή μας στη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», είπε ο Ντράγκι

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
Κόσμος 22.08.25

Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή.

Σύνταξη
Sky News: Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας
Sky News 22.08.25

Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream «υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας»

Ο Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream είχε υπηρετήσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και στις ειδικές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το Sky News.

Σύνταξη
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας
Τα τελευταία στοιχεία 22.08.25

Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία - Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αύξηση των εισαγωγών, υποχωρούν οι εξαγωγές. Σημάδια κόπωσης της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ για Ρωσία: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση «είτε αφορά κυρώσεις ή δασμούς, είτε τίποτα»
Κόσμος 22.08.25

Τραμπ για Ρωσία: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση «είτε αφορά κυρώσεις ή δασμούς, είτε τίποτα»

Δηλώσεις πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, καθώς και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και άλλα ζητήματα

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο