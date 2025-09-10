Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς, την ώρα που και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ανάμεσα στους κορυφαίους κάτω των 20 ετών παίκτες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το CIES Football Observatory, ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 20 ετών παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακή βαθμολογία 97,7.

Η λίστα περιλαμβάνει και ελληνικό χρώμα, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ να καταλαμβάνει την 30ή θέση.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης φιγουράρει ο συμπαίκτης του Πάου Κουμπαρσί, 18χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα (93,4), ενώ το βάθρο συμπληρώνει ο 19χρονος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Γουόρεν Ζαϊρ-Εμερί (87,8). Ακολουθούν οι Εστεβάο (Τσέλσι), Φράνκο Μασταντουόνο (Ρεάλ Μαδρίτης) και Τζορέλ Χάτο (Τσέλσι), μαζί με τους Ρότζερ Φερνάντες, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζεοβάνι Κέντα και Ελίας Μοντιέλ.

Έλληνες παίκτες που επίσης συμπεριλαμβάνονται στην λίστα είναι οι Χρήστος Μουζακίτης (47ος), Χαράλαμπος Κωστούλας (57ος) και Στέφανος Τζίμας (114ος), αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών κερδίζει έδαφος σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Η κατάταξη του CIES βασίζεται σε συνδυασμό επιδόσεων, χρόνου συμμετοχής και σημασίας των αγώνων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα ανερχόμενα αστέρια. Με τις ελληνικές παρουσίες να ξεχωρίζουν, η λίστα επιβεβαιώνει ότι τα νέα ταλέντα της χώρας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο υψηλότερο επίπεδο.