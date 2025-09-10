Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
- Με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό το πρώτο κουδούνι στα σχολεία – Τι είπε η Ζαχαράκη
- Ανταλλαγή πυροβολισμών τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση - Βρέθηκαν πάνω από 15 κάλυκες
- Επιτήδειοι ξάφριζαν τουρίστες στη Χαλκιδική - Πάνω από 10 οι κλοπές
- Αμαλιάδα: «Η φόνισσα σκότωσε το παιδί μου» – Ξεσπά ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη
Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς, την ώρα που και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ανάμεσα στους κορυφαίους κάτω των 20 ετών παίκτες παγκοσμίως.
Σύμφωνα με το CIES Football Observatory, ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 20 ετών παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακή βαθμολογία 97,7.
Η λίστα περιλαμβάνει και ελληνικό χρώμα, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ να καταλαμβάνει την 30ή θέση.
17-year-old Kostas Karetsas 🇬🇷#NationsLeague pic.twitter.com/hROHGmhMmy
— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 5, 2025
Στη δεύτερη θέση της κατάταξης φιγουράρει ο συμπαίκτης του Πάου Κουμπαρσί, 18χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα (93,4), ενώ το βάθρο συμπληρώνει ο 19χρονος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Γουόρεν Ζαϊρ-Εμερί (87,8). Ακολουθούν οι Εστεβάο (Τσέλσι), Φράνκο Μασταντουόνο (Ρεάλ Μαδρίτης) και Τζορέλ Χάτο (Τσέλσι), μαζί με τους Ρότζερ Φερνάντες, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζεοβάνι Κέντα και Ελίας Μοντιέλ.
Έλληνες παίκτες που επίσης συμπεριλαμβάνονται στην λίστα είναι οι Χρήστος Μουζακίτης (47ος), Χαράλαμπος Κωστούλας (57ος) και Στέφανος Τζίμας (114ος), αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών κερδίζει έδαφος σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.
Η κατάταξη του CIES βασίζεται σε συνδυασμό επιδόσεων, χρόνου συμμετοχής και σημασίας των αγώνων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα ανερχόμενα αστέρια. Με τις ελληνικές παρουσίες να ξεχωρίζουν, η λίστα επιβεβαιώνει ότι τα νέα ταλέντα της χώρας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο υψηλότερο επίπεδο.
- LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
- Αταμάν για την κατάσταση του Όσμαν: «Σοβαρός ο τραυματισμός του»
- Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
- Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
- Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
- Το βράδυ της Παρασκευής το Ελλάδα-Τουρκία – Επισημοποιήθηκε η ώρα του τζάμπολ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις