«Ο Γιαμάλ μπορεί να πάσχει από το σύνδρομο του Τζάστιν Μπίμπερ»

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει απασχολήσει τα Μέσα ενημέρωσης, τόσο για τις ικανότητες του μέσα στο γήπεδο, όσο και για την εξωγηπεδική ζωή του. Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, μετά το πάρτι για τα 18α γενέθλιά του, το οποίο προκάλεσε πολλά και διαφορετικά σχόλια λόγω των όσων έγιναν, ο Ισπανός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, είναι και πάλι στην επικαιρότητα, αυτή τη φορά εξαιτίας τρυφερών στιγμών του με γνωστή τραγουδίστρια, Νίκι Νικόλ.

Μάλιστα, η Ισπανίδα ψυχολόγος Λάρα Φερέιρο, ανέλυσε την περίπτωση του Γιαμάλ και προειδοποιεί για τις πιθανές ψυχολογικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν λόγω της ραγδαίας δημοτικότητας του στα social media.

Αναφέρει κιόλας ότι θα μπορούσε να αναπτύξει το λεγόμενο «σύνδρομο του Τζάστιν Μπίμπερ», όπου επηρεάζει νέους ανθρώπους που βγαίνουν στην δημοσιότητα λόγω της επιτυχίας τους χωρίς να έχουν την ωριμότητα να το διαχειριστούν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η ψυχολόγος για τον Γιαμάλ:

«Είναι το όμορφο αγόρι που καταλήγει να εθίζεται. Το ίδιο συνέβη και στον Μακόλεϊ Κάλκιν, το παιδί στην ταινία Μόνος στο Σπίτι»,

«Ο προμετωπιαίος φλοιός, η περιοχή της λογικής που λαμβάνει λογικές αποφάσεις και ελέγχει τις παρορμήσεις, δεν σχηματίζεται πλήρως μέχρι την ηλικία των 25 ετών και ο ίδιος είναι μόνο 18 ετών».

Σχετικά με την απόφαση να πάρει τη φανέλα με το «10» στην Μπαρτσελόνα: «Αντιπροσωπεύει συμβολικά την ηγεσία. Δεν είναι φανέλα, είναι μια συναισθηματική φόρτιση που πυροδοτεί συνεχείς συγκρίσεις με τον Μέσι, τον μεγαλύτερο στην ιστορία», εξηγεί. Η ψυχολόγος περιγράφει αυτήν την απόφαση ως «διεστραμμένη συμβολική υπερφόρτωση».