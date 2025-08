Βανδαλισμός στην τοιχογραφία του Γιαμάλ στη Βαρκελώνη – Πρόσθεσαν επτά νάνους

Στόχος βανδαλισμού έγινε η τοιχογραφία του Λαμίν Γιαμάλ στην πλατεία Χοάνικ της Βαρκελώνης. Η τοιχογραφία, έργο του γνωστού street artist TV Boy, βρίσκεται στη γειτονιά Γκράθια και απεικονίζει τον νεαρό άσο με την μορφή του Σούπερμαν, με ένα μεγάλο «L» (από το «Λαμίν») στο στήθος του. Δημιουργήθηκε προς τιμήν της ενηλικίωσης του Γιαμάλ.

Ωστόσο, μετά από πρόσφατες αποκαλύψεις και καταγγελίες της ισπανικής οργάνωσης «ADEE», η οποία κατηγόρησε τον Γιαμάλ για την «πρόσληψη νάνων για ψυχαγωγία» στο πάρτι γενεθλίων του, ένας άγνωστος καλλιτέχνης – υπογράφοντας ως «Shredder», επενέβη στο έργο, ζωγραφίζοντας πάνω του τους επτά νάνους από το παραμύθι «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι».

Η πράξη αυτή θεωρήθηκε ως ειρωνικό και επικριτικό σχόλιο προς τον ποδοσφαιριστή, με σαφές κοινωνικό και ηθικό υπόβαθρο.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Έντου Πόλο ήταν από τους πρώτους που δημοσίευσαν φωτογραφία του βανδαλισμένου γκράφιτι, τονίζοντας πως αυτή τη φορά «δεν πρόκειται για ψεύτικη εικόνα ή μοντάζ, αλλά για πραγματική φωτογραφία» που ο ίδιος τράβηξε.

Η «ADEE», σε επίσημη ανακοίνωσή της, καταδίκασε την παρουσία ατόμων με νανισμό στο πάρτι, θεωρώντας την πράξη προσβλητική και αντίθετη με τις αξίες ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ υπενθύμισε ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία έχει βανδαλιστεί και στο παρελθόν, αν και παλιότερα υπήρξαν αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των εικόνων.

