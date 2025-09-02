Φήμες για χωρισμό του Γιαμάλ με την τραγουδίστρια μόλις έγινε γνωστή η σχέση τους (pics)

Στον κόσμο των social media, κάθε κίνηση παρακολουθείται στενά, και αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα είχε μοιραστεί πριν λίγες μέρες μια ρομαντική φωτογραφία με τη Νίκι Νικόλ, επισημοποιώντας με αυτό τον τρόπο τη σχέση τους.

Στη λήψη, ο Γιαμάλ εμφανίζεται ντυμένος κομψά με μαύρο πουκάμισο και παντελόνι, χαμογελαστός δίπλα στην καλλιτέχνιδα, σε ένα σκηνικό με μπαλόνια καρδιάς, τριαντάφυλλα και μια λευκή τούρτα.

Η σχετική φωτογραφία Γιαμάλ – Νικόλ:

Ωστόσο, η χαρά φαίνεται πως δεν κράτησε πολύ. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν στην Ισπανία φήμες ότι ο Γιαμάλ αφαίρεσε τις κοινές φωτογραφίες από τον λογαριασμό του στο Instagram, αντικαθιστώντας το προφίλ του με ένα μαύρο φόντο και διαγράφοντας το βιογραφικό του, που περιλάμβανε το «LY10» και τη φράση «Ο Θεός να με ευλογεί».

Lamine Yamal ha borrado todas las fotos con Nicky Nicole. La relación ha durado 13 días 😭 pic.twitter.com/YKbLWKSFZu — gam (@mbaafraude) September 1, 2025

Στα κοινωνικά δίκτυα, πολλοί χρήστες σχολιάζουν ότι η σχέση διήρκεσε μόλις 13 ημέρες, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η κοινή παρουσία τους στα social media περιορίζεται σε μια μοναδική ανάρτηση στα Instagram stories για τα γενέθλια του Γιαμάλ.