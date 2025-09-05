Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέρασε ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι, όπου ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων, είτε λόγω των σχέσεων που έκανε περιστασιακά στην περίοδο των διακοπών του, είτε για το περιβόητο πάρτι των γενεθλίων του.

Ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο και να μην είναι στην ίδια αγωνιστική κατάσταση με την περσινή σεζόν και για αυτό τον λόγο ο Χάνσι Φλικ προσπαθεί να τον διατηρήσει προσγειωμένο. Ο Γερμανός τεχνικός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά την ισοπαλία με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (1-1) την περασμένη εβδομάδα και τόνισε ένα πρόβλημα, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Μέσων ενημέρωσης, αφορούσε κυρίως τον Λαμίν Γιαμάλ.

Αυτό είναι ο υπερβολικός εγωισμός των παικτών του και ουσιαστικά «φωτογράφισε» τον Γιαμάλ, ο οποίος όμως δεν έμεινε άπραγος και απάντησε. «Δεν θέλω εγωισμό. Ο εγωισμός σκοτώνει την επιτυχία», ήταν τα λόγια του Φλικ. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, ο Λαμίν Γιαμάλ διέψευσε τους ισχυρισμούς του προπονητή. Δήλωσε στο «RTVE» ότι πίστευε ότι αυτός δεν ήταν ο λόγος που η ομάδα του αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Ράγιο.

«Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη. Μετά από μια ισοπαλία, υπάρχει πολλή ένταση επειδή στο τέλος πρέπει να κερδίσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον εγωισμό. Πήραμε επτά από τους εννέα πιθανούς βαθμούς σε δύσκολα γήπεδα», είπε ο Γιαμάλ.

Η δήλωση του Γιαμάλ

🗣 Lamine Yamal: Flick’s words? «Well, it’s what each person thinks, I don’t think it has anything to do with egos.»

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

pic.twitter.com/3eysNokPuh — fedevalv (@heis_fede) September 3, 2025

Ο Γιαμάλ φαίνεται πως έφερε σε δύσκολη θέση τον προπονητή του στην Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ που «συγκρούστηκε» με τον νεαρό σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με την «El Nacional», ο Γερμανός ερμήνευσε τη δήλωση του Γιαμάλ ως αμφισβήτηση της εξουσίας του. Αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό για τον προπονητή, καθώς φέρεται να συναντήθηκε πρόσφατα με τον παίκτη και τον προέτρεψε να είναι λιγότερο ενεργός στα Μέσα ενημέρωσης.

▪ «No me preocupa lo que el resto de personas digan sobre mi equipo. Hablamos de un jugador de 18 años fantástico. Yo le ayudaré a seguir mejorando. Su comportamiento es fantástico». Hansi Flick y la celebración de la corona de Lamine Yamal. 🔗 https://t.co/bxMO7vTDEt 🔗 pic.twitter.com/pmW4UdQMt5 — ElDesmarque (@eldesmarque) August 22, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φλικ δεν είναι μέχρι στιγμής καθόλου ικανοποιημένος με την απόδοση του Γιαμάλ στις αναμετρήσεις της Μπαρτσελόνα και ο λόγος είναι πως δεν αποδίδει στο ίδιο επίπεδο με την περσινή σεζόν. Έχει αναλωθεί πολύ στα social media και γίνεται συνέχεια αντικείμενο συζήτησης στα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να έχει χάσει τη συγκέντρωση του και να μην κάνει αυτά που έκανε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο προπονητής της Μπάρτσα θεωρεί πως δεν συμμετέχει τόσο αμυντικά και δεν αποδίδει στο ίδιο υψηλό επίπεδο και στην επίθεση και ο σκοπός του είναι να τον επαναφέρει στα επίπεδα της περσινής χρονιάς και μάλιστα άμεσα.