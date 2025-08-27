Επική συμβουλή στον Γιαμάλ: «Αν πας διακοπές με μεγαλύτερη, φρόντισε να είναι η μάνα σου»

Το ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι αυτή τη στιγμή το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ταλέντο στον πλανήτη, δεν το αμφισβητεί κανείς. Το… πρόβλημα της υπόθεσης είναι ότι το μέλλον του 17χρονου σουπερστάρ της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας, αυτή τη στιγμή φέρνει περισσότερο προς… Ροναλντίνιο, παρά προς Μέσι. Και αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά ήδη η εξωγηπεδική ζωή του νεαρού επιθετικού, έχει αρχίσει να απασχολεί όσο και η εντός τεσσάρων γραμμών, αν όχι περισσότερο!

Έτσι, ενώ στα ισπανικά media κυκλοφορούν συνεχώς παρασκήνια για την (όχι και τόσο) προσωπική ζωή του Γιαμάλ, ο πρώην παίκτης του Άρη, Φρέντι Αντού, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι πολύ μικρός και ταυτόχρονα τρομερά ταλαντούχος, έδωσε μια πολύ… ιδιαίτερη συμβουλή στον παίκτη των «μπλαουγκράνα».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρώην… wonderkid, με αφορμή της διακοπές του 17χρονου με την Αργεντινή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ, η οποία είναι 8 χρόνια μεγαλύτερή του, τον προέτρεψε να επιλέξει τη… μητέρα του, αν αποφασίσει να παραθερίσει με τη συντροφιά μεγαλύτερης σε ηλικία γυναίκας.

Η συμβουλή του Αντού στον Γιαμάλ

🏝 «If you’re going on holiday with an older woman, make sure it’s your mother!» 😆 Former wonderkid Freddy Adu’s advice to Lamine Yamal pic.twitter.com/15qgfEI288 — FourFourTwo (@FourFourTwo) August 26, 2025

«Η συμβουλή μου θα ήταν να συγκεντρωθείς, να προπονηθείς και να επικεντρωθείς στην τέχνη σου. Γιατί θα υπάρξουν πολλοί περισπασμοί. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ήδη. Είδα στις εφημερίδες ότι ήταν σε διακοπές με μια γυναίκα πολύ μεγαλύτερη από αυτόν, ή κάτι τέτοιο, και όλοι μιλάνε γι’ αυτό… Αν πας διακοπές με μια μεγαλύτερη γυναίκα, φρόντισε να είναι η μητέρα σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντού.